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Пациентам рассказали, как предъявить претензию за некачественное лечение - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Пациентам рассказали, как предъявить претензию за некачественное лечение
Пациентам рассказали, как предъявить претензию за некачественное лечение - 25.09.2026, ПРАЙМ
Пациентам рассказали, как предъявить претензию за некачественное лечение
Пациенты как частных, так и государственных клиник, оказывающих платные услуги, могут предъявить требования, если лечение проведено некачественно. Как... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T02:02+0300
2026-09-25T02:02+0300
эксклюзив
общество
роспотребнадзор
росздравнадзор
суд
медицина
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МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Пациенты как частных, так и государственных клиник, оказывающих платные услуги, могут предъявить требования, если лечение проведено некачественно. Как рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Леонова, основаниями считаются несоответствие договору или медицинским стандартам, осложнения либо отсутствие обещанного результата, который гарантировала клиника.Закон "О защите прав потребителей" дает пациенту широкий набор прав. Он может потребовать бесплатного повторного лечения, соразмерного уменьшения цены, возмещения расходов на исправление недостатков в другой клинике, полного возврата денег при существенных дефектах, а также компенсации убытков, морального вреда и неустойки за нарушение сроков.Вот несколько шагов, необходимых для предъявления претензии. Первое — собрать доказательства."Нужно сохранить договор, чеки и выписки об оплате, медицинскую карту, результаты анализов и заключения. Если документов не хватает, их запрашивают у клиники письменно, под нейтральным предлогом, не сообщая о планах предъявить претензию. Запрос направляют так, чтобы осталось подтверждение передачи", - говорит Леонова.Второе — независимая экспертиза. Заключение профильного специалиста из сторонней клиники, научного центра или бюро экспертизы должно подтвердить недостатки лечения и причинно-следственную связь с негативными последствиями. Формально это не обязательно, но на практике врачебное заключение "весит" гораздо больше, чем субъективные жалобы на самочувствие.Ключевой этап — письменная претензия в адрес руководителя клиники. В ней указывают данные организации и пациента, когда и у какого врача проводилось лечение, в чем выразилось низкое качество, ссылки на договор и чеки, конкретные требования и нормы права. Претензию подают лично с отметкой о принятии, заказным письмом с описью или в электронном виде. Ответ клиника обязана дать в течение 10 дней.Если клиника отказала или проигнорировала обращение, следует подключить контролирующие органы. Жалобы в Роспотребнадзор, Росздравнадзор, территориальный Минздрав, страховую компанию по ОМС или правоохранительные органы не заменяют суд, но их акты проверок и экспертные заключения становятся весомыми доказательствами.Финальный шаг — иск в суд. При цене иска до 100 тысяч рублей дело рассматривает мировой судья, свыше — районный суд. При требовании компенсации морального вреда — всегда районный. Потребитель выбирает подсудность сам: по месту жительства, месту исполнения договора или адресу клиники. Госпошлину он не платит, а расходы на юриста могут быть возмещены. "Качество помощи и наличие причинно-следственной связи окончательно установит судебно-медицинская экспертиза", - заключает эксперт.
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эксклюзив, общество , роспотребнадзор, росздравнадзор, суд, медицина
Эксклюзив, Общество , Роспотребнадзор, Росздравнадзор, суд, медицина
02:02 25.09.2026
 
Пациентам рассказали, как предъявить претензию за некачественное лечение

Эксперт Леонова перечислила шаги для предъявления претензии клинике

© РИА Новости . Кирилл Брага | Перейти в медиабанкСтоматолог во время приема пациента в стоматологической поликлинике
Стоматолог во время приема пациента в стоматологической поликлинике - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости . Кирилл Брага
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МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Пациенты как частных, так и государственных клиник, оказывающих платные услуги, могут предъявить требования, если лечение проведено некачественно. Как рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Леонова, основаниями считаются несоответствие договору или медицинским стандартам, осложнения либо отсутствие обещанного результата, который гарантировала клиника.
Закон "О защите прав потребителей" дает пациенту широкий набор прав. Он может потребовать бесплатного повторного лечения, соразмерного уменьшения цены, возмещения расходов на исправление недостатков в другой клинике, полного возврата денег при существенных дефектах, а также компенсации убытков, морального вреда и неустойки за нарушение сроков.
Вот несколько шагов, необходимых для предъявления претензии. Первое — собрать доказательства.
"Нужно сохранить договор, чеки и выписки об оплате, медицинскую карту, результаты анализов и заключения. Если документов не хватает, их запрашивают у клиники письменно, под нейтральным предлогом, не сообщая о планах предъявить претензию. Запрос направляют так, чтобы осталось подтверждение передачи", - говорит Леонова.
Второе — независимая экспертиза. Заключение профильного специалиста из сторонней клиники, научного центра или бюро экспертизы должно подтвердить недостатки лечения и причинно-следственную связь с негативными последствиями. Формально это не обязательно, но на практике врачебное заключение "весит" гораздо больше, чем субъективные жалобы на самочувствие.
Ключевой этап — письменная претензия в адрес руководителя клиники. В ней указывают данные организации и пациента, когда и у какого врача проводилось лечение, в чем выразилось низкое качество, ссылки на договор и чеки, конкретные требования и нормы права. Претензию подают лично с отметкой о принятии, заказным письмом с описью или в электронном виде. Ответ клиника обязана дать в течение 10 дней.
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Если клиника отказала или проигнорировала обращение, следует подключить контролирующие органы. Жалобы в Роспотребнадзор, Росздравнадзор, территориальный Минздрав, страховую компанию по ОМС или правоохранительные органы не заменяют суд, но их акты проверок и экспертные заключения становятся весомыми доказательствами.
Финальный шаг — иск в суд. При цене иска до 100 тысяч рублей дело рассматривает мировой судья, свыше — районный суд. При требовании компенсации морального вреда — всегда районный. Потребитель выбирает подсудность сам: по месту жительства, месту исполнения договора или адресу клиники. Госпошлину он не платит, а расходы на юриста могут быть возмещены. "Качество помощи и наличие причинно-следственной связи окончательно установит судебно-медицинская экспертиза", - заключает эксперт.
 
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