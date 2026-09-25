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Мантуров посетил с рабочим визитом Абхазию - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Мантуров посетил с рабочим визитом Абхазию
Мантуров посетил с рабочим визитом Абхазию - 25.09.2026, ПРАЙМ
Мантуров посетил с рабочим визитом Абхазию
Первый вице-премьер России Денис Мантуров посетил с рабочим визитом Абхазию, в ходе которого обсудил основные направления двусторонних торгово-экономических... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T14:10+0300
2026-09-25T14:11+0300
россия
абхазия
сухум
денис мантуров
бадра гунба
мчс
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Первый вице-премьер России Денис Мантуров посетил с рабочим визитом Абхазию, в ходе которого обсудил основные направления двусторонних торгово-экономических отношений, сообщили в секретариате первого вице-премьера. "Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров посетил с рабочим визитом Республику Абхазия. В ходе поездки он был принят президентом Бадрой Гунба, с которым обсудил основные направления развития торгово-экономических и кооперационных связей", - сказано в сообщении. Как отметил Гунба, взаимодействие между Абхазией и Россией развивается очень динамично во всех направлениях. "Хотел бы вас поблагодарить за сотрудничество и отметить, что благодаря той динамике, которую задал Владимир Владимирович Путин, у нас на протяжении долгих лет выстраиваются союзнические отношения, которые реализуются в практической плоскости", - приводятся в сообщении слова президента Абхазии. Стороны отметили важность расширения деловых связей, чему способствует регулярное проведение бизнес-миссий и других мероприятий с участием российских и абхазских предпринимателей. В качестве примера был обозначен состоявшийся в апреле текущего года в Сухуме международный инвестиционный форум "Абхазия - инвестиции в будущее". "Данная тема звучит особенно актуально с учетом проводимой нашими странами совместной работы по созданию эффективной, инвестиционно привлекательной модели экономики Абхазии. Это, в частности, положительно влияет на двусторонний товарооборот, который за последние пять лет увеличился почти в 2,5 раза", - подчеркнул Мантуров. Особое внимание было уделено возможностям для наращивания товарооборота, в том числе за счет увеличения поставок абхазской плодоовощной продукции на российский рынок. Кроме того, первый вице-премьер передал абхазской стороне 30 единиц техники, в том числе школьные автобусы, автомобили скорой медицинской помощи, мини-погрузчики, универсальные коммунальные машины, пожарные автоцистерны, пожарно-спасательные мотоциклы, многоцелевые катеры. Поставки техники организованы при совместной работе МЧС России и Общероссийского народного фронта в рамках исполнения поручений президента России. Вся переданная техника поступит в эксплуатацию в ближайшее время.
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россия, абхазия, сухум, денис мантуров, бадра гунба, мчс
РОССИЯ, АБХАЗИЯ, Сухум, Денис Мантуров, Бадра Гунба, МЧС
14:10 25.09.2026 (обновлено: 14:11 25.09.2026)
 
Мантуров посетил с рабочим визитом Абхазию

Первый вице-премьер России Мантуров встретился с президентом Абхазии Гунба

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Первый вице-премьер России Денис Мантуров посетил с рабочим визитом Абхазию, в ходе которого обсудил основные направления двусторонних торгово-экономических отношений, сообщили в секретариате первого вице-премьера.
"Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров посетил с рабочим визитом Республику Абхазия. В ходе поездки он был принят президентом Бадрой Гунба, с которым обсудил основные направления развития торгово-экономических и кооперационных связей", - сказано в сообщении.
Как отметил Гунба, взаимодействие между Абхазией и Россией развивается очень динамично во всех направлениях.
"Хотел бы вас поблагодарить за сотрудничество и отметить, что благодаря той динамике, которую задал Владимир Владимирович Путин, у нас на протяжении долгих лет выстраиваются союзнические отношения, которые реализуются в практической плоскости", - приводятся в сообщении слова президента Абхазии.
Стороны отметили важность расширения деловых связей, чему способствует регулярное проведение бизнес-миссий и других мероприятий с участием российских и абхазских предпринимателей. В качестве примера был обозначен состоявшийся в апреле текущего года в Сухуме международный инвестиционный форум "Абхазия - инвестиции в будущее".
"Данная тема звучит особенно актуально с учетом проводимой нашими странами совместной работы по созданию эффективной, инвестиционно привлекательной модели экономики Абхазии. Это, в частности, положительно влияет на двусторонний товарооборот, который за последние пять лет увеличился почти в 2,5 раза", - подчеркнул Мантуров.
Особое внимание было уделено возможностям для наращивания товарооборота, в том числе за счет увеличения поставок абхазской плодоовощной продукции на российский рынок.
Кроме того, первый вице-премьер передал абхазской стороне 30 единиц техники, в том числе школьные автобусы, автомобили скорой медицинской помощи, мини-погрузчики, универсальные коммунальные машины, пожарные автоцистерны, пожарно-спасательные мотоциклы, многоцелевые катеры. Поставки техники организованы при совместной работе МЧС России и Общероссийского народного фронта в рамках исполнения поручений президента России. Вся переданная техника поступит в эксплуатацию в ближайшее время.
 
РОССИЯАБХАЗИЯСухумДенис МантуровБадра ГунбаМЧС
 
 
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