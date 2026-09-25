Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс доллара к турецкой лире впервые в истории превысил 49 лир - 25.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260925/kurs-873671235.html
Курс доллара к турецкой лире впервые в истории превысил 49 лир
Курс доллара к турецкой лире впервые в истории превысил 49 лир - 25.09.2026, ПРАЙМ
Курс доллара к турецкой лире впервые в истории превысил 49 лир
Курс доллара к турецкой лире в пятницу впервые в истории (с поправкой на деноминацию 2005 года) превысил 49 лир, свидетельствуют данные торгов. | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T09:32+0300
2026-09-25T09:32+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873671235.jpg?1790317968
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Курс доллара к турецкой лире в пятницу впервые в истории (с поправкой на деноминацию 2005 года) превысил 49 лир, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.11 мск курс доллара к лире увеличивается до 48,9651 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 48,72 лиры, а ранее в ходе торгов пятницы это значение впервые превысило 49 лир за доллар, максимально поднявшись до 49,0072 лиры. В августе показатель впервые превысил 48 лир.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
09:32 25.09.2026
 
Курс доллара к турецкой лире впервые в истории превысил 49 лир

Курс доллара к турецкой лире впервые с 2005 года превысил 49 лир

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Курс доллара к турецкой лире в пятницу впервые в истории (с поправкой на деноминацию 2005 года) превысил 49 лир, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.11 мск курс доллара к лире увеличивается до 48,9651 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 48,72 лиры, а ранее в ходе торгов пятницы это значение впервые превысило 49 лир за доллар, максимально поднявшись до 49,0072 лиры.
В августе показатель впервые превысил 48 лир.
 
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала