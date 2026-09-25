https://1prime.ru/20260925/kurs-873671235.html

Курс доллара к турецкой лире впервые в истории превысил 49 лир

Курс доллара к турецкой лире впервые в истории превысил 49 лир - 25.09.2026, ПРАЙМ

Курс доллара к турецкой лире впервые в истории превысил 49 лир

Курс доллара к турецкой лире в пятницу впервые в истории (с поправкой на деноминацию 2005 года) превысил 49 лир, свидетельствуют данные торгов. | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T09:32+0300

2026-09-25T09:32+0300

2026-09-25T09:32+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873671235.jpg?1790317968

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Курс доллара к турецкой лире в пятницу впервые в истории (с поправкой на деноминацию 2005 года) превысил 49 лир, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.11 мск курс доллара к лире увеличивается до 48,9651 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 48,72 лиры, а ранее в ходе торгов пятницы это значение впервые превысило 49 лир за доллар, максимально поднявшись до 49,0072 лиры. В августе показатель впервые превысил 48 лир.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40