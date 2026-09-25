Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Гранд Сервис Экспресс" рассказал о движении поездов крымского направления - 25.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260925/krym-873690404.html
"Гранд Сервис Экспресс" рассказал о движении поездов крымского направления
"Гранд Сервис Экспресс" рассказал о движении поездов крымского направления - 25.09.2026, ПРАЙМ
"Гранд Сервис Экспресс" рассказал о движении поездов крымского направления
Пассажирские поезда "Таврия", курсирующие между Крымским полуостровом и городами материковой части России, продолжат следовать от и до станции Керчь-Южная Новый | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T16:32+0300
2026-09-25T16:39+0300
бизнес
россия
крым
керчь
гранд сервис экспресс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873690404.jpg?1790343599
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Пассажирские поезда "Таврия", курсирующие между Крымским полуостровом и городами материковой части России, продолжат следовать от и до станции Керчь-Южная Новый парк до 5 октября включительно, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс". "До 5 октября включительно для поездов "Таврия" крымского направления сохраняется действующая схема движения: поезда следуют до станции Керчь-Южная Новый парк и отправляются от нее", - сообщили в компании. Там напомнили, что перевозка пассажиров между Керчью и станциями в Крыму организована автобусами. Актуальная информация о расписании и талонах на автобусы опубликована на официальном сайте перевозчика. "Гранд Сервис Экспресс" - единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поездами "Таврия").
крым
керчь
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, крым, керчь, гранд сервис экспресс
Бизнес, РОССИЯ, КРЫМ, КЕРЧЬ, Гранд сервис экспресс
16:32 25.09.2026 (обновлено: 16:39 25.09.2026)
 
"Гранд Сервис Экспресс" рассказал о движении поездов крымского направления

Поезда крымского направления будут следовать от и до станции Керчь-Южная до 5 октября

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Пассажирские поезда "Таврия", курсирующие между Крымским полуостровом и городами материковой части России, продолжат следовать от и до станции Керчь-Южная Новый парк до 5 октября включительно, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".
"До 5 октября включительно для поездов "Таврия" крымского направления сохраняется действующая схема движения: поезда следуют до станции Керчь-Южная Новый парк и отправляются от нее", - сообщили в компании.
Там напомнили, что перевозка пассажиров между Керчью и станциями в Крыму организована автобусами. Актуальная информация о расписании и талонах на автобусы опубликована на официальном сайте перевозчика.
"Гранд Сервис Экспресс" - единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поездами "Таврия").
 
БизнесРОССИЯКРЫМКЕРЧЬГранд сервис экспресс
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала