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Названы лидеры по росту предложений подработки для пенсионеров
Названы лидеры по росту предложений подработки для пенсионеров - 25.09.2026, ПРАЙМ
Названы лидеры по росту предложений подработки для пенсионеров
Компании пищевой промышленности в январе-августе стали лидерами по росту предложений подработки для сотрудников пенсионного возраста, выяснили в совместном... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T08:56+0300
2026-09-25T08:56+0300
2026-09-25T08:56+0300
бизнес
промышленность
курганская область
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Компании пищевой промышленности в январе-августе стали лидерами по росту предложений подработки для сотрудников пенсионного возраста, выяснили в совместном исследовании "Авито Подработка" и ПЭК (материалы есть в распоряжении РИА Новости).
"За январь–август 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года сильнее всего выросло число предложений для исполнителей пенсионного возраста в сфере пищевой промышленности — на 55%", - сказано в исследовании.
Среднее предлагаемое вознаграждение составило 7 176 рублей за смену.
Второе место по динамике заняла сфера бытовых и персональных услуг (+33%), а среднее предлагаемое вознаграждение здесь составило 8 565 рублей за смену. Замыкает тройку лидеров сфера розничной и оптовой торговли: количество предложений увеличилось на 22%, среднее вознаграждение при этом составило 3 488 рублей за смену.
Наибольший рост числа предложений для исполнителей пенсионного возраста зафиксирован в Забайкальском крае - на 33% в годовом выражении, в Курганской области - на 22% и Костромской области - на 19%.
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бизнес, промышленность, курганская область
Бизнес, Промышленность, Курганская область
Названы лидеры по росту предложений подработки для пенсионеров
"Авито Подработка": компании пищевой промышленности стали лидерами по росту подработки
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Компании пищевой промышленности в январе-августе стали лидерами по росту предложений подработки для сотрудников пенсионного возраста, выяснили в совместном исследовании "Авито Подработка" и ПЭК (материалы есть в распоряжении РИА Новости).
"За январь–август 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года сильнее всего выросло число предложений для исполнителей пенсионного возраста в сфере пищевой промышленности — на 55%", - сказано в исследовании.
Среднее предлагаемое вознаграждение составило 7 176 рублей за смену.
Второе место по динамике заняла сфера бытовых и персональных услуг (+33%), а среднее предлагаемое вознаграждение здесь составило 8 565 рублей за смену. Замыкает тройку лидеров сфера розничной и оптовой торговли: количество предложений увеличилось на 22%, среднее вознаграждение при этом составило 3 488 рублей за смену.
Наибольший рост числа предложений для исполнителей пенсионного возраста зафиксирован в Забайкальском крае - на 33% в годовом выражении, в Курганской области - на 22% и Костромской области - на 19%.