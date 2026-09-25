https://1prime.ru/20260925/iran--873671896.html

Иран готов отказаться от запасов урана, обогащенного до 60%

Иран готов отказаться от запасов урана, обогащенного до 60% - 25.09.2026, ПРАЙМ

Иран готов отказаться от запасов урана, обогащенного до 60%

Иран готов отказаться от запасов урана, обогащенного до 60%, в рамках положений Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил президент исламской... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T10:10+0300

2026-09-25T10:10+0300

2026-09-25T10:10+0300

иран

тегеран

масуд пезешкиан

fox news

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ВАШИНГТОН, 25 сен - ПРАЙМ. Иран готов отказаться от запасов урана, обогащенного до 60%, в рамках положений Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан. "Да. В рамках международного права и на основе Договора о нераспространении ядерного оружия мы будем соблюдать все, чего от нас требуют нормы", - сказал Пезешкиан в ответ на вопрос Fox News, готов ли Тегеран отказаться от запасов обогащенного до 60% урана.

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иран, тегеран, масуд пезешкиан, fox news