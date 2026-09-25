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Китай и США достигли нового торгового соглашения, заявил Си Цзиньпин - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Китай и США достигли нового торгового соглашения, заявил Си Цзиньпин
Китай и США достигли нового торгового соглашения, заявил Си Цзиньпин - 25.09.2026, ПРАЙМ
Китай и США достигли нового торгового соглашения, заявил Си Цзиньпин
Китай и США достигли нового совместного торгового соглашения, это стало хорошей новостью для мировой экономики, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T00:31+0300
2026-09-25T00:31+0300
мировая экономика
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мид кнр
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ПЕКИН, 25 сен – ПРАЙМ. Китай и США достигли нового совместного торгового соглашения, это стало хорошей новостью для мировой экономики, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом. "Торгово-экономические команды двух сторон провели новый раунд консультаций и достигли нового совместного соглашения, что является хорошей новостью для промышленных кругов и населения двух стран, а также для мировой экономики", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР. Он подчеркнул, что "сотрудничество – это дорога с двусторонним движением". Си Цзиньпин 24-25 сентября находится с государственным визитом в США.
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Мировая экономика, КИТАЙ, США, КНР, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, МИД КНР, МИД Китая, МИД
00:31 25.09.2026
 
Китай и США достигли нового торгового соглашения, заявил Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин: Китай и США достигли нового торгового соглашения

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ПЕКИН, 25 сен – ПРАЙМ. Китай и США достигли нового совместного торгового соглашения, это стало хорошей новостью для мировой экономики, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
"Торгово-экономические команды двух сторон провели новый раунд консультаций и достигли нового совместного соглашения, что является хорошей новостью для промышленных кругов и населения двух стран, а также для мировой экономики", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.
Он подчеркнул, что "сотрудничество – это дорога с двусторонним движением".
Си Цзиньпин 24-25 сентября находится с государственным визитом в США.
 
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