https://1prime.ru/20260925/khachaturyan-873564725.html

Экономист объяснил, от чего зависит судьба рубля этой осенью

Экономист объяснил, от чего зависит судьба рубля этой осенью - 25.09.2026, ПРАЙМ

Экономист объяснил, от чего зависит судьба рубля этой осенью

Курс рубля относительно доллара и евро осенью 2026 года будет определяться тремя факторами: динамикой денежно-кредитной политики ЦБ, уровнем санкционного... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T03:03+0300

2026-09-25T03:03+0300

2026-09-25T03:03+0300

эксклюзив

рынок

рубль

курс

ормузский пролив

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/0a/869055098_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_90db2da81cec7ea475eac085824ea028.jpg

МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Курс рубля относительно доллара и евро осенью 2026 года будет определяться тремя факторами: динамикой денежно-кредитной политики ЦБ, уровнем санкционного противостояния со стороны США и ЕС, а также динамикой цен на нефть в контексте конфликта между США и Ираном. Об этом агентству "Прайм" рассказал доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.По словам эксперта, динамика денежно-кредитной политики, вероятнее всего, сохранится на текущем уровне: снижение ключевой ставки будет происходить последовательно и постепенно, с шагом в 0,25–1 процентный пункт. Ускорение темпов снижения маловероятно, так как это может создать дополнительный источник давления на курс рубля и экономику в контексте расширения спекулятивной активности бизнеса по скупке валюты.Санкционное давление на российскую экономику осенью может начать расти, но, скорее всего, это будет не прямое введение санкций против России, а ограничения в отношении крупнейших экономических партнеров страны. Подобная практика, вероятно, вызовет значительные ответные действия, что создаст условия для избирательности и ограниченности применения таких инструментов, а значит, их влияние на курс рубля будет ограниченным."До промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2026 года сколь-нибудь значимого разрешения конфликта между США и Ираном ожидать не стоит. Как и полноценной разблокировки Ормузского пролива. В этом контексте цены на нефть продолжат колебаться в диапазоне 85–95 долларов за баррель с периодами повышения до 95–99 долларов", — пояснил Хачатурян.Наиболее вероятным эксперт считает сценарий, при котором рубль в конце сентября — начале октября будет находиться в диапазоне 84–87 рублей за доллар и 96–99 рублей за евро. В октябре–декабре 2026 года рубль продолжит колебаться в диапазоне 80–85 рублей за доллар и 90–95 рублей за евро с тенденцией к укреплению до 79–83 рублей за доллар и 89–93 рублей за евро.“Это может произойти под влиянием периодов роста цен на нефть из-за обострения конфликта между США и Ираном, а также налоговых периодов в конце сентября — середине октября и в конце декабря — январе”, - считает он.Эксперт подчеркивает: приобретение валюты в текущий момент может быть обусловлено лишь необходимостью деловой или туристической поездки за рубеж, а как способ сохранения или преумножения капитала такие вложения нецелесообразны.

https://1prime.ru/20260922/mosbirzha-873546043.html

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, рынок, рубль, курс, ормузский пролив