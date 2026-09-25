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Китай и США достигли нового торгового соглашения, заявил Си Цзиньпин

Китай и США достигли нового торгового соглашения, заявил Си Цзиньпин - 25.09.2026, ПРАЙМ

Китай и США достигли нового торгового соглашения, заявил Си Цзиньпин

Китай и США достигли нового совместного торгового соглашения, это стало хорошей новостью для мировой экономики, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T00:31+0300

2026-09-25T00:31+0300

2026-09-25T00:31+0300

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ПЕКИН, 25 сен – ПРАЙМ. Китай и США достигли нового совместного торгового соглашения, это стало хорошей новостью для мировой экономики, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом. "Торгово-экономические команды двух сторон провели новый раунд консультаций и достигли нового совместного соглашения, что является хорошей новостью для промышленных кругов и населения двух стран, а также для мировой экономики", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР. Он подчеркнул, что "сотрудничество – это дорога с двусторонним движением". Си Цзиньпин 24-25 сентября находится с государственным визитом в США.

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мировая экономика, китай, сша, кнр, си цзиньпин, дональд трамп, мид кнр, мид китая, мид