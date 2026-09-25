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Экономист объяснил, от чего зависит судьба рубля этой осенью - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Экономист объяснил, от чего зависит судьба рубля этой осенью
Экономист объяснил, от чего зависит судьба рубля этой осенью - 25.09.2026, ПРАЙМ
Экономист объяснил, от чего зависит судьба рубля этой осенью
Курс рубля относительно доллара и евро осенью 2026 года будет определяться тремя факторами: динамикой денежно-кредитной политики ЦБ, уровнем санкционного... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T03:03+0300
2026-09-25T03:03+0300
эксклюзив
рынок
рубль
курс
ормузский пролив
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МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Курс рубля относительно доллара и евро осенью 2026 года будет определяться тремя факторами: динамикой денежно-кредитной политики ЦБ, уровнем санкционного противостояния со стороны США и ЕС, а также динамикой цен на нефть в контексте конфликта между США и Ираном. Об этом агентству "Прайм" рассказал доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.По словам эксперта, динамика денежно-кредитной политики, вероятнее всего, сохранится на текущем уровне: снижение ключевой ставки будет происходить последовательно и постепенно, с шагом в 0,25–1 процентный пункт. Ускорение темпов снижения маловероятно, так как это может создать дополнительный источник давления на курс рубля и экономику в контексте расширения спекулятивной активности бизнеса по скупке валюты.Санкционное давление на российскую экономику осенью может начать расти, но, скорее всего, это будет не прямое введение санкций против России, а ограничения в отношении крупнейших экономических партнеров страны. Подобная практика, вероятно, вызовет значительные ответные действия, что создаст условия для избирательности и ограниченности применения таких инструментов, а значит, их влияние на курс рубля будет ограниченным."До промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2026 года сколь-нибудь значимого разрешения конфликта между США и Ираном ожидать не стоит. Как и полноценной разблокировки Ормузского пролива. В этом контексте цены на нефть продолжат колебаться в диапазоне 85–95 долларов за баррель с периодами повышения до 95–99 долларов", — пояснил Хачатурян.Наиболее вероятным эксперт считает сценарий, при котором рубль в конце сентября — начале октября будет находиться в диапазоне 84–87 рублей за доллар и 96–99 рублей за евро. В октябре–декабре 2026 года рубль продолжит колебаться в диапазоне 80–85 рублей за доллар и 90–95 рублей за евро с тенденцией к укреплению до 79–83 рублей за доллар и 89–93 рублей за евро.“Это может произойти под влиянием периодов роста цен на нефть из-за обострения конфликта между США и Ираном, а также налоговых периодов в конце сентября — середине октября и в конце декабря — январе”, - считает он.Эксперт подчеркивает: приобретение валюты в текущий момент может быть обусловлено лишь необходимостью деловой или туристической поездки за рубеж, а как способ сохранения или преумножения капитала такие вложения нецелесообразны.
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эксклюзив, рынок, рубль, курс, ормузский пролив
Эксклюзив, Рынок, рубль, КУРС, Ормузский пролив
03:03 25.09.2026
 
Экономист объяснил, от чего зависит судьба рубля этой осенью

Эксперт Хачатурян: санкционное давление может начать расти

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Курс рубля относительно доллара и евро осенью 2026 года будет определяться тремя факторами: динамикой денежно-кредитной политики ЦБ, уровнем санкционного противостояния со стороны США и ЕС, а также динамикой цен на нефть в контексте конфликта между США и Ираном. Об этом агентству "Прайм" рассказал доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.
По словам эксперта, динамика денежно-кредитной политики, вероятнее всего, сохранится на текущем уровне: снижение ключевой ставки будет происходить последовательно и постепенно, с шагом в 0,25–1 процентный пункт. Ускорение темпов снижения маловероятно, так как это может создать дополнительный источник давления на курс рубля и экономику в контексте расширения спекулятивной активности бизнеса по скупке валюты.
Санкционное давление на российскую экономику осенью может начать расти, но, скорее всего, это будет не прямое введение санкций против России, а ограничения в отношении крупнейших экономических партнеров страны. Подобная практика, вероятно, вызовет значительные ответные действия, что создаст условия для избирательности и ограниченности применения таких инструментов, а значит, их влияние на курс рубля будет ограниченным.
"До промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2026 года сколь-нибудь значимого разрешения конфликта между США и Ираном ожидать не стоит. Как и полноценной разблокировки Ормузского пролива. В этом контексте цены на нефть продолжат колебаться в диапазоне 85–95 долларов за баррель с периодами повышения до 95–99 долларов", — пояснил Хачатурян.
Наиболее вероятным эксперт считает сценарий, при котором рубль в конце сентября — начале октября будет находиться в диапазоне 84–87 рублей за доллар и 96–99 рублей за евро. В октябре–декабре 2026 года рубль продолжит колебаться в диапазоне 80–85 рублей за доллар и 90–95 рублей за евро с тенденцией к укреплению до 79–83 рублей за доллар и 89–93 рублей за евро.
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Это может произойти под влиянием периодов роста цен на нефть из-за обострения конфликта между США и Ираном, а также налоговых периодов в конце сентября — середине октября и в конце декабря — январе”, - считает он.
Эксперт подчеркивает: приобретение валюты в текущий момент может быть обусловлено лишь необходимостью деловой или туристической поездки за рубеж, а как способ сохранения или преумножения капитала такие вложения нецелесообразны.
 
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