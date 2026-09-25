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В Кремле прокомментировали предложение Шохина о внешнем управлении

В Кремле прокомментировали предложение Шохина о внешнем управлении - 25.09.2026, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали предложение Шохина о внешнем управлении

Правительство и администрация президента РФ всегда внимательно относятся к мнению представителей Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), в... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T12:54+0300

2026-09-25T12:54+0300

2026-09-25T13:03+0300

россия

александр шохин

дмитрий песков

рспп

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Правительство и администрация президента РФ всегда внимательно относятся к мнению представителей Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), в том числе к предложениям его главы Александра Шохина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты спросили, будет ли администрация президента РФ рассматривать предложение Шохина о необходимости создания четких критериев, по которым собственность иностранных компаний будет передаваться во внешнее управление. "И правительство, и администрация президента - экономический блок - естественно, всегда внимательно относятся к мнению представителей РСПП и главы РСПП. Конечно, оно будет приниматься во внимание", - сказал Песков журналистам.

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россия, александр шохин, дмитрий песков, рспп