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ЦБ объявил официальный курс валют с субботы
ЦБ объявил официальный курс валют с субботы - 25.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ объявил официальный курс валют с субботы
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 11,45 копейки - до 12,5355 рубля, доллара - на 56,43 копейки, до 84,3414 рубля, евро - | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T17:45+0300
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 11,45 копейки - до 12,5355 рубля, доллара - на 56,43 копейки, до 84,3414 рубля, евро - на 1,02 рубля, до 95,8709 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
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ЦБ объявил официальный курс валют с субботы
ЦБ: официальный курс доллара с субботы упал до 84,34 рубля, курс евро — до 95,87 рубля
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 11,45 копейки - до 12,5355 рубля, доллара - на 56,43 копейки, до 84,3414 рубля, евро - на 1,02 рубля, до 95,8709 рубля, следует из данных Банка России.
Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.