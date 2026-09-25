Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посещаемость кинотеатров летом выросла на 33%, заявила Любимова - 25.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260925/ljubimov-873670001.html
Посещаемость кинотеатров летом выросла на 33%, заявила Любимова
Посещаемость кинотеатров летом выросла на 33%, заявила Любимова - 25.09.2026, ПРАЙМ
Посещаемость кинотеатров летом выросла на 33%, заявила Любимова
Показатели посещаемости российских кинотеатров летом 2026 года составила порядка 27 миллионов зрителей, что на 33% больше показателя прошлого года за... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T09:02+0300
2026-09-25T09:08+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873670001.jpg?1790316528
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - ПРАЙМ. Показатели посещаемости российских кинотеатров летом 2026 года составила порядка 27 миллионов зрителей, что на 33% больше показателя прошлого года за аналогичный период, заявила в интервью РИА Новости министр культуры России Ольга Любимова. "Всего же летние месяцы 2026-го года привлекли в кинотеатры страны более 27 млн зрителей, обеспечив кассовые сборы на уровне 12,9 миллиарда рублей. Кинотеатральная посещаемость лета этого года превзошла показатель прошлого года на 33%", - рассказала министр. XII Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит 24-26 сентября. РИА Новости - стратегический информационный партнер форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
09:02 25.09.2026 (обновлено: 09:08 25.09.2026)
 
Посещаемость кинотеатров летом выросла на 33%, заявила Любимова

Любимова: посещаемость кинотеатров летом выросла на 33%, до 27 миллионов зрителей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - ПРАЙМ. Показатели посещаемости российских кинотеатров летом 2026 года составила порядка 27 миллионов зрителей, что на 33% больше показателя прошлого года за аналогичный период, заявила в интервью РИА Новости министр культуры России Ольга Любимова.
"Всего же летние месяцы 2026-го года привлекли в кинотеатры страны более 27 млн зрителей, обеспечив кассовые сборы на уровне 12,9 миллиарда рублей. Кинотеатральная посещаемость лета этого года превзошла показатель прошлого года на 33%", - рассказала министр.
XII Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит 24-26 сентября. РИА Новости - стратегический информационный партнер форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
 
БизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала