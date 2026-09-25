https://1prime.ru/20260925/maks-873689320.html
"Макс" начал тестировать рекламные инструменты в приложении
"Макс" начал тестировать рекламные инструменты в приложении - 25.09.2026, ПРАЙМ
"Макс" начал тестировать рекламные инструменты в приложении
Национальная платформа "Макс" начала тестировать рекламные инструменты в приложении, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы. | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T15:59+0300
2026-09-25T15:59+0300
2026-09-25T15:59+0300
бизнес
технологии
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Национальная платформа "Макс" начала тестировать рекламные инструменты в приложении, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы.
"Платформа начала тестировать рекламные инструменты", - сообщили там.
Детали и сроки полноформатного запуска рекламы в "Максе" пообещали раскрыть позже.
"Макс" - национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID.
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бизнес, технологии
"Макс" начал тестировать рекламные инструменты в приложении
Платформа "Макс" начала тестировать рекламные инструменты в приложении
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Национальная платформа "Макс" начала тестировать рекламные инструменты в приложении, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы.
"Платформа начала тестировать рекламные инструменты", - сообщили там.
Детали и сроки полноформатного запуска рекламы в "Максе" пообещали раскрыть позже.
"Макс" - национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID.