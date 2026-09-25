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Спрос на этот металл будет расти быстрее, чем на золото

Спрос на этот металл будет расти быстрее, чем на золото - 25.09.2026, ПРАЙМ

Спрос на этот металл будет расти быстрее, чем на золото

По итогам 2026 года емкость мирового рынка циркония может составить почти 2,3 миллиарда долларов, увеличившись примерно до 2,5 миллиарда долларов в 2027 году и... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T05:05+0300

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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. По итогам 2026 года емкость мирового рынка циркония может составить почти 2,3 миллиарда долларов, увеличившись примерно до 2,5 миллиарда долларов в 2027 году и приблизившись к 4,7 миллиарда долларов в 2036 году. Такой прогноз дает маркетинговое агентство Researcher Nester, допуская расширение рынка со средним темпом 7% в год в период с 2027 по 2036 год. Похожую оценку дает конкурент — DataM Intelligence: 1,8 миллиарда долларов в 2026 году, 3,5 миллиарда в 2035-м, среднегодовой темп роста — 6,9%.⚛️ Главный драйвер — атомная энергетикаОба агентства сходятся в том, что драйвером увеличения рынка циркония будет атомная энергетика. Этот металл обладает неоспоримо привлекательными свойствами с точки зрения ядерной физики — высокой температурой плавления и малым сечением захвата тепловых нейтронов. Поэтому он востребован для изготовления тепловыделяющих элементов и сборок реакторов. Также цирконий нужен в медицине: из его диоксида делают широкую гамму суставных и зубных протезов. Помимо атомной энергетики и медицины, цирконий используется для выпуска огнеупоров, специальных сплавов и даже бытовой посуды.Именно ядерная энергетика будет предъявлять наибольший спрос. По данным World Nuclear Association, в 2025 году атомные электростанции мира выработали 2,7 тысячи тераватт-часов электроэнергии, имея суммарную установленную мощность более 400 мегаватт. Сейчас в различных странах реализуются проекты строительства 80 ядерных реакторов общей мощностью 870 мегаватт, и лидирует среди них Китай.🇨🇳 Китайский сюрпризВ июне Китай преподнес рынку циркония сюрприз: цирконий был включен в перечень стратегически важных полезных ископаемых КНР, и через несколько дней компания Guangdong Orient Zirconic уведомила клиентов о повышении цен на диоксид. В прошлом году вывоз циркониевых полуфабрикатов из КНР столкнулся с задержками при таможенном оформлении, и они могли быть не случайными: хотя официально запрет на экспорт циркония власти Китая не вводили, им выгодно его ограничение в качестве инструмента в политическом и экономическом противостоянии с США и Европейским союзом.📊 Производство и ценыТочные сведения о производстве циркония в открытых источниках отсутствуют, но определённое представление о нем может дать статистика добычи сырья. По информации Геологической службы США, в 2025 году выпуск циркониевых концентратов в мире сократился на 7,6% — до 1,2 миллиона тонн. Производство в Австралии и США осталось стабильным — 400 и 100 тысяч тонн соответственно. В Мозамбике оно увеличилось на 29% — до 160 тысяч тонн, а в ЮАР упало на 7% — до 270 тысяч тонн.Приняв содержание диоксида циркония в концентратах за 30% (в реальности оно колеблется в зависимости от месторождения), получим годовой объем производства циркониевой губки на планете в 2025 году ориентировочно в 300 тысяч тонн. Цены на неё в 2025 году ослабли на 8% — до 22 тысяч долларов за тонну, отражая спад, шедший с 2022 года (тогда циркониевая губка стоила 30 тысяч долларов за тонну). Сейчас они, скорее всего, поднимаются, и будет неудивительным их возвращение на уровень 24 тысяч долларов за тонну.🔋 Новый источник спросаВ горизонте нескольких лет цены могут отыграть снижение благодаря не только развитию атомной энергетики, но и применению диоксида циркония в изготовлении твердотельных аккумуляторов. Интерес к ним усиливается, и в 2027 году BYD, CATL и Geely планируют провести их испытания для последующего массового выпуска. Несложно догадаться, что в гонку устремятся их конкуренты, и можно с полным основанием прогнозировать бум проектов освоения циркониевых месторождений. Он затронет Австралию, ЮАР, Индонезию, Мозамбик, Мадагаскар и Сенегал как государства, обладающие крупнейшими запасами циркониевых песков (от 55 миллионов тонн в Австралии до 1,5 миллиона тонн в Мозамбике по версии Геологической службы США) и снабжающие ими Китай — он их главный импортёр, перерабатывающий сырьё в широкую гамму продукции, начиная от огнеупоров и заканчивая циркониевыми полуфабрикатами.🇷🇺 Российский потенциалНаша страна, судя по данным Министерства природных ресурсов России, имеет в своих недрах запасы в 12 миллионов тонн диоксида циркония, преимущественно сосредоточенные в комплексных месторождениях, тогда как пески занимают подчинённое положение. Из них разрабатываются только два — Ковдорское и Туганское, разнящиеся между собой составом сырья и получаемых концентратов.Первое эксплуатируется Ковдорским ГОКом, принадлежащим "Еврохиму", и производит бадделеитовый концентрат. Второе — ГОКом "Ильменит", входящим в состав "Росатома", и выпускает цирконовый концентрат (бадделеит — природный диоксид циркония, циркон — силикат). Всего они дают около 6 тысяч тонн в год в пересчёте на диоксид циркония. Ключевой потребитель — "Росатом", кроме того, поставки ведутся в адрес предприятий по производству огнеупоров и керамической плитки, противопригарных покрытий.Нельзя сбрасывать со счетов и наличие проблем. Вряд ли Ковдорский ГОК сможет в обозримом будущем существенно поднять выпуск бадделеитового концентрата, и в случае решения "Еврохима" об отказе от его производства Россия лишится действующего источника циркония. ГОК "Ильменит" в долгосрочной перспективе намеревался довести выпуск цирконового концентрата до 47,6 тысячи тонн в год, и для достижения поставленной цели есть все предпосылки. Вовлечение в разработку Зашихинского, Катугинского, Улуг-Танзекского и других месторождений помогло бы существенно нарастить производство концентратов, однако оно сопряжено со сложным составом руд и неблагоприятными условиями залегания, требуя значительных инвестиций.Несмотря на существующие ограничения, у России есть хорошие шансы стать крупным игроком на мировом рынке циркония — его потребление за границей будет расширяться вследствие развития атомной энергетики, медицины, металлургии и находящейся в их тени электроники.Автор: Леонид Хазанов, промышленный эксперт

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Леонид Хазанов https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/0d/854159902_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_11c01b024a781ecad7798c9fe91bd8b9.jpg

мнения аналитиков, промышленность, еврохим, росатом, byd, австралия, сша, китай, металлы