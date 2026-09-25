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На Ямале создали технологию для освоения трудноизвлекаемых запасов
На Ямале создали технологию для освоения трудноизвлекаемых запасов - 25.09.2026, ПРАЙМ
На Ямале создали технологию для освоения трудноизвлекаемых запасов
Ученые Тюменского индустриального университета разработали и внедрили в производство комплексную технологию, которая открыла доступ к трудноизвлекаемым запасам... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T14:13+0300
2026-09-25T14:13+0300
2026-09-25T14:13+0300
промышленность
ямал
александр попов
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ТЮМЕНЬ, 25 сен – ПРАЙМ. Ученые Тюменского индустриального университета разработали и внедрили в производство комплексную технологию, которая открыла доступ к трудноизвлекаемым запасам месторождений Ямала и позволила сделать их рентабельными, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Ученые Тюменского индустриального университета совместно с партнерами из нефтегазовой отрасли решили одну из самых сложных задач современной добычи – эффективное освоение трудноизвлекаемых запасов туронских отложений. Комплексная технология разработана для Харампурского и Тэрельского месторождений, внедрена в производство в 2026 году и уже доказала свою экономическую эффективность", - сообщили в вузе.
Авторы разработки - доцент кафедры бурения нефтяных и газовых скважин нефтегазового института ТИУ Игорь Яковлев и гендиректор АО "Мангазея газ" Александр Попов.
Как пояснили в вузе, туронские залежи считались неперспективными из-за сложнейших геологических условий. Инновационность решения ученых – в комплексном подходе. Они разработали методику исследования скважин, которая дает наиболее достоверную информацию о состоянии призабойной зоны пласта. На основе этих данных провели лабораторные тесты, подобрали специальные составы технологических жидкостей для вскрытия и обосновали оптимальную конструкцию скважин. Все это позволило сделать ранее убыточные запасы рентабельными.
Успешная реализация проекта на указанных месторождениях открыла дорогу к вовлечению в добычу колоссальных объемов туронских запасов, которые ранее консервировали. По мнению разработчиков, новая методика универсальна и ее можно адаптировать для других месторождений.
Отмечается, что технология полностью российская, сейчас она работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации, совершенствуется методика гидроразрыва пласта.
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промышленность, ямал, александр попов
Промышленность, ЯМАЛ, Александр Попов
На Ямале создали технологию для освоения трудноизвлекаемых запасов
Тюменские ученые разработали комплексную технологию добычи трудноизвлекаемых запасов Ямала
ТЮМЕНЬ, 25 сен – ПРАЙМ. Ученые Тюменского индустриального университета разработали и внедрили в производство комплексную технологию, которая открыла доступ к трудноизвлекаемым запасам месторождений Ямала и позволила сделать их рентабельными, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Ученые Тюменского индустриального университета совместно с партнерами из нефтегазовой отрасли решили одну из самых сложных задач современной добычи – эффективное освоение трудноизвлекаемых запасов туронских отложений. Комплексная технология разработана для Харампурского и Тэрельского месторождений, внедрена в производство в 2026 году и уже доказала свою экономическую эффективность", - сообщили в вузе.
Авторы разработки - доцент кафедры бурения нефтяных и газовых скважин нефтегазового института ТИУ Игорь Яковлев и гендиректор АО "Мангазея газ" Александр Попов.
Как пояснили в вузе, туронские залежи считались неперспективными из-за сложнейших геологических условий. Инновационность решения ученых – в комплексном подходе. Они разработали методику исследования скважин, которая дает наиболее достоверную информацию о состоянии призабойной зоны пласта. На основе этих данных провели лабораторные тесты, подобрали специальные составы технологических жидкостей для вскрытия и обосновали оптимальную конструкцию скважин. Все это позволило сделать ранее убыточные запасы рентабельными.
Успешная реализация проекта на указанных месторождениях открыла дорогу к вовлечению в добычу колоссальных объемов туронских запасов, которые ранее консервировали. По мнению разработчиков, новая методика универсальна и ее можно адаптировать для других месторождений.
Отмечается, что технология полностью российская, сейчас она работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации, совершенствуется методика гидроразрыва пласта.