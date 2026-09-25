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В Кремле прокомментировали предложение Шохина о внешнем управлении - 25.09.2026, ПРАЙМ
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В Кремле прокомментировали предложение Шохина о внешнем управлении
В Кремле прокомментировали предложение Шохина о внешнем управлении - 25.09.2026, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали предложение Шохина о внешнем управлении
Правительство и администрация президента РФ всегда внимательно относятся к мнению представителей Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), в... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T12:54+0300
2026-09-25T13:03+0300
россия
александр шохин
дмитрий песков
рспп
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Правительство и администрация президента РФ всегда внимательно относятся к мнению представителей Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), в том числе к предложениям его главы Александра Шохина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты спросили, будет ли администрация президента РФ рассматривать предложение Шохина о необходимости создания четких критериев, по которым собственность иностранных компаний будет передаваться во внешнее управление. "И правительство, и администрация президента - экономический блок - естественно, всегда внимательно относятся к мнению представителей РСПП и главы РСПП. Конечно, оно будет приниматься во внимание", - сказал Песков журналистам.
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россия, александр шохин, дмитрий песков, рспп
РОССИЯ, Александр Шохин, Дмитрий Песков, РСПП
12:54 25.09.2026 (обновлено: 13:03 25.09.2026)
 
В Кремле прокомментировали предложение Шохина о внешнем управлении

Песков: правительство и администрация президента внимательно относятся к предложениям РСПП

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Правительство и администрация президента РФ всегда внимательно относятся к мнению представителей Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), в том числе к предложениям его главы Александра Шохина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты спросили, будет ли администрация президента РФ рассматривать предложение Шохина о необходимости создания четких критериев, по которым собственность иностранных компаний будет передаваться во внешнее управление.
"И правительство, и администрация президента - экономический блок - естественно, всегда внимательно относятся к мнению представителей РСПП и главы РСПП. Конечно, оно будет приниматься во внимание", - сказал Песков журналистам.
 
РОССИЯАлександр ШохинДмитрий ПесковРСПП
 
 
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