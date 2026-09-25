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"Макс" начал тестировать рекламные инструменты в приложении

"Макс" начал тестировать рекламные инструменты в приложении - 25.09.2026, ПРАЙМ

"Макс" начал тестировать рекламные инструменты в приложении

Национальная платформа "Макс" начала тестировать рекламные инструменты в приложении, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы. | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T15:59+0300

2026-09-25T15:59+0300

2026-09-25T15:59+0300

бизнес

технологии

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Национальная платформа "Макс" начала тестировать рекламные инструменты в приложении, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы. "Платформа начала тестировать рекламные инструменты", - сообщили там. Детали и сроки полноформатного запуска рекламы в "Максе" пообещали раскрыть позже. "Макс" - национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, технологии