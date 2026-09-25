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ИИ вернул деньги в акции: фонды привлекли 44 миллиарда долларов

ИИ вернул деньги в акции: фонды привлекли 44 миллиарда долларов - 25.09.2026, ПРАЙМ

ИИ вернул деньги в акции: фонды привлекли 44 миллиарда долларов

Мировые фонды акций привлекли 44,1 миллиарда долларов за неделю — это крупнейший приток с начала июля. Двухнедельная распродажа прекратилась, пишет Reuters... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T17:08+0300

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МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Мировые фонды акций привлекли 44,1 миллиарда долларов за неделю — это крупнейший приток с начала июля. Двухнедельная распродажа прекратилась, пишет Reuters. Главная причина — интерес к искусственному интеллекту и снижение цен на нефть, которые перевесили рост доходности облигаций."Спрос на ИИ доказывает сохранение полных инвестиций", — отметил один из инвесторов.Технологические фонды получили 5,29 миллиарда долларов — максимум с 29 июля. Инвесторы поверили в ИИ после успеха приложения Meta Muse*, которое возглавило рейтинг загрузок в США. Дополнительный импульс дал рекордный экспорт Южной Кореи: поставки полупроводников резко выросли за первые 20 дней сентября. По оценкам Goldman Sachs, инвестиции в ИИ уже обеспечивают почти половину роста прибыли компаний из индекса S&P 500 в этом году.Американские фонды акций привлекли 37,6 миллиарда долларов — трёхмесячный максимум. Европейские и азиатские фонды получили 2,26 и 2,21 миллиарда соответственно. При этом доходность 30-летних гособлигаций США достигла 22-летнего максимума в 5,5016 процента на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения ФРС.* Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская

южная корея

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рынок, южная корея, reuters, goldman sachs, сша, финансы