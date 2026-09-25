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Канадцы устали от попрошайничества Киева, заявил посол России
Канадцы устали от попрошайничества Киева, заявил посол России - 25.09.2026, ПРАЙМ
Канадцы устали от попрошайничества Киева, заявил посол России
Канадцы испытывают усталость от попрошайничества киевских властей, поскольку для большинства жителей страны собственные экономические проблемы гораздо важнее... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T01:31+0300
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ВАШИНГТОН, 25 сен — ПРАЙМ. Канадцы испытывают усталость от попрошайничества киевских властей, поскольку для большинства жителей страны собственные экономические проблемы гораздо важнее украинской повестки, заявил в интервью РИА Новости посол России в Оттаве Олег Степанов.
Канада с 2022 года выделила Киеву помощь на сумму около 18,4 миллиарда долларов США, однако украинские власти продолжают обращаться к Оттаве за дополнительной военной и финансовой поддержкой. На последней встрече с Владимиром Зеленским канадский премьер-министр Марк Карни объявил, в частности, о выделении средств на поставку перехватчиков для украинской ПВО.
"Чувствуется определенная усталость от попрошайничества режима Зеленского", — сказал Степанов.
При этом, отметил посол, несмотря на преобладающий в официальном инфополе Канады курс на поддержку Киева, настроения в канадском обществе далеко не однородны.
"Общество не монолитно. Для большинства людей куда важнее стоимость жизни, жилье, работа и последствия тарифной войны с США. В целом, чем дальше от "оттавского пузыря" — так здесь называют федеральный центр - тем отношение к России более благожелательное", — указал российский дипломат.
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россия, мировая экономика, канада, киев, сша, владимир зеленский, марк карни
РОССИЯ, Мировая экономика, КАНАДА, Киев, США, Владимир Зеленский, Марк Карни
Канадцы устали от попрошайничества Киева, заявил посол России
Посол Степанов: канадцы устали от попрошайничества Киева
ВАШИНГТОН, 25 сен — ПРАЙМ. Канадцы испытывают усталость от попрошайничества киевских властей, поскольку для большинства жителей страны собственные экономические проблемы гораздо важнее украинской повестки, заявил в интервью РИА Новости посол России в Оттаве Олег Степанов.
Канада с 2022 года выделила Киеву помощь на сумму около 18,4 миллиарда долларов США, однако украинские власти продолжают обращаться к Оттаве за дополнительной военной и финансовой поддержкой. На последней встрече с Владимиром Зеленским канадский премьер-министр Марк Карни объявил, в частности, о выделении средств на поставку перехватчиков для украинской ПВО.
"Чувствуется определенная усталость от попрошайничества режима Зеленского", — сказал Степанов.
При этом, отметил посол, несмотря на преобладающий в официальном инфополе Канады курс на поддержку Киева, настроения в канадском обществе далеко не однородны.
"Общество не монолитно. Для большинства людей куда важнее стоимость жизни, жилье, работа и последствия тарифной войны с США. В целом, чем дальше от "оттавского пузыря" — так здесь называют федеральный центр - тем отношение к России более благожелательное", — указал российский дипломат.