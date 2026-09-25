https://1prime.ru/20260925/kreml-873681315.html
В Кремле прокомментировали предложение Шохина о внешнем управлении
В Кремле прокомментировали предложение Шохина о внешнем управлении - 25.09.2026, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали предложение Шохина о внешнем управлении
Правительство и администрация президента РФ всегда внимательно относятся к мнению представителей Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), в... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T12:54+0300
2026-09-25T12:54+0300
2026-09-25T13:03+0300
россия
александр шохин
дмитрий песков
рспп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873681315.jpg?1790330606
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Правительство и администрация президента РФ всегда внимательно относятся к мнению представителей Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), в том числе к предложениям его главы Александра Шохина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты спросили, будет ли администрация президента РФ рассматривать предложение Шохина о необходимости создания четких критериев, по которым собственность иностранных компаний будет передаваться во внешнее управление. "И правительство, и администрация президента - экономический блок - естественно, всегда внимательно относятся к мнению представителей РСПП и главы РСПП. Конечно, оно будет приниматься во внимание", - сказал Песков журналистам.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр шохин, дмитрий песков, рспп
РОССИЯ, Александр Шохин, Дмитрий Песков, РСПП
В Кремле прокомментировали предложение Шохина о внешнем управлении
Песков: правительство и администрация президента внимательно относятся к предложениям РСПП
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Правительство и администрация президента РФ всегда внимательно относятся к мнению представителей Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), в том числе к предложениям его главы Александра Шохина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты спросили, будет ли администрация президента РФ рассматривать предложение Шохина о необходимости создания четких критериев, по которым собственность иностранных компаний будет передаваться во внешнее управление.
"И правительство, и администрация президента - экономический блок - естественно, всегда внимательно относятся к мнению представителей РСПП и главы РСПП. Конечно, оно будет приниматься во внимание", - сказал Песков журналистам.