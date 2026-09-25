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Индекс доверия к экономике Германии снизился до минус 30,6 пункта
Индекс доверия к экономике Германии снизился до минус 30,6 пункта - 25.09.2026, ПРАЙМ
Индекс доверия к экономике Германии снизился до минус 30,6 пункта
Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на октябрь снизился до минус 30,6 пункта с пересмотренного значения сентября в минус 26,8 пункта,... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T09:23+0300
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мировая экономика
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на октябрь снизился до минус 30,6 пункта с пересмотренного значения сентября в минус 26,8 пункта, сообщается в релизе исследовательской NielsenIQ/GfK и Нюрнбергского института рыночных решений (NIM).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя до минус 27,4 пункта с первоначального значении сентября в минус 26,6 пункта.
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мировая экономика, германия
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ
Индекс доверия к экономике Германии снизился до минус 30,6 пункта
NielsenI /GfK: индекс доверия к экономике Германии снизился до минус 30,6 пункта
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на октябрь снизился до минус 30,6 пункта с пересмотренного значения сентября в минус 26,8 пункта, сообщается в релизе исследовательской NielsenIQ/GfK и Нюрнбергского института рыночных решений (NIM).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя до минус 27,4 пункта с первоначального значении сентября в минус 26,6 пункта.