https://1prime.ru/20260925/jamal-873685180.html

На Ямале создали технологию для освоения трудноизвлекаемых запасов

На Ямале создали технологию для освоения трудноизвлекаемых запасов - 25.09.2026, ПРАЙМ

На Ямале создали технологию для освоения трудноизвлекаемых запасов

Ученые Тюменского индустриального университета разработали и внедрили в производство комплексную технологию, которая открыла доступ к трудноизвлекаемым запасам... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T14:13+0300

2026-09-25T14:13+0300

2026-09-25T14:13+0300

промышленность

ямал

александр попов

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873685180.jpg?1790334826

ТЮМЕНЬ, 25 сен – ПРАЙМ. Ученые Тюменского индустриального университета разработали и внедрили в производство комплексную технологию, которая открыла доступ к трудноизвлекаемым запасам месторождений Ямала и позволила сделать их рентабельными, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. "Ученые Тюменского индустриального университета совместно с партнерами из нефтегазовой отрасли решили одну из самых сложных задач современной добычи – эффективное освоение трудноизвлекаемых запасов туронских отложений. Комплексная технология разработана для Харампурского и Тэрельского месторождений, внедрена в производство в 2026 году и уже доказала свою экономическую эффективность", - сообщили в вузе. Авторы разработки - доцент кафедры бурения нефтяных и газовых скважин нефтегазового института ТИУ Игорь Яковлев и гендиректор АО "Мангазея газ" Александр Попов. Как пояснили в вузе, туронские залежи считались неперспективными из-за сложнейших геологических условий. Инновационность решения ученых – в комплексном подходе. Они разработали методику исследования скважин, которая дает наиболее достоверную информацию о состоянии призабойной зоны пласта. На основе этих данных провели лабораторные тесты, подобрали специальные составы технологических жидкостей для вскрытия и обосновали оптимальную конструкцию скважин. Все это позволило сделать ранее убыточные запасы рентабельными. Успешная реализация проекта на указанных месторождениях открыла дорогу к вовлечению в добычу колоссальных объемов туронских запасов, которые ранее консервировали. По мнению разработчиков, новая методика универсальна и ее можно адаптировать для других месторождений. Отмечается, что технология полностью российская, сейчас она работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации, совершенствуется методика гидроразрыва пласта.

ямал

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, ямал, александр попов