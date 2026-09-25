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Посещаемость кинотеатров летом выросла на 33%, заявила Любимова

Посещаемость кинотеатров летом выросла на 33%, заявила Любимова - 25.09.2026, ПРАЙМ

Посещаемость кинотеатров летом выросла на 33%, заявила Любимова

Показатели посещаемости российских кинотеатров летом 2026 года составила порядка 27 миллионов зрителей, что на 33% больше показателя прошлого года за... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T09:02+0300

2026-09-25T09:02+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - ПРАЙМ. Показатели посещаемости российских кинотеатров летом 2026 года составила порядка 27 миллионов зрителей, что на 33% больше показателя прошлого года за аналогичный период, заявила в интервью РИА Новости министр культуры России Ольга Любимова. "Всего же летние месяцы 2026-го года привлекли в кинотеатры страны более 27 млн зрителей, обеспечив кассовые сборы на уровне 12,9 миллиарда рублей. Кинотеатральная посещаемость лета этого года превзошла показатель прошлого года на 33%", - рассказала министр. XII Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит 24-26 сентября. РИА Новости - стратегический информационный партнер форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

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