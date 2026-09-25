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Курс юаня к рублю в пятницу упал на 9 копеек

Курс юаня к рублю в пятницу упал на 9 копеек - 25.09.2026, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю в пятницу упал на 9 копеек

Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу упал, завершив падением и всю неделю, следует из данных Московской биржи. | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T21:04+0300

2026-09-25T21:04+0300

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наталья ващелюк

ук "первая"

"бкс мир инвестиций"

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу упал, завершив падением и всю неделю, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 9 копеек и составил 12,51 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 12,49-12,65 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 84,28 рубля. Юань за рабочую неделю упал на 7 копеек, диапазон колебаний за неделю составил 12,41-12,71 рубля. Рубль находит поддержку Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в пятницу падал вторую сессию подряд. В итоге курс китайской валюты вернулся в район отметки 12,5 рубля, завершив и всю неделю падением. "К концу недели динамика рубля стала в большей степени соответствовать высоким нефтяным ценам. Укреплению рубля также могла способствовать подготовка к уплате налогов, пик которой состоится 28 сентября", - комментирует Наталья Ващелюк из УК "Первая". Стоимость нефти к 20.43 мск падала на 2,2% - до 104,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,2% - до 101,1 пункта. Прогнозы Рост импорта, в частности за счет ввоза нефтепродуктов, играет в пользу инвалют, говорит Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "В то же время цены на нефть держатся выше 100 долларов за баррель, а текущий курс уже может опираться на нефтяные котировки второй половины лета. Высокие ставки в экономике также препятствуют ослаблению рубля", - добавляет он. В ближайшие недели более вероятным выглядит сохранение тенденции к росту курса национальной валюты РФ, считает Ващелюк из УК "Первая". "Высокие цены на нефть в сентябре могут способствовать росту поступления валютной выручки в октябре-ноябре. Укрепление рубля, вероятно, по-прежнему будет ограниченным из-за активизации импорта, покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила, ухудшения оценок геополитических рисков", - считает она. На следующей неделе валютный курс может формироваться в диапазонах 82-85 рублей за доллар, 12,2-12,6 рубля за юань и 93-97 рублей за евро с тенденцией к укреплению национальной валюты РФ, делится прогнозом эксперт.

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рынок, россия, сша, наталья ващелюк, ук "первая", "бкс мир инвестиций"