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ЦБ находится в диалоге с Минфином по налоговому законодательству ПИФов

ЦБ находится в диалоге с Минфином по налоговому законодательству ПИФов - 25.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ находится в диалоге с Минфином по налоговому законодательству ПИФов

Банк России находится в диалоге с Минфином в части изменения налогового законодательства для паевых инвестиционных фондов (ПИФов), заявил журналистам первый... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T13:05+0300

2026-09-25T13:05+0300

2026-09-25T13:27+0300

финансы

россия

владимир чистюхин

минфин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - ПРАЙМ. Банк России находится в диалоге с Минфином в части изменения налогового законодательства для паевых инвестиционных фондов (ПИФов), заявил журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. Минфин предложил ввести обязанность ПИФов платить налог на прибыль по ставке 15% с пассивных доходов, соответствующие поправки внесены в рамках бюджетного пакета на следующую трехлетку. По словам Чистюхина, при изменении налогового законодательства решаются две задачи. "Задача первая – обеспечить такую экосистему с точки зрения взыскания налогов, которая не позволяет избегать уплаты налогов, используя ту либо иную форму или тот либо иной финансовый инструмент. Другая задача – это изменением в налогообложение сохранить бизнес-модель текущих участников и, в принципе, не прекратить ту либо иную финансовую деятельность", - сказал он в кулуарах XXIII Международного банковского форума. "Мы с министерством финансов находились и находимся в диалоге по данному вопросу. И наша главная задача на сегодняшний день, - чтобы функционирование тех паевых инвестиционных фондов, которые являются открытыми, максимально рыночными, по которым нет базовых сомнений относительно использования их в качестве структуры для избежания налогообложения, чтобы они не попали под ужесточение, и в этом смысле деятельность по коллективным инвестициям продолжалась", - отметил первый зампред ЦБ. По его словам, соответствующие соглашения достигнуты с Минфином. "Мы находимся в консенсусе, поэтому я надеюсь, что эти две задачи будут решены", - заключил Чистюхин. Сейчас ПИФ не платит налог на прибыль. Налогообложение возникает только на уровне пайщиков, когда они получают доход, что может откладываться на долгий срок. Это создает предпосылки для налоговой оптимизации путем структурирования владения различного рода активами с использованием ПИФов, пояснял Минфин.

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финансы, россия, владимир чистюхин, минфин