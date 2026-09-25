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Курс доллара к турецкой лире впервые в истории превысил 49 лир
Курс доллара к турецкой лире впервые в истории превысил 49 лир - 25.09.2026, ПРАЙМ
Курс доллара к турецкой лире впервые в истории превысил 49 лир
Курс доллара к турецкой лире в пятницу впервые в истории (с поправкой на деноминацию 2005 года) превысил 49 лир, свидетельствуют данные торгов. | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T09:32+0300
2026-09-25T09:32+0300
2026-09-25T09:32+0300
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Курс доллара к турецкой лире в пятницу впервые в истории (с поправкой на деноминацию 2005 года) превысил 49 лир, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.11 мск курс доллара к лире увеличивается до 48,9651 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 48,72 лиры, а ранее в ходе торгов пятницы это значение впервые превысило 49 лир за доллар, максимально поднявшись до 49,0072 лиры.
В августе показатель впервые превысил 48 лир.
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Курс доллара к турецкой лире впервые в истории превысил 49 лир
Курс доллара к турецкой лире впервые с 2005 года превысил 49 лир
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Курс доллара к турецкой лире в пятницу впервые в истории (с поправкой на деноминацию 2005 года) превысил 49 лир, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.11 мск курс доллара к лире увеличивается до 48,9651 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 48,72 лиры, а ранее в ходе торгов пятницы это значение впервые превысило 49 лир за доллар, максимально поднявшись до 49,0072 лиры.
В августе показатель впервые превысил 48 лир.