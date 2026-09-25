Спрос на этот металл будет расти быстрее, чем на золото

МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. По итогам 2026 года емкость мирового рынка циркония может составить почти 2,3 миллиарда долларов, увеличившись примерно до 2,5 миллиарда долларов в 2027 году и приблизившись к 4,7 миллиарда долларов в 2036 году. Такой прогноз дает маркетинговое агентство Researcher Nester, допуская расширение рынка со средним темпом 7% в год в период с 2027 по 2036 год. Похожую оценку дает конкурент — DataM Intelligence: 1,8 миллиарда долларов в 2026 году, 3,5 миллиарда в 2035-м, среднегодовой темп роста — 6,9%.⚛️ Главный драйвер — атомная энергетикаОба агентства сходятся в том, что драйвером увеличения рынка циркония будет атомная энергетика. Этот металл обладает неоспоримо привлекательными свойствами с точки зрения ядерной физики — высокой температурой плавления и малым сечением захвата тепловых нейтронов. Поэтому он востребован для изготовления тепловыделяющих элементов и сборок реакторов. Также цирконий нужен в медицине: из его диоксида делают широкую гамму суставных и зубных протезов. Помимо атомной энергетики и медицины, цирконий используется для выпуска огнеупоров, специальных сплавов и даже бытовой посуды.Именно ядерная энергетика будет предъявлять наибольший спрос. По данным World Nuclear Association, в 2025 году атомные электростанции мира выработали 2,7 тысячи тераватт-часов электроэнергии, имея суммарную установленную мощность более 400 мегаватт. Сейчас в различных странах реализуются проекты строительства 80 ядерных реакторов общей мощностью 870 мегаватт, и лидирует среди них Китай.🇨🇳 Китайский сюрпризВ июне Китай преподнес рынку циркония сюрприз: цирконий был включен в перечень стратегически важных полезных ископаемых КНР, и через несколько дней компания Guangdong Orient Zirconic уведомила клиентов о повышении цен на диоксид. В прошлом году вывоз циркониевых полуфабрикатов из КНР столкнулся с задержками при таможенном оформлении, и они могли быть не случайными: хотя официально запрет на экспорт циркония власти Китая не вводили, им выгодно его ограничение в качестве инструмента в политическом и экономическом противостоянии с США и Европейским союзом.📊 Производство и ценыТочные сведения о производстве циркония в открытых источниках отсутствуют, но определённое представление о нем может дать статистика добычи сырья. По информации Геологической службы США, в 2025 году выпуск циркониевых концентратов в мире сократился на 7,6% — до 1,2 миллиона тонн. Производство в Австралии и США осталось стабильным — 400 и 100 тысяч тонн соответственно. В Мозамбике оно увеличилось на 29% — до 160 тысяч тонн, а в ЮАР упало на 7% — до 270 тысяч тонн.Приняв содержание диоксида циркония в концентратах за 30% (в реальности оно колеблется в зависимости от месторождения), получим годовой объем производства циркониевой губки на планете в 2025 году ориентировочно в 300 тысяч тонн. Цены на неё в 2025 году ослабли на 8% — до 22 тысяч долларов за тонну, отражая спад, шедший с 2022 года (тогда циркониевая губка стоила 30 тысяч долларов за тонну). Сейчас они, скорее всего, поднимаются, и будет неудивительным их возвращение на уровень 24 тысяч долларов за тонну.🔋 Новый источник спросаВ горизонте нескольких лет цены могут отыграть снижение благодаря не только развитию атомной энергетики, но и применению диоксида циркония в изготовлении твердотельных аккумуляторов. Интерес к ним усиливается, и в 2027 году BYD, CATL и Geely планируют провести их испытания для последующего массового выпуска. Несложно догадаться, что в гонку устремятся их конкуренты, и можно с полным основанием прогнозировать бум проектов освоения циркониевых месторождений. Он затронет Австралию, ЮАР, Индонезию, Мозамбик, Мадагаскар и Сенегал как государства, обладающие крупнейшими запасами циркониевых песков (от 55 миллионов тонн в Австралии до 1,5 миллиона тонн в Мозамбике по версии Геологической службы США) и снабжающие ими Китай — он их главный импортёр, перерабатывающий сырьё в широкую гамму продукции, начиная от огнеупоров и заканчивая циркониевыми полуфабрикатами.🇷🇺 Российский потенциалНаша страна, судя по данным Министерства природных ресурсов России, имеет в своих недрах запасы в 12 миллионов тонн диоксида циркония, преимущественно сосредоточенные в комплексных месторождениях, тогда как пески занимают подчинённое положение. Из них разрабатываются только два — Ковдорское и Туганское, разнящиеся между собой составом сырья и получаемых концентратов.Первое эксплуатируется Ковдорским ГОКом, принадлежащим "Еврохиму", и производит бадделеитовый концентрат. Второе — ГОКом "Ильменит", входящим в состав "Росатома", и выпускает цирконовый концентрат (бадделеит — природный диоксид циркония, циркон — силикат). Всего они дают около 6 тысяч тонн в год в пересчёте на диоксид циркония. Ключевой потребитель — "Росатом", кроме того, поставки ведутся в адрес предприятий по производству огнеупоров и керамической плитки, противопригарных покрытий.Нельзя сбрасывать со счетов и наличие проблем. Вряд ли Ковдорский ГОК сможет в обозримом будущем существенно поднять выпуск бадделеитового концентрата, и в случае решения "Еврохима" об отказе от его производства Россия лишится действующего источника циркония. ГОК "Ильменит" в долгосрочной перспективе намеревался довести выпуск цирконового концентрата до 47,6 тысячи тонн в год, и для достижения поставленной цели есть все предпосылки. Вовлечение в разработку Зашихинского, Катугинского, Улуг-Танзекского и других месторождений помогло бы существенно нарастить производство концентратов, однако оно сопряжено со сложным составом руд и неблагоприятными условиями залегания, требуя значительных инвестиций.Несмотря на существующие ограничения, у России есть хорошие шансы стать крупным игроком на мировом рынке циркония — его потребление за границей будет расширяться вследствие развития атомной энергетики, медицины, металлургии и находящейся в их тени электроники.Автор: Леонид Хазанов, промышленный эксперт
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. По итогам 2026 года емкость мирового рынка циркония может составить почти 2,3 миллиарда долларов, увеличившись примерно до 2,5 миллиарда долларов в 2027 году и приблизившись к 4,7 миллиарда долларов в 2036 году. Такой прогноз дает маркетинговое агентство Researcher Nester, допуская расширение рынка со средним темпом 7% в год в период с 2027 по 2036 год. Похожую оценку дает конкурент — DataM Intelligence: 1,8 миллиарда долларов в 2026 году, 3,5 миллиарда в 2035-м, среднегодовой темп роста — 6,9%.
⚛️ Главный драйвер — атомная энергетика
Оба агентства сходятся в том, что драйвером увеличения рынка циркония будет атомная энергетика. Этот металл обладает неоспоримо привлекательными свойствами с точки зрения ядерной физики — высокой температурой плавления и малым сечением захвата тепловых нейтронов. Поэтому он востребован для изготовления тепловыделяющих элементов и сборок реакторов. Также цирконий нужен в медицине: из его диоксида делают широкую гамму суставных и зубных протезов. Помимо атомной энергетики и медицины, цирконий используется для выпуска огнеупоров, специальных сплавов и даже бытовой посуды.
Именно ядерная энергетика будет предъявлять наибольший спрос. По данным World Nuclear Association, в 2025 году атомные электростанции мира выработали 2,7 тысячи тераватт-часов электроэнергии, имея суммарную установленную мощность более 400 мегаватт. Сейчас в различных странах реализуются проекты строительства 80 ядерных реакторов общей мощностью 870 мегаватт, и лидирует среди них Китай.
🇨🇳 Китайский сюрприз
В июне Китай преподнес рынку циркония сюрприз: цирконий был включен в перечень стратегически важных полезных ископаемых КНР, и через несколько дней компания Guangdong Orient Zirconic уведомила клиентов о повышении цен на диоксид. В прошлом году вывоз циркониевых полуфабрикатов из КНР столкнулся с задержками при таможенном оформлении, и они могли быть не случайными: хотя официально запрет на экспорт циркония власти Китая не вводили, им выгодно его ограничение в качестве инструмента в политическом и экономическом противостоянии с США и Европейским союзом.
📊 Производство и цены
Точные сведения о производстве циркония в открытых источниках отсутствуют, но определённое представление о нем может дать статистика добычи сырья. По информации Геологической службы США, в 2025 году выпуск циркониевых концентратов в мире сократился на 7,6% — до 1,2 миллиона тонн. Производство в Австралии и США осталось стабильным — 400 и 100 тысяч тонн соответственно. В Мозамбике оно увеличилось на 29% — до 160 тысяч тонн, а в ЮАР упало на 7% — до 270 тысяч тонн.
Приняв содержание диоксида циркония в концентратах за 30% (в реальности оно колеблется в зависимости от месторождения), получим годовой объем производства циркониевой губки на планете в 2025 году ориентировочно в 300 тысяч тонн. Цены на неё в 2025 году ослабли на 8% — до 22 тысяч долларов за тонну, отражая спад, шедший с 2022 года (тогда циркониевая губка стоила 30 тысяч долларов за тонну). Сейчас они, скорее всего, поднимаются, и будет неудивительным их возвращение на уровень 24 тысяч долларов за тонну.
🔋 Новый источник спроса
В горизонте нескольких лет цены могут отыграть снижение благодаря не только развитию атомной энергетики, но и применению диоксида циркония в изготовлении твердотельных аккумуляторов. Интерес к ним усиливается, и в 2027 году BYD, CATL и Geely планируют провести их испытания для последующего массового выпуска. Несложно догадаться, что в гонку устремятся их конкуренты, и можно с полным основанием прогнозировать бум проектов освоения циркониевых месторождений. Он затронет Австралию, ЮАР, Индонезию, Мозамбик, Мадагаскар и Сенегал как государства, обладающие крупнейшими запасами циркониевых песков (от 55 миллионов тонн в Австралии до 1,5 миллиона тонн в Мозамбике по версии Геологической службы США) и снабжающие ими Китай — он их главный импортёр, перерабатывающий сырьё в широкую гамму продукции, начиная от огнеупоров и заканчивая циркониевыми полуфабрикатами.
🇷🇺 Российский потенциал
Наша страна, судя по данным Министерства природных ресурсов России, имеет в своих недрах запасы в 12 миллионов тонн диоксида циркония, преимущественно сосредоточенные в комплексных месторождениях, тогда как пески занимают подчинённое положение. Из них разрабатываются только два — Ковдорское и Туганское, разнящиеся между собой составом сырья и получаемых концентратов.
Первое эксплуатируется Ковдорским ГОКом, принадлежащим "Еврохиму", и производит бадделеитовый концентрат. Второе — ГОКом "Ильменит", входящим в состав "Росатома", и выпускает цирконовый концентрат (бадделеит — природный диоксид циркония, циркон — силикат). Всего они дают около 6 тысяч тонн в год в пересчёте на диоксид циркония. Ключевой потребитель — "Росатом", кроме того, поставки ведутся в адрес предприятий по производству огнеупоров и керамической плитки, противопригарных покрытий.
Нельзя сбрасывать со счетов и наличие проблем. Вряд ли Ковдорский ГОК сможет в обозримом будущем существенно поднять выпуск бадделеитового концентрата, и в случае решения "Еврохима" об отказе от его производства Россия лишится действующего источника циркония. ГОК "Ильменит" в долгосрочной перспективе намеревался довести выпуск цирконового концентрата до 47,6 тысячи тонн в год, и для достижения поставленной цели есть все предпосылки. Вовлечение в разработку Зашихинского, Катугинского, Улуг-Танзекского и других месторождений помогло бы существенно нарастить производство концентратов, однако оно сопряжено со сложным составом руд и неблагоприятными условиями залегания, требуя значительных инвестиций.
Несмотря на существующие ограничения, у России есть хорошие шансы стать крупным игроком на мировом рынке циркония — его потребление за границей будет расширяться вследствие развития атомной энергетики, медицины, металлургии и находящейся в их тени электроники.
Автор: Леонид Хазанов, промышленный эксперт
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