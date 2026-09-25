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Инвестиции в месторождение газа Ima в Нигерии составят $800 миллионов - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Инвестиции в месторождение газа Ima в Нигерии составят $800 миллионов
Инвестиции в месторождение газа Ima в Нигерии составят $800 миллионов - 25.09.2026, ПРАЙМ
Инвестиции в месторождение газа Ima в Нигерии составят $800 миллионов
Инвестиции в месторождение газа Ima в Нигерии, оператором которого является французская энергетическая компания TotalEnergies, составят 800 миллионов долларов,... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T22:47+0300
2026-09-25T22:47+0300
газ
нигерия
европа
ближний восток
totalenergies
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Инвестиции в месторождение газа Ima в Нигерии, оператором которого является французская энергетическая компания TotalEnergies, составят 800 миллионов долларов, следует из пресс-релиза нигерийской национальной компании NNPC Ltd. В среду TotalEnergies (40%, оператор) и ее партнер Amni (60%) сообщили, что приняли окончательное инвестиционное решение о разработке газового месторождения Ima. "Нигерийская национальная нефтяная компания (NNPC Ltd) приветствовала принятие окончательного инвестиционного решения (FID) по проекту Ima Gas на сумму 800 миллионов долларов, назвав его знаковым событием, подтверждающим растущую жизнеспособность сектора добычи газа в Нигерии", - говорится в сообщении. Предполагается, что проект на пике будет обеспечивать добычу около 300 миллионов стандартных кубических футов газа в сутки. Отмечается, что добываемый газ будет поставляться в качестве сырья для компании Nigeria LNG Limited, чтобы расширить ее 7-ю технологическую линию. Ожидается, что данная мера позволит увеличить мощность завода на Бонни-Айленде с 22 до 30 миллионов тонн в год. Генеральный директор группы NNPC Ltd Башир Байо Оджулари (Bashir Bayo Ojulari) охарактеризовал данное решение как "решающий вотум доверия газовому сектору Нигерии". Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает почти в 120 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат компании превышает 100 тысяч человек.
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газ, нигерия, европа, ближний восток, totalenergies
Газ, Нигерия, ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, TotalEnergies
22:47 25.09.2026
 
Инвестиции в месторождение газа Ima в Нигерии составят $800 миллионов

NNPC Ltd: инвестиции в месторождение газа Ima в Нигерии составят $800 миллионов

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Инвестиции в месторождение газа Ima в Нигерии, оператором которого является французская энергетическая компания TotalEnergies, составят 800 миллионов долларов, следует из пресс-релиза нигерийской национальной компании NNPC Ltd.
В среду TotalEnergies (40%, оператор) и ее партнер Amni (60%) сообщили, что приняли окончательное инвестиционное решение о разработке газового месторождения Ima.
"Нигерийская национальная нефтяная компания (NNPC Ltd) приветствовала принятие окончательного инвестиционного решения (FID) по проекту Ima Gas на сумму 800 миллионов долларов, назвав его знаковым событием, подтверждающим растущую жизнеспособность сектора добычи газа в Нигерии", - говорится в сообщении.
Предполагается, что проект на пике будет обеспечивать добычу около 300 миллионов стандартных кубических футов газа в сутки. Отмечается, что добываемый газ будет поставляться в качестве сырья для компании Nigeria LNG Limited, чтобы расширить ее 7-ю технологическую линию. Ожидается, что данная мера позволит увеличить мощность завода на Бонни-Айленде с 22 до 30 миллионов тонн в год.
Генеральный директор группы NNPC Ltd Башир Байо Оджулари (Bashir Bayo Ojulari) охарактеризовал данное решение как "решающий вотум доверия газовому сектору Нигерии".
Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает почти в 120 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат компании превышает 100 тысяч человек.
 
ГазНигерияЕВРОПАБЛИЖНИЙ ВОСТОКTotalEnergies
 
 
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