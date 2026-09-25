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Губернатор Петербурга доложил Путину о реализации мегапроектов в городе - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Губернатор Петербурга доложил Путину о реализации мегапроектов в городе
Губернатор Петербурга доложил Путину о реализации мегапроектов в городе - 25.09.2026, ПРАЙМ
Губернатор Петербурга доложил Путину о реализации мегапроектов в городе
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов доложил президенту России Владимиру Путину о ходе реализации ключевых городских | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T23:14+0300
2026-09-25T23:14+0300
технологии
бизнес
санкт-петербург
петербург
москва
александр беглов
владимир путин
дмитрий песков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов доложил президенту России Владимиру Путину о ходе реализации ключевых городских мегапроектов и развитии транспортной инфраструктуры, сообщила пресс-служба администрации губернатора. Путин в пятницу провел в Петербурге встречу с Бегловым. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на встрече обсуждалась социально-экономическая ситуация в городе. "Сегодня в Петербурге, при вашей поддержке, осуществляется целый ряд мегапроектов. За каждым из них — новое качество жизни для миллионов петербуржцев, улучшение связанности территорий и формирование каркаса нашей агломерации. Город выполняет ваши поручения и держит темп", — сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Губернатор отметил, что для обеспечения транспортной доступности нового терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва город проектирует и строит ряд объектов улично-дорожной сети. Среди них — магистральная улица до Софийской, новая привокзальная площадь на Лиговском проспекте, продление Днепропетровской улицы, пробивка Миргородской, а также развитие Военной и Камчатской улиц. В этом году завершается проектирование этих объектов, основные строительные работы запланированы на 2027–2030 годы. В настоящее время завершена надвижка пролетов Цимбалинского путепровода над железной дорогой. Открытие рабочего движения по нему планируется в 2027 году. Он свяжет Невский и Фрунзенский районы и обеспечит прохождение поездов ВСМ. В Петербурге уже началось строительство разводного моста через Неву в составе Широтной магистрали скоростного движения. Генпланом Петербурга также предусмотрено строительство Ново-Адмиралтейского моста через Неву на Васильевский остров и Арсенального моста между Центральным и Калининским районами. В составе КАД-2 появится вантовый мост через Неву в Отрадном. В следующем году планируется открытие рабочего движения по Большому Смоленскому мосту, а в 2028 году проект будет полностью завершен. В настоящее время в Петербурге продолжается реализация проекта строительства трамвайной линии "Купчино — Шушары — Славянка". Второй этап — от депо в Шушарах до поселка Славянка — готов на 98% по путям и контактной сети. Движение здесь планируется запустить в четвертом квартале этого года. Также планируется продление трамвайного сообщения от метро "Шушары" до Пролетарской улицы в Колпино и от платформы "19 км" до Красносельского шоссе и "ИТМО Хайпарк".
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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технологии, бизнес, санкт-петербург, петербург, москва, александр беглов, владимир путин, дмитрий песков
Технологии, Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Петербург, МОСКВА, Александр Беглов, Владимир Путин, Дмитрий Песков
23:14 25.09.2026
 

Губернатор Петербурга доложил Путину о реализации мегапроектов в городе

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов доложил президенту России Владимиру Путину о ходе реализации ключевых городских мегапроектов и развитии транспортной инфраструктуры, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
Путин в пятницу провел в Петербурге встречу с Бегловым. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на встрече обсуждалась социально-экономическая ситуация в городе.
"Сегодня в Петербурге, при вашей поддержке, осуществляется целый ряд мегапроектов. За каждым из них — новое качество жизни для миллионов петербуржцев, улучшение связанности территорий и формирование каркаса нашей агломерации. Город выполняет ваши поручения и держит темп", — сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Губернатор отметил, что для обеспечения транспортной доступности нового терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва город проектирует и строит ряд объектов улично-дорожной сети. Среди них — магистральная улица до Софийской, новая привокзальная площадь на Лиговском проспекте, продление Днепропетровской улицы, пробивка Миргородской, а также развитие Военной и Камчатской улиц. В этом году завершается проектирование этих объектов, основные строительные работы запланированы на 2027–2030 годы.
В настоящее время завершена надвижка пролетов Цимбалинского путепровода над железной дорогой. Открытие рабочего движения по нему планируется в 2027 году. Он свяжет Невский и Фрунзенский районы и обеспечит прохождение поездов ВСМ.
В Петербурге уже началось строительство разводного моста через Неву в составе Широтной магистрали скоростного движения. Генпланом Петербурга также предусмотрено строительство Ново-Адмиралтейского моста через Неву на Васильевский остров и Арсенального моста между Центральным и Калининским районами. В составе КАД-2 появится вантовый мост через Неву в Отрадном. В следующем году планируется открытие рабочего движения по Большому Смоленскому мосту, а в 2028 году проект будет полностью завершен.
В настоящее время в Петербурге продолжается реализация проекта строительства трамвайной линии "Купчино — Шушары — Славянка". Второй этап — от депо в Шушарах до поселка Славянка — готов на 98% по путям и контактной сети. Движение здесь планируется запустить в четвертом квартале этого года. Также планируется продление трамвайного сообщения от метро "Шушары" до Пролетарской улицы в Колпино и от платформы "19 км" до Красносельского шоссе и "ИТМО Хайпарк".
 
ТехнологииБизнесСАНКТ-ПЕТЕРБУРГПетербургМОСКВААлександр БегловВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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