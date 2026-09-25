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Инвестиции в месторождение газа Ima в Нигерии составят $800 миллионов

Инвестиции в месторождение газа Ima в Нигерии составят $800 миллионов - 25.09.2026, ПРАЙМ

Инвестиции в месторождение газа Ima в Нигерии составят $800 миллионов

Инвестиции в месторождение газа Ima в Нигерии, оператором которого является французская энергетическая компания TotalEnergies, составят 800 миллионов долларов,... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T22:47+0300

2026-09-25T22:47+0300

2026-09-25T22:47+0300

газ

нигерия

европа

ближний восток

totalenergies

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Инвестиции в месторождение газа Ima в Нигерии, оператором которого является французская энергетическая компания TotalEnergies, составят 800 миллионов долларов, следует из пресс-релиза нигерийской национальной компании NNPC Ltd. В среду TotalEnergies (40%, оператор) и ее партнер Amni (60%) сообщили, что приняли окончательное инвестиционное решение о разработке газового месторождения Ima. "Нигерийская национальная нефтяная компания (NNPC Ltd) приветствовала принятие окончательного инвестиционного решения (FID) по проекту Ima Gas на сумму 800 миллионов долларов, назвав его знаковым событием, подтверждающим растущую жизнеспособность сектора добычи газа в Нигерии", - говорится в сообщении. Предполагается, что проект на пике будет обеспечивать добычу около 300 миллионов стандартных кубических футов газа в сутки. Отмечается, что добываемый газ будет поставляться в качестве сырья для компании Nigeria LNG Limited, чтобы расширить ее 7-ю технологическую линию. Ожидается, что данная мера позволит увеличить мощность завода на Бонни-Айленде с 22 до 30 миллионов тонн в год. Генеральный директор группы NNPC Ltd Башир Байо Оджулари (Bashir Bayo Ojulari) охарактеризовал данное решение как "решающий вотум доверия газовому сектору Нигерии". Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает почти в 120 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат компании превышает 100 тысяч человек.

нигерия

европа

ближний восток

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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газ, нигерия, европа, ближний восток, totalenergies