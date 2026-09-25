https://1prime.ru/20260925/indeks-873693166.html
Индекс потребительских настроений в США в сентябре опустился до 48,1 пункта
Индекс потребительских настроений в США в сентябре опустился до 48,1 пункта - 25.09.2026, ПРАЙМ
Индекс потребительских настроений в США в сентябре опустился до 48,1 пункта
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T17:18+0300
2026-09-25T17:18+0300
2026-09-25T17:18+0300
мировая экономика
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873693166.jpg?1790345896
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в сентябре опустился до 48,1 пункта с 51,7 пункта в августе, сообщается на сайте университета.
Предварительная оценка показала снижение значения до 47,8 пункта.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша
Индекс потребительских настроений в США в сентябре опустился до 48,1 пункта
Индекс потребительских настроений в США в сентябре снизился до 48,1 пункта
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в сентябре опустился до 48,1 пункта с 51,7 пункта в августе, сообщается на сайте университета.
Предварительная оценка показала снижение значения до 47,8 пункта.