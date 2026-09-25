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Единый фронт треснул: Ле Пен поддержала приглашение Путина на G20

Единый фронт треснул: Ле Пен поддержала приглашение Путина на G20 - 25.09.2026, ПРАЙМ

Единый фронт треснул: Ле Пен поддержала приглашение Путина на G20

Марин Ле Пен, лидер французских ультраправых и фаворит президентской гонки 2027 года, приветствовала решение Дональда Трампа пригласить Владимира Путина на... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T16:50+0300

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МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Марин Ле Пен, лидер французских ультраправых и фаворит президентской гонки 2027 года, приветствовала решение Дональда Трампа пригласить Владимира Путина на саммит G20, который пройдет в декабре в Майами. Об этом пишет ИноСМИ со ссылкой на Politico. По мнению Ле Пен, этот шаг окончательно разрушил иллюзию единого антироссийского фронта на Западе."Приветствуются любые инициативы, направленные на то, чтобы положить конец этой бойне", — заявила она на мероприятии POLITICO Paris Playbook, говоря о конфликте между Россией и Украиной. Ранее Ле Пен критиковала Эммануэля Макрона за недостаточные, по ее мнению, усилия по возвращению Москвы за стол переговоров. Она не раз говорила, что Франция должна играть более активную роль в дипломатическом урегулировании, а не просто следовать в фарватере политики США и НАТО.На том же мероприятии она дала понять, что в случае победы на выборах 2027 года Франция прекратит всю финансовую помощь Украине. При этом Ле Пен допустила сохранение некоторых форм поддержки, в том числе в сфере военной подготовки. "Сегодня Россия наносит удары по средствам транспортировки военной техники на Украину, — сказала она, ссылаясь на неудавшуюся атаку беспилотника в аэропорту Лейпцига. — Есть риск эскалации. Поэтому сейчас как никогда важно положить конец конфликту".Решение Белого дома пригласить Путина на саммит G20 — новая попытка США вернуть Москву в мировую дипломатическую среду. Это может привести к первому с 2019 года появлению российского президента на саммите G20 в очном формате. В 2019 году Путин участвовал в саммите в Осаке, после чего формат был нарушен пандемией и геополитическими обострениями. Теперь Вашингтон, похоже, намерен восстановить полноценный диалог с Москвой, по крайней мере на площадке G20.Однако инициатива уже вызвала разногласия. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас, активная сторонница Украины, заявила CNN, что ей "очень неприятно слышать об этом". По ее словам, приглашение Путина на саммит в разгар боевых действий выглядит как поощрение агрессии. Каллас призвала европейские страны не смягчать позицию и продолжать поддержку Киева. Ее реакция показательна: в Европе нет единства по вопросу о том, стоит ли вести диалог с Путиным или продолжать курс на изоляцию.Позиция Ле Пен, таким образом, вступает в противоречие с линией Брюсселя. Французский политик давно известна своими пророссийскими взглядами и критикой НАТО. Она неоднократно заявляла, что конфликт на Украине можно было предотвратить, если бы Запад учитывал интересы России. В случае ее победы на выборах в 2027 году Париж может кардинально изменить свой курс, что способно подорвать единство ЕС и НАТО по украинскому вопросу.Пока неясно, примет ли Путин приглашение и состоится ли его встреча с Трампом на полях G20. Однако сам факт приглашения уже стал сигналом: Запад больше не монолитен, а попытки изолировать Россию дают трещину. Для Киева это тревожный звонок, для Москвы — дипломатическая победа. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, как отреагируют другие европейские лидеры и сможет ли Трамп реализовать свою инициативу без раскола в собственном лагере.

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мировая экономика, украина, москва, запад, владимир путин, марин ле пен, дональд трамп, нато, ес, politico