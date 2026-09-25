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Воронежская фабрика требует от "Ингосстраха" более 186 миллионов рублей
Воронежская фабрика требует от "Ингосстраха" более 186 миллионов рублей - 25.09.2026, ПРАЙМ
Воронежская фабрика требует от "Ингосстраха" более 186 миллионов рублей
Воронежское ООО "Птицефабрика Бобровская" просит арбитражный суд Москвы взыскать более 186 миллионов рублей со страховой компании "Ингосстрах" в связи с гибелью | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T12:56+0300
2026-09-25T12:56+0300
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МОСКВА, 25 сен – ПРАЙМ. Воронежское ООО "Птицефабрика Бобровская" просит арбитражный суд Москвы взыскать более 186 миллионов рублей со страховой компании "Ингосстрах" в связи с гибелью и уничтожением поголовья кур из-за высокопатогенного гриппа птиц (ВГП), передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Как пояснил представитель истца в суде, сторонами заключен договор сельскохозяйственного страхования, предусматривающий страхование поголовья птицы – молодняка и промышленного стада. В новогодние праздники 2024 года в одном из цехов начался падеж птиц, а 11 января был выявлен вирус ВГП, что требует полной ликвидации поголовья. Всего погибло от вируса и было утилизировано более 1 миллиона голов кур-несушек и более 4 миллионов яиц, уточнил юрист. Истец требует взыскать с ответчика около 183 миллионов рублей страхового возмещения и более 3 миллионов рублей процентов. Представитель страховой компании исковые требования не признал, однако подробно свою правовую позицию на заседании в пятницу не излагал. Суд по совей инициативе отложил рассмотрение дела на декабрь. Стороны уже судились из-за этого происшествия в арбитражном суде Воронежской области. Там птицефабрика оспаривала распоряжение областного правительства "об отказе в возмещении ущерба, понесенного обществом в результате изъятия животных и (или) продукции животного происхождения при ликвидации очага особо опасных болезней животных". В том деле кассационная инстанция – арбитражный суд Центрального округа – требования "Бобровской" отклонил. Суд пришел к выводу, что к вспышке ВГП и последующей ликвидации поголовья привели неправомерные действия самой птицефабрики. В судебном акте, в частности, говорится о нарушениях в устройстве дезинфекционных барьеров при въезде и выезде транспортных средств в чистую зону и дефектах ограждения площадки для содержания промышленного стада кур-несушек. Кроме того, суд указал на то, что птицефабрика в первые несколько дней не извещала ветеринарную службу "обо всех случаях заболевания или гибели птиц, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание". Суд признал отказ областных властей в выплате возмещения законным.
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бизнес, общество , москва, ингосстрах
Бизнес, Общество , МОСКВА, Ингосстрах
Воронежская фабрика требует от "Ингосстраха" более 186 миллионов рублей
Воронежская птицефабрика требует от "Ингосстраха" 186 миллионов рублей за гибель кур
МОСКВА, 25 сен – ПРАЙМ. Воронежское ООО "Птицефабрика Бобровская" просит арбитражный суд Москвы взыскать более 186 миллионов рублей со страховой компании "Ингосстрах" в связи с гибелью и уничтожением поголовья кур из-за высокопатогенного гриппа птиц (ВГП), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как пояснил представитель истца в суде, сторонами заключен договор сельскохозяйственного страхования, предусматривающий страхование поголовья птицы – молодняка и промышленного стада.
В новогодние праздники 2024 года в одном из цехов начался падеж птиц, а 11 января был выявлен вирус ВГП, что требует полной ликвидации поголовья. Всего погибло от вируса и было утилизировано более 1 миллиона голов кур-несушек и более 4 миллионов яиц, уточнил юрист.
Истец требует взыскать с ответчика около 183 миллионов рублей страхового возмещения и более 3 миллионов рублей процентов.
Представитель страховой компании исковые требования не признал, однако подробно свою правовую позицию на заседании в пятницу не излагал. Суд по совей инициативе отложил рассмотрение дела на декабрь.
Стороны уже судились из-за этого происшествия в арбитражном суде Воронежской области. Там птицефабрика оспаривала распоряжение областного правительства "об отказе в возмещении ущерба, понесенного обществом в результате изъятия животных и (или) продукции животного происхождения при ликвидации очага особо опасных болезней животных".
В том деле кассационная инстанция – арбитражный суд Центрального округа – требования "Бобровской" отклонил. Суд пришел к выводу, что к вспышке ВГП и последующей ликвидации поголовья привели неправомерные действия самой птицефабрики.
В судебном акте, в частности, говорится о нарушениях в устройстве дезинфекционных барьеров при въезде и выезде транспортных средств в чистую зону и дефектах ограждения площадки для содержания промышленного стада кур-несушек.
Кроме того, суд указал на то, что птицефабрика в первые несколько дней не извещала ветеринарную службу "обо всех случаях заболевания или гибели птиц, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание". Суд признал отказ областных властей в выплате возмещения законным.