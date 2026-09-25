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В Минобороны рассказали о новых моделях в работе с бюджетом
В Минобороны рассказали о новых моделях в работе с бюджетом - 25.09.2026, ПРАЙМ
В Минобороны рассказали о новых моделях в работе с бюджетом
Молодые специалисты финансового сектора министерства обороны России используют новые модели в работе с бюджетом, что позволяет эффективнее распределять средства | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T20:13+0300
2026-09-25T20:13+0300
2026-09-25T20:13+0300
финансы
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Молодые специалисты финансового сектора министерства обороны России используют новые модели в работе с бюджетом, что позволяет эффективнее распределять средства на направления в рамках СВО, сообщили в ведомстве.
"Сегодня современное поколение специалистов финансового сектора Минобороны России применяет новые финансовой модели планирования и исполнения военного бюджета, что позволяет изыскивать и эффективно использовать внутренние резервы для финансирования приоритетных направлений достижения задач СВО", - говорится в сообщении.
В Минобороны также рассказали, что первый замминистра обороны Леонид Горнин поздравил ветерана финансовой службы, одного из основоположников подготовки современных военных финансистов Степана Едыкина со столетним юбилеем.
Едыкину вручили ведомственную медаль "За вклад в укрепление обороны Российской Федерации".
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финансы, россия, минобороны рф
Финансы, РОССИЯ, Минобороны РФ
В Минобороны рассказали о новых моделях в работе с бюджетом
Минобороны: молодые финансисты используют новые модели в работе с бюджетом
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Молодые специалисты финансового сектора министерства обороны России используют новые модели в работе с бюджетом, что позволяет эффективнее распределять средства на направления в рамках СВО, сообщили в ведомстве.
"Сегодня современное поколение специалистов финансового сектора Минобороны России применяет новые финансовой модели планирования и исполнения военного бюджета, что позволяет изыскивать и эффективно использовать внутренние резервы для финансирования приоритетных направлений достижения задач СВО", - говорится в сообщении.
В Минобороны также рассказали, что первый замминистра обороны Леонид Горнин поздравил ветерана финансовой службы, одного из основоположников подготовки современных военных финансистов Степана Едыкина со столетним юбилеем.
Едыкину вручили ведомственную медаль "За вклад в укрепление обороны Российской Федерации".