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Индекс доверия к экономике Германии снизился до минус 30,6 пункта

Индекс доверия к экономике Германии снизился до минус 30,6 пункта - 25.09.2026, ПРАЙМ

Индекс доверия к экономике Германии снизился до минус 30,6 пункта

Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на октябрь снизился до минус 30,6 пункта с пересмотренного значения сентября в минус 26,8 пункта,... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T09:23+0300

2026-09-25T09:23+0300

2026-09-25T09:23+0300

мировая экономика

германия

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на октябрь снизился до минус 30,6 пункта с пересмотренного значения сентября в минус 26,8 пункта, сообщается в релизе исследовательской NielsenIQ/GfK и Нюрнбергского института рыночных решений (NIM). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя до минус 27,4 пункта с первоначального значении сентября в минус 26,6 пункта.

германия

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мировая экономика, германия