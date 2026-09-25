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Курс юаня к рублю в пятницу упал на 9 копеек
Курс юаня к рублю в пятницу упал на 9 копеек - 25.09.2026, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю в пятницу упал на 9 копеек
Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу упал, завершив падением и всю неделю, следует из данных Московской биржи. | 25.09.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу упал, завершив падением и всю неделю, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 9 копеек и составил 12,51 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 12,49-12,65 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 84,28 рубля. Юань за рабочую неделю упал на 7 копеек, диапазон колебаний за неделю составил 12,41-12,71 рубля. Рубль находит поддержку Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в пятницу падал вторую сессию подряд. В итоге курс китайской валюты вернулся в район отметки 12,5 рубля, завершив и всю неделю падением. "К концу недели динамика рубля стала в большей степени соответствовать высоким нефтяным ценам. Укреплению рубля также могла способствовать подготовка к уплате налогов, пик которой состоится 28 сентября", - комментирует Наталья Ващелюк из УК "Первая". Стоимость нефти к 20.43 мск падала на 2,2% - до 104,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,2% - до 101,1 пункта. Прогнозы Рост импорта, в частности за счет ввоза нефтепродуктов, играет в пользу инвалют, говорит Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "В то же время цены на нефть держатся выше 100 долларов за баррель, а текущий курс уже может опираться на нефтяные котировки второй половины лета. Высокие ставки в экономике также препятствуют ослаблению рубля", - добавляет он. В ближайшие недели более вероятным выглядит сохранение тенденции к росту курса национальной валюты РФ, считает Ващелюк из УК "Первая". "Высокие цены на нефть в сентябре могут способствовать росту поступления валютной выручки в октябре-ноябре. Укрепление рубля, вероятно, по-прежнему будет ограниченным из-за активизации импорта, покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила, ухудшения оценок геополитических рисков", - считает она. На следующей неделе валютный курс может формироваться в диапазонах 82-85 рублей за доллар, 12,2-12,6 рубля за юань и 93-97 рублей за евро с тенденцией к укреплению национальной валюты РФ, делится прогнозом эксперт.
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рынок, россия, сша, наталья ващелюк, ук "первая", "бкс мир инвестиций"
Рынок, РОССИЯ, США, Наталья Ващелюк, УК "Первая", "БКС Мир инвестиций"
Курс юаня к рублю в пятницу упал на 9 копеек
Курс юаня на Мосбирже упал до 12,51 рубля, завершив падением и всю неделю
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу упал, завершив падением и всю неделю, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 9 копеек и составил 12,51 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 12,49-12,65 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 84,28 рубля.
Юань за рабочую неделю упал на 7 копеек, диапазон колебаний за неделю составил 12,41-12,71 рубля.
Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в пятницу падал вторую сессию подряд. В итоге курс китайской валюты вернулся в район отметки 12,5 рубля, завершив и всю неделю падением.
"К концу недели динамика рубля стала в большей степени соответствовать высоким нефтяным ценам. Укреплению рубля также могла способствовать подготовка к уплате налогов, пик которой состоится 28 сентября", - комментирует Наталья Ващелюк из УК "Первая".
Стоимость нефти к 20.43 мск падала на 2,2% - до 104,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,2% - до 101,1 пункта.
Рост импорта, в частности за счет ввоза нефтепродуктов, играет в пользу инвалют, говорит Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
"В то же время цены на нефть держатся выше 100 долларов за баррель, а текущий курс уже может опираться на нефтяные котировки второй половины лета. Высокие ставки в экономике также препятствуют ослаблению рубля", - добавляет он.
В ближайшие недели более вероятным выглядит сохранение тенденции к росту курса национальной валюты РФ, считает Ващелюк из УК "Первая".
"Высокие цены на нефть в сентябре могут способствовать росту поступления валютной выручки в октябре-ноябре. Укрепление рубля, вероятно, по-прежнему будет ограниченным из-за активизации импорта, покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила, ухудшения оценок геополитических рисков", - считает она.
На следующей неделе валютный курс может формироваться в диапазонах 82-85 рублей за доллар, 12,2-12,6 рубля за юань и 93-97 рублей за евро с тенденцией к укреплению национальной валюты РФ, делится прогнозом эксперт.