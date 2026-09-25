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Названы лидеры по росту предложений подработки для пенсионеров

Названы лидеры по росту предложений подработки для пенсионеров - 25.09.2026, ПРАЙМ

Названы лидеры по росту предложений подработки для пенсионеров

Компании пищевой промышленности в январе-августе стали лидерами по росту предложений подработки для сотрудников пенсионного возраста, выяснили в совместном... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T08:56+0300

2026-09-25T08:56+0300

2026-09-25T08:56+0300

бизнес

промышленность

курганская область

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Компании пищевой промышленности в январе-августе стали лидерами по росту предложений подработки для сотрудников пенсионного возраста, выяснили в совместном исследовании "Авито Подработка" и ПЭК (материалы есть в распоряжении РИА Новости). "За январь–август 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года сильнее всего выросло число предложений для исполнителей пенсионного возраста в сфере пищевой промышленности — на 55%", - сказано в исследовании. Среднее предлагаемое вознаграждение составило 7 176 рублей за смену. Второе место по динамике заняла сфера бытовых и персональных услуг (+33%), а среднее предлагаемое вознаграждение здесь составило 8 565 рублей за смену. Замыкает тройку лидеров сфера розничной и оптовой торговли: количество предложений увеличилось на 22%, среднее вознаграждение при этом составило 3 488 рублей за смену. Наибольший рост числа предложений для исполнителей пенсионного возраста зафиксирован в Забайкальском крае - на 33% в годовом выражении, в Курганской области - на 22% и Костромской области - на 19%.

курганская область

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бизнес, промышленность, курганская область