https://1prime.ru/20260925/makron-873667054.html
Макрон не исключил снижения налогов на топливо
Макрон не исключил снижения налогов на топливо - 25.09.2026, ПРАЙМ
Макрон не исключил снижения налогов на топливо
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил снижения налогов на топливо в случае продолжения рекордного роста цен на него несмотря на то, что эта мера может... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T00:28+0300
2026-09-25T00:28+0300
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ПАРИЖ, 25 сен – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил снижения налогов на топливо в случае продолжения рекордного роста цен на него несмотря на то, что эта мера может обойтись казне в несколько миллиардов евро и ухудшить дефицит бюджета.
Глава французского минфина Ролан Лескюр ранее предупреждал, что снижение цен на топливо за 20 евроцентов за счет понижения акцизов обойдется казне более чем в 9 миллиардов евро. По его словам, Франция не может выделить такие средства из-за дефицита бюджета, который властям так и не удастся сократить до запланированных 5% в 2026 году.
"Я думаю, что в зависимости от развития ситуации не надо исключать ничего", - сказал Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2, отвечая на вопрос о возможном снижении топливных сборов.
При этом французский лидер отметил, что это не самая разумная мера, поскольку налоговые поступления формируют бюджет государства и их снижение в конечном итоге ляжет на плечи обычных французов.
Ранее стоимость дизельного топлива во Франции обновила очередной рекорд, достигнув отметки в 2,41 евро за литр. Средняя цена на бензин составила 2,2 евро, что также стало максимумом.
Глава минфина Франции Ролан Лескюр заявил 11 сентября, что цены на топливо, подскочившие после начала конфликта вокруг Ирана в феврале, будут оставаться высокими еще долгое время.
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мировая экономика, франция, иран, эммануэль макрон
Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, ИРАН, Эммануэль Макрон
Макрон не исключил снижения налогов на топливо
Макрон не исключил снижения налогов на топливо в случае рекордного роста цен
ПАРИЖ, 25 сен – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил снижения налогов на топливо в случае продолжения рекордного роста цен на него несмотря на то, что эта мера может обойтись казне в несколько миллиардов евро и ухудшить дефицит бюджета.
Глава французского минфина Ролан Лескюр ранее предупреждал, что снижение цен на топливо за 20 евроцентов за счет понижения акцизов обойдется казне более чем в 9 миллиардов евро. По его словам, Франция не может выделить такие средства из-за дефицита бюджета, который властям так и не удастся сократить до запланированных 5% в 2026 году.
"Я думаю, что в зависимости от развития ситуации не надо исключать ничего", - сказал Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2, отвечая на вопрос о возможном снижении топливных сборов.
При этом французский лидер отметил, что это не самая разумная мера, поскольку налоговые поступления формируют бюджет государства и их снижение в конечном итоге ляжет на плечи обычных французов.
Ранее стоимость дизельного топлива во Франции обновила очередной рекорд, достигнув отметки в 2,41 евро за литр. Средняя цена на бензин составила 2,2 евро, что также стало максимумом.
Глава минфина Франции Ролан Лескюр заявил 11 сентября, что цены на топливо, подскочившие после начала конфликта вокруг Ирана в феврале, будут оставаться высокими еще долгое время.