https://1prime.ru/20260925/mintrans-873677655.html

Россия и Вьетнам подписали меморандум о расширении авиаперевозок

Россия и Вьетнам подписали меморандум о расширении авиаперевозок - 25.09.2026, ПРАЙМ

Россия и Вьетнам подписали меморандум о расширении авиаперевозок

Россия и Вьетнам подписали меморандум о расширении авиаперевозок, авиакомпании двух стран смогут выполнять 105 рейсов в неделю для каждой из сторон, сообщает... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T11:56+0300

2026-09-25T11:56+0300

2026-09-25T12:22+0300

бизнес

россия

вьетнам

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862824898_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_a9181564fcb1e580e7398f52455742b1.jpg

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам подписали меморандум о расширении авиаперевозок, авиакомпании двух стран смогут выполнять 105 рейсов в неделю для каждой из сторон, сообщает Минтранс России."Россия и Вьетнам расширяют возможности для авиаперевозчиков. Соответствующий меморандум подписали в Ханое по итогам переговоров авиационных властей двух стран... Согласно документу, авиаперевозчики России и Вьетнама могут выполнять 105 рейсов в неделю для каждой из сторон", - говорится в сообщении ведомства.Уточняется, что сейчас российские авиакомпании выполняют полеты во Вьетнам по 11 маршрутам с частотой 39 рейсов в неделю, а с вьетнамской стороны перевозки осуществляются по 13 маршрутам с частотой 31 рейс в неделю.Как добавили в министерстве, работа по увеличению частоты полетов проводится по итогам встречи президента России Владимира Путина и президента Вьетнама То Лама."Стороны продолжат сотрудничество в этом направлении. В планах – расширить географию полетов во Вьетнам, в том числе из Казани, Барнаула, Новокузнецка и Благовещенска", - заключили в ведомстве.Путин и То Лам 9 сентября провели переговоры в Кремле, и, по словам президента Вьетнама, государство планирует увеличить количество частных и чартерных рейсов в Россию. Как отмечал министр транспорта РФ Андрей Никитин, стороны хотят и дальше наращивать авиасообщение, а также расширять сотрудничество.

вьетнам

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, вьетнам