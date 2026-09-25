https://1prime.ru/20260925/kanadtsy-873667692.html

Канадцы устали от попрошайничества Киева, заявил посол России

Канадцы устали от попрошайничества Киева, заявил посол России - 25.09.2026, ПРАЙМ

Канадцы устали от попрошайничества Киева, заявил посол России

Канадцы испытывают усталость от попрошайничества киевских властей, поскольку для большинства жителей страны собственные экономические проблемы гораздо важнее... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T01:31+0300

2026-09-25T01:31+0300

2026-09-25T01:31+0300

россия

мировая экономика

канада

киев

сша

владимир зеленский

марк карни

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873667692.jpg?1790289096

ВАШИНГТОН, 25 сен — ПРАЙМ. Канадцы испытывают усталость от попрошайничества киевских властей, поскольку для большинства жителей страны собственные экономические проблемы гораздо важнее украинской повестки, заявил в интервью РИА Новости посол России в Оттаве Олег Степанов. Канада с 2022 года выделила Киеву помощь на сумму около 18,4 миллиарда долларов США, однако украинские власти продолжают обращаться к Оттаве за дополнительной военной и финансовой поддержкой. На последней встрече с Владимиром Зеленским канадский премьер-министр Марк Карни объявил, в частности, о выделении средств на поставку перехватчиков для украинской ПВО. "Чувствуется определенная усталость от попрошайничества режима Зеленского", — сказал Степанов. При этом, отметил посол, несмотря на преобладающий в официальном инфополе Канады курс на поддержку Киева, настроения в канадском обществе далеко не однородны. "Общество не монолитно. Для большинства людей куда важнее стоимость жизни, жилье, работа и последствия тарифной войны с США. В целом, чем дальше от "оттавского пузыря" — так здесь называют федеральный центр - тем отношение к России более благожелательное", — указал российский дипломат.

канада

киев

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, канада, киев, сша, владимир зеленский, марк карни