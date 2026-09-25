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ЦБ объявил официальный курс валют с субботы - 25.09.2026, ПРАЙМ
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ЦБ объявил официальный курс валют с субботы
ЦБ объявил официальный курс валют с субботы - 25.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ объявил официальный курс валют с субботы
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 11,45 копейки - до 12,5355 рубля, доллара - на 56,43 копейки, до 84,3414 рубля, евро - | 25.09.2026, ПРАЙМ
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2026-09-25T17:45+0300
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 11,45 копейки - до 12,5355 рубля, доллара - на 56,43 копейки, до 84,3414 рубля, евро - на 1,02 рубля, до 95,8709 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
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рынок, банк россии, валюта, курсы валют, россия, доллар сша, евро, рубль, юань
Экономика, Рынок, Банк России, валюта, Курсы валют, РОССИЯ, Доллар США, евро, рубль, юань
17:45 25.09.2026
 
ЦБ объявил официальный курс валют с субботы

ЦБ: официальный курс доллара с субботы упал до 84,34 рубля, курс евро — до 95,87 рубля

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурсы валют в Москве
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 11,45 копейки - до 12,5355 рубля, доллара - на 56,43 копейки, до 84,3414 рубля, евро - на 1,02 рубля, до 95,8709 рубля, следует из данных Банка России.
Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
 
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