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Протяженность платных участков на М-4 "Дон" и М-12 "Восток" увеличат - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Протяженность платных участков на М-4 "Дон" и М-12 "Восток" увеличат
Протяженность платных участков на М-4 "Дон" и М-12 "Восток" увеличат - 25.09.2026, ПРАЙМ
Протяженность платных участков на М-4 "Дон" и М-12 "Восток" увеличат
Протяженность платных участков на М-4 "Дон" в Ростовской области и М-12 "Восток" на обходе Казани будет увеличена, сообщило министерство транспорта России. | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T20:40+0300
2026-09-25T20:40+0300
бизнес
россия
ростовская область
казань
москва
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Протяженность платных участков на М-4 "Дон" в Ростовской области и М-12 "Восток" на обходе Казани будет увеличена, сообщило министерство транспорта России. "Правительство Российской Федерации утвердило распоряжение, увеличивающее протяженность платного участка дороги М-4 "Дон" после завершения реконструкции в Ростовской области... Также распоряжением правительства расширен перечень платных участков скоростной дороги М-12 "Восток", - говорится в сообщении. Так, в настоящее время на трассе М-4 "Дон" ведется масштабная реконструкция одного из наиболее загруженных участков в Ростовской области – с 933-го по 1024-й км общей протяженностью более 90 км. Работы стартовали в 2025 году и ведутся с привлечением внебюджетных средств. Участок проходит по территории Каменского, Красносулинского и Октябрьского районов, города Каменск-Шахтинский и города Шахты. В ходе реконструкции строители расширяют более 90 км трассы М-4 "Дон" до шести полос. Помимо расширения проезжей части, проводится комплекс мероприятий на искусственных сооружениях. Так, работы ведутся на 20 транспортных развязках, мостах и путепроводах. Будут построены и новые сооружения для ликвидации пересечений с другими дорогами в одном уровне. Кроме того, проектом реконструкции предусмотрена установка наружного освещения участка, барьерного и сетчатого ограждений, а также шумозащитных экранов там, где дорога проходит в границах населенных пунктов. Кроме того, трасса будет находиться под постоянным контролем автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) и службы аварийных комиссаров. Платность распространится на участок с 933 км до 1024 км (участок с 715 км до 933 км платный с 2022 года). Доходы от сбора платы будут направлены на содержание автомобильной дороги, работу службы аварийных комиссаров, обеспечение безопасности дорожного движения, а также на возврат привлеченных на создание дорог частных инвестиций, указали в Минтрансе. При этом возможность бесплатного проезда будет обеспечена альтернативными маршрутами. Протяженность нового платного участка М-12 "Восток", который является частью скоростного маршрута от Москвы до Тюмени, составит 7,045 км. Речь об отрезке от пересечения с М-12 "Восток" на обходе Казани до пересечения с М-7 "Волга". Плата за этот участок будет взиматься на участке М-12 "Восток" Казань – Шали (от Р-239 до пересечения с автомобильной дорогой "Шали - Бавлы"). Все доходы от сбора платы за проезд направляются на содержание, обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильной дороге. Таким образом, общая протяженность М-12 "Восток" составляет 1 617 км из них в платной эксплуатации 1 239 км.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
бизнес, россия, ростовская область, казань, москва
Бизнес, РОССИЯ, Ростовская область, КАЗАНЬ, МОСКВА
20:40 25.09.2026
 
Протяженность платных участков на М-4 "Дон" и М-12 "Восток" увеличат

Протяженность платных участков на М-4 "Дон" и М-12 "Восток" на обходе Казани увеличится

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Протяженность платных участков на М-4 "Дон" в Ростовской области и М-12 "Восток" на обходе Казани будет увеличена, сообщило министерство транспорта России.
"Правительство Российской Федерации утвердило распоряжение, увеличивающее протяженность платного участка дороги М-4 "Дон" после завершения реконструкции в Ростовской области... Также распоряжением правительства расширен перечень платных участков скоростной дороги М-12 "Восток", - говорится в сообщении.
Так, в настоящее время на трассе М-4 "Дон" ведется масштабная реконструкция одного из наиболее загруженных участков в Ростовской области – с 933-го по 1024-й км общей протяженностью более 90 км.
Работы стартовали в 2025 году и ведутся с привлечением внебюджетных средств. Участок проходит по территории Каменского, Красносулинского и Октябрьского районов, города Каменск-Шахтинский и города Шахты. В ходе реконструкции строители расширяют более 90 км трассы М-4 "Дон" до шести полос.
Помимо расширения проезжей части, проводится комплекс мероприятий на искусственных сооружениях. Так, работы ведутся на 20 транспортных развязках, мостах и путепроводах. Будут построены и новые сооружения для ликвидации пересечений с другими дорогами в одном уровне.
Кроме того, проектом реконструкции предусмотрена установка наружного освещения участка, барьерного и сетчатого ограждений, а также шумозащитных экранов там, где дорога проходит в границах населенных пунктов. Кроме того, трасса будет находиться под постоянным контролем автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) и службы аварийных комиссаров.
Платность распространится на участок с 933 км до 1024 км (участок с 715 км до 933 км платный с 2022 года). Доходы от сбора платы будут направлены на содержание автомобильной дороги, работу службы аварийных комиссаров, обеспечение безопасности дорожного движения, а также на возврат привлеченных на создание дорог частных инвестиций, указали в Минтрансе.
При этом возможность бесплатного проезда будет обеспечена альтернативными маршрутами.
Протяженность нового платного участка М-12 "Восток", который является частью скоростного маршрута от Москвы до Тюмени, составит 7,045 км. Речь об отрезке от пересечения с М-12 "Восток" на обходе Казани до пересечения с М-7 "Волга". Плата за этот участок будет взиматься на участке М-12 "Восток" Казань – Шали (от Р-239 до пересечения с автомобильной дорогой "Шали - Бавлы").
Все доходы от сбора платы за проезд направляются на содержание, обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильной дороге. Таким образом, общая протяженность М-12 "Восток" составляет 1 617 км из них в платной эксплуатации 1 239 км.
 
БизнесРОССИЯРостовская областьКАЗАНЬМОСКВА
 
 
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