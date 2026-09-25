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Любимова рассказала о киносборах в России с начала года

Любимова рассказала о киносборах в России с начала года - 25.09.2026, ПРАЙМ

Любимова рассказала о киносборах в России с начала года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Более 93 миллионов зрителей посетило российские кинотеатры с начала года, при этом киносборы в России достигли 45,2... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T09:32+0300

2026-09-25T09:32+0300

2026-09-25T09:32+0300

бизнес

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Более 93 миллионов зрителей посетило российские кинотеатры с начала года, при этом киносборы в России достигли 45,2 миллиардов рублей, заявила в интервью РИА Новости министр культуры России Ольга Любимова. "С начала года российские кинотеатры посетило уже более 93 млн зрителей, кинотеатральные сборы достигли 45,2 млрд рублей", - рассказала министр. При этом, по ее словам, за восемь с половиной месяцев 2026 года кинотеатральная посещаемость РФ увеличилась на 14 млн (плюс 18%) по отношению к аналогичному периоду 2025 года. XII Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит 24-26 сентября. РИА Новости - стратегический информационный партнер форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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