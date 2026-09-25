Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Казахстан и Узбекистан все более интересуют американских инвесторов - 25.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260925/investitsii-873680227.html
Казахстан и Узбекистан все более интересуют американских инвесторов
Казахстан и Узбекистан все более интересуют американских инвесторов - 25.09.2026, ПРАЙМ
Казахстан и Узбекистан все более интересуют американских инвесторов
Казахстан и Узбекистан становятся все более привлекательными для инвестиций американской инвестиционной компании Black Rock, благодаря их экономическим реформам | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T12:25+0300
2026-09-25T12:25+0300
мировая экономика
узбекистан
казахстан
ближний восток
шавкат мирзиеев
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:205:3073:1933_1920x0_80_0_0_7fe1dc1f132309f1ad3318fea50786dd.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Казахстан и Узбекистан становятся все более привлекательными для инвестиций американской инвестиционной компании Black Rock, благодаря их экономическим реформам и росту заявил главный инвестиционный стратег института по Ближнему Востоку и Азиатско-Тихоокеанскому региону компании Бен Пауэлл (Ben Powell). "Казахстан становится более привлекательным для капитала... Если мы увидим больше возможностей, мы с удовольствием вложим больше капитала... В Узбекистане нас всегда интересуют возможности... По всей видимости, в будущем мы найдем в Узбекистане еще больше возможностей", - цитирует Пауэлла информационное агентство Блумберг. Экономика Казахстана выросла на 4,1% за первые восемь месяцев года благодаря промышленности и строительству, а экономика Узбекистана - на 8,5% в первом полугодии. Рост в сочетании с экономическими реформами и усилением интереса к критически важным минералам привлекает к государствам такое же внимание инвесторов, как и к странам Персидского залива и Индии, передает Блумберг. По словам Пауэлла, Black Rock позитивно оценивает именно пенсионную реформу и изменения на рынке капитала Казахстана. Дополнительную поддержку оказывают цены на нефть выше 100 долларов за баррель. С начала года иностранные инвесторы вложили около 2 миллиардов долларов в долговые бумаги Казахстана, номинированные в тенге. Отмечается, что в Узбекистане представители Black Rock в июле обсуждали с президентом Шавкатом Мирзиеевым сотрудничество в области приватизации, нефтехимических проектов и искусственного интеллекта. Black Rock - американская инвестиционная компания, одна из крупнейших в мире по размеру активов под управлением.
узбекистан
казахстан
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_844f401461e12513e8d43e7b24401a53.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, узбекистан, казахстан, ближний восток, шавкат мирзиеев
Мировая экономика, УЗБЕКИСТАН, КАЗАХСТАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Шавкат Мирзиеев
12:25 25.09.2026
 
Казахстан и Узбекистан все более интересуют американских инвесторов

Black Rock: Казахстан и Узбекистан становятся все более привлекательными для инвестиций

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Казахстан и Узбекистан становятся все более привлекательными для инвестиций американской инвестиционной компании Black Rock, благодаря их экономическим реформам и росту заявил главный инвестиционный стратег института по Ближнему Востоку и Азиатско-Тихоокеанскому региону компании Бен Пауэлл (Ben Powell).
"Казахстан становится более привлекательным для капитала... Если мы увидим больше возможностей, мы с удовольствием вложим больше капитала... В Узбекистане нас всегда интересуют возможности... По всей видимости, в будущем мы найдем в Узбекистане еще больше возможностей", - цитирует Пауэлла информационное агентство Блумберг.
Экономика Казахстана выросла на 4,1% за первые восемь месяцев года благодаря промышленности и строительству, а экономика Узбекистана - на 8,5% в первом полугодии. Рост в сочетании с экономическими реформами и усилением интереса к критически важным минералам привлекает к государствам такое же внимание инвесторов, как и к странам Персидского залива и Индии, передает Блумберг.
По словам Пауэлла, Black Rock позитивно оценивает именно пенсионную реформу и изменения на рынке капитала Казахстана. Дополнительную поддержку оказывают цены на нефть выше 100 долларов за баррель. С начала года иностранные инвесторы вложили около 2 миллиардов долларов в долговые бумаги Казахстана, номинированные в тенге.
Отмечается, что в Узбекистане представители Black Rock в июле обсуждали с президентом Шавкатом Мирзиеевым сотрудничество в области приватизации, нефтехимических проектов и искусственного интеллекта.
Black Rock - американская инвестиционная компания, одна из крупнейших в мире по размеру активов под управлением.
 
Мировая экономикаУЗБЕКИСТАНКАЗАХСТАНБЛИЖНИЙ ВОСТОКШавкат Мирзиеев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала