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Казахстан и Узбекистан все более интересуют американских инвесторов

Казахстан и Узбекистан все более интересуют американских инвесторов - 25.09.2026, ПРАЙМ

Казахстан и Узбекистан все более интересуют американских инвесторов

Казахстан и Узбекистан становятся все более привлекательными для инвестиций американской инвестиционной компании Black Rock, благодаря их экономическим реформам | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T12:25+0300

2026-09-25T12:25+0300

2026-09-25T12:25+0300

мировая экономика

узбекистан

казахстан

ближний восток

шавкат мирзиеев

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Казахстан и Узбекистан становятся все более привлекательными для инвестиций американской инвестиционной компании Black Rock, благодаря их экономическим реформам и росту заявил главный инвестиционный стратег института по Ближнему Востоку и Азиатско-Тихоокеанскому региону компании Бен Пауэлл (Ben Powell). "Казахстан становится более привлекательным для капитала... Если мы увидим больше возможностей, мы с удовольствием вложим больше капитала... В Узбекистане нас всегда интересуют возможности... По всей видимости, в будущем мы найдем в Узбекистане еще больше возможностей", - цитирует Пауэлла информационное агентство Блумберг. Экономика Казахстана выросла на 4,1% за первые восемь месяцев года благодаря промышленности и строительству, а экономика Узбекистана - на 8,5% в первом полугодии. Рост в сочетании с экономическими реформами и усилением интереса к критически важным минералам привлекает к государствам такое же внимание инвесторов, как и к странам Персидского залива и Индии, передает Блумберг. По словам Пауэлла, Black Rock позитивно оценивает именно пенсионную реформу и изменения на рынке капитала Казахстана. Дополнительную поддержку оказывают цены на нефть выше 100 долларов за баррель. С начала года иностранные инвесторы вложили около 2 миллиардов долларов в долговые бумаги Казахстана, номинированные в тенге. Отмечается, что в Узбекистане представители Black Rock в июле обсуждали с президентом Шавкатом Мирзиеевым сотрудничество в области приватизации, нефтехимических проектов и искусственного интеллекта. Black Rock - американская инвестиционная компания, одна из крупнейших в мире по размеру активов под управлением.

узбекистан

казахстан

ближний восток

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мировая экономика, узбекистан, казахстан, ближний восток, шавкат мирзиеев