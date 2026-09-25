https://1prime.ru/20260925/minoborony-873697647.html

В Минобороны рассказали о новых моделях в работе с бюджетом

В Минобороны рассказали о новых моделях в работе с бюджетом - 25.09.2026, ПРАЙМ

В Минобороны рассказали о новых моделях в работе с бюджетом

Молодые специалисты финансового сектора министерства обороны России используют новые модели в работе с бюджетом, что позволяет эффективнее распределять средства | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T20:13+0300

2026-09-25T20:13+0300

2026-09-25T20:13+0300

финансы

россия

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873697647.jpg?1790356419

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Молодые специалисты финансового сектора министерства обороны России используют новые модели в работе с бюджетом, что позволяет эффективнее распределять средства на направления в рамках СВО, сообщили в ведомстве. "Сегодня современное поколение специалистов финансового сектора Минобороны России применяет новые финансовой модели планирования и исполнения военного бюджета, что позволяет изыскивать и эффективно использовать внутренние резервы для финансирования приоритетных направлений достижения задач СВО", - говорится в сообщении. В Минобороны также рассказали, что первый замминистра обороны Леонид Горнин поздравил ветерана финансовой службы, одного из основоположников подготовки современных военных финансистов Степана Едыкина со столетним юбилеем. Едыкину вручили ведомственную медаль "За вклад в укрепление обороны Российской Федерации".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, минобороны рф