https://1prime.ru/20260925/iran--873671896.html
Иран готов отказаться от запасов урана, обогащенного до 60%
Иран готов отказаться от запасов урана, обогащенного до 60% - 25.09.2026, ПРАЙМ
Иран готов отказаться от запасов урана, обогащенного до 60%
Иран готов отказаться от запасов урана, обогащенного до 60%, в рамках положений Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил президент исламской... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T10:10+0300
2026-09-25T10:10+0300
2026-09-25T10:10+0300
иран
тегеран
масуд пезешкиан
fox news
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ВАШИНГТОН, 25 сен - ПРАЙМ. Иран готов отказаться от запасов урана, обогащенного до 60%, в рамках положений Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан. "Да. В рамках международного права и на основе Договора о нераспространении ядерного оружия мы будем соблюдать все, чего от нас требуют нормы", - сказал Пезешкиан в ответ на вопрос Fox News, готов ли Тегеран отказаться от запасов обогащенного до 60% урана.
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иран, тегеран, масуд пезешкиан, fox news
ИРАН, Тегеран, Масуд Пезешкиан, Fox News
Иран готов отказаться от запасов урана, обогащенного до 60%
Президент Пезешкиан заявил, что Иран готов отказаться от запасов обогащенного до 60% урана