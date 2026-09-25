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Индекс потребительских настроений в США в сентябре снизился до 47,6 пункта

Индекс потребительских настроений в США в сентябре снизился до 47,6 пункта - 25.09.2026, ПРАЙМ

Индекс потребительских настроений в США в сентябре снизился до 47,6 пункта

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T08:17+0300

2026-09-25T08:17+0300

2026-09-25T08:17+0300

мировая экономика

сша

германия

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в сентябре снизился до 47,6 пункта с уровня августа в 51,7 пункта, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальный релиз будет опубликован в пятницу, 25 сентября, в 17.00 мск на сайте Мичиганского университета. Предварительная оценка предполагала сокращение показателя только до 47,8 пункта. В 9.00 мск исследовательская компания NielsenIQ/GfK и Нюрнбергский институт рыночных решений (NIM) опубликуют индекс доверия потребителей к экономике Германии, который, как ожидается, по состоянию на октябрь снизился до минус 27,4 пункта со значения сентября в минус 26,6 пункта. В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. Ожидается, что за неделю по 25 сентября их число увеличилось на 1, составив 453.

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мировая экономика, сша, германия