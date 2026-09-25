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Минфин готовит требования к поставщикам цифрового анализа криптовалют - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Минфин готовит требования к поставщикам цифрового анализа криптовалют
Минфин готовит требования к поставщикам цифрового анализа криптовалют - 25.09.2026, ПРАЙМ
Минфин готовит требования к поставщикам цифрового анализа криптовалют
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Минфин России совместно с Банком России, Росфинмониторингом и участниками рынка занимается подготовкой требований к... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T14:19+0300
2026-09-25T14:19+0300
финансы
россия
росфинмониторинг
минфин рф
минфин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Минфин России совместно с Банком России, Росфинмониторингом и участниками рынка занимается подготовкой требований к поставщикам цифрового анализа криптовалютных операций, рассказал директор департамента финансовой политики министерства Алексей Яковлев. "Сегодня мы совестно и с ЦБ, и, безусловно, с коллегами из Росфинмониторинга, с участниками рынка занимаемся подготовкой требований к поставщикам цифрового анализа", - сказал он, выступая на XXIII Международном банковском форуме. "Вопрос с одной стороны достаточно формальный, но, с другой стороны, он очень "сутевой", потому что то, каким образом эти требования будут сформулированы, с одной стороны, определит надежность того, как система заработает, с другой стороны, будет отвечать тем требованиям, которые непосредственно связаны с их возможной практической реализацией", - добавил он. Ключевые условия этих требований - принадлежность к российской юрисдикции для компаний, которые эти услуги будут предоставлять, обязательная сертификация программного обеспечения и получение необходимых лицензий со стороны спецслужб. "Находимся сейчас в переговорной фазе, кто же будет являться уполномоченным органом по контролю и надзору за поставщиками услуг цифрового анализа. Я надеюсь, мы эту дискуссию по определению уполномоченного органа сумеем финализировать до конца этого года", - заключил он.
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финансы, россия, росфинмониторинг, минфин рф, минфин
Финансы, РОССИЯ, Росфинмониторинг, Минфин РФ, Минфин
14:19 25.09.2026
 
Минфин готовит требования к поставщикам цифрового анализа криптовалют

Минфин готовит требования к поставщикам цифрового анализа криптовалютных операций

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Минфин России совместно с Банком России, Росфинмониторингом и участниками рынка занимается подготовкой требований к поставщикам цифрового анализа криптовалютных операций, рассказал директор департамента финансовой политики министерства Алексей Яковлев.
"Сегодня мы совестно и с ЦБ, и, безусловно, с коллегами из Росфинмониторинга, с участниками рынка занимаемся подготовкой требований к поставщикам цифрового анализа", - сказал он, выступая на XXIII Международном банковском форуме.
"Вопрос с одной стороны достаточно формальный, но, с другой стороны, он очень "сутевой", потому что то, каким образом эти требования будут сформулированы, с одной стороны, определит надежность того, как система заработает, с другой стороны, будет отвечать тем требованиям, которые непосредственно связаны с их возможной практической реализацией", - добавил он.
Ключевые условия этих требований - принадлежность к российской юрисдикции для компаний, которые эти услуги будут предоставлять, обязательная сертификация программного обеспечения и получение необходимых лицензий со стороны спецслужб.
"Находимся сейчас в переговорной фазе, кто же будет являться уполномоченным органом по контролю и надзору за поставщиками услуг цифрового анализа. Я надеюсь, мы эту дискуссию по определению уполномоченного органа сумеем финализировать до конца этого года", - заключил он.
 
ФинансыРОССИЯРосфинмониторингМинфин РФМинфин
 
 
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