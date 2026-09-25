https://1prime.ru/20260925/kitaj-873667145.html
Китай и США достигли нового торгового соглашения, заявил Си Цзиньпин
Китай и США достигли нового торгового соглашения, заявил Си Цзиньпин - 25.09.2026, ПРАЙМ
Китай и США достигли нового торгового соглашения, заявил Си Цзиньпин
Китай и США достигли нового совместного торгового соглашения, это стало хорошей новостью для мировой экономики, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T00:31+0300
2026-09-25T00:31+0300
2026-09-25T00:31+0300
мировая экономика
китай
сша
кнр
си цзиньпин
дональд трамп
мид кнр
мид китая
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873667145.jpg?1790285478
ПЕКИН, 25 сен – ПРАЙМ. Китай и США достигли нового совместного торгового соглашения, это стало хорошей новостью для мировой экономики, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
"Торгово-экономические команды двух сторон провели новый раунд консультаций и достигли нового совместного соглашения, что является хорошей новостью для промышленных кругов и населения двух стран, а также для мировой экономики", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.
Он подчеркнул, что "сотрудничество – это дорога с двусторонним движением".
Си Цзиньпин 24-25 сентября находится с государственным визитом в США.
китай
сша
кнр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, китай, сша, кнр, си цзиньпин, дональд трамп, мид кнр, мид китая, мид
Мировая экономика, КИТАЙ, США, КНР, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, МИД КНР, МИД Китая, МИД
Китай и США достигли нового торгового соглашения, заявил Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин: Китай и США достигли нового торгового соглашения
ПЕКИН, 25 сен – ПРАЙМ. Китай и США достигли нового совместного торгового соглашения, это стало хорошей новостью для мировой экономики, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
"Торгово-экономические команды двух сторон провели новый раунд консультаций и достигли нового совместного соглашения, что является хорошей новостью для промышленных кругов и населения двух стран, а также для мировой экономики", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.
Он подчеркнул, что "сотрудничество – это дорога с двусторонним движением".
Си Цзиньпин 24-25 сентября находится с государственным визитом в США.