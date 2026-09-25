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Россия и Вьетнам подписали меморандум о расширении авиаперевозок - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Россия и Вьетнам подписали меморандум о расширении авиаперевозок
Россия и Вьетнам подписали меморандум о расширении авиаперевозок - 25.09.2026, ПРАЙМ
Россия и Вьетнам подписали меморандум о расширении авиаперевозок
Россия и Вьетнам подписали меморандум о расширении авиаперевозок, авиакомпании двух стран смогут выполнять 105 рейсов в неделю для каждой из сторон, сообщает... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T11:56+0300
2026-09-25T12:22+0300
бизнес
россия
вьетнам
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам подписали меморандум о расширении авиаперевозок, авиакомпании двух стран смогут выполнять 105 рейсов в неделю для каждой из сторон, сообщает Минтранс России."Россия и Вьетнам расширяют возможности для авиаперевозчиков. Соответствующий меморандум подписали в Ханое по итогам переговоров авиационных властей двух стран... Согласно документу, авиаперевозчики России и Вьетнама могут выполнять 105 рейсов в неделю для каждой из сторон", - говорится в сообщении ведомства.Уточняется, что сейчас российские авиакомпании выполняют полеты во Вьетнам по 11 маршрутам с частотой 39 рейсов в неделю, а с вьетнамской стороны перевозки осуществляются по 13 маршрутам с частотой 31 рейс в неделю.Как добавили в министерстве, работа по увеличению частоты полетов проводится по итогам встречи президента России Владимира Путина и президента Вьетнама То Лама."Стороны продолжат сотрудничество в этом направлении. В планах – расширить географию полетов во Вьетнам, в том числе из Казани, Барнаула, Новокузнецка и Благовещенска", - заключили в ведомстве.Путин и То Лам 9 сентября провели переговоры в Кремле, и, по словам президента Вьетнама, государство планирует увеличить количество частных и чартерных рейсов в Россию. Как отмечал министр транспорта РФ Андрей Никитин, стороны хотят и дальше наращивать авиасообщение, а также расширять сотрудничество.
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бизнес, россия, вьетнам
Бизнес, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ
11:56 25.09.2026 (обновлено: 12:22 25.09.2026)
 
Россия и Вьетнам подписали меморандум о расширении авиаперевозок

Минтранс: авиакомпаниям России и Вьетнама разрешили выполнять 105 рейсов в неделю

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкФлаги России и Вьетнама
Флаги России и Вьетнама - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам подписали меморандум о расширении авиаперевозок, авиакомпании двух стран смогут выполнять 105 рейсов в неделю для каждой из сторон, сообщает Минтранс России.
"Россия и Вьетнам расширяют возможности для авиаперевозчиков. Соответствующий меморандум подписали в Ханое по итогам переговоров авиационных властей двух стран... Согласно документу, авиаперевозчики России и Вьетнама могут выполнять 105 рейсов в неделю для каждой из сторон", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что сейчас российские авиакомпании выполняют полеты во Вьетнам по 11 маршрутам с частотой 39 рейсов в неделю, а с вьетнамской стороны перевозки осуществляются по 13 маршрутам с частотой 31 рейс в неделю.
Как добавили в министерстве, работа по увеличению частоты полетов проводится по итогам встречи президента России Владимира Путина и президента Вьетнама То Лама.
"Стороны продолжат сотрудничество в этом направлении. В планах – расширить географию полетов во Вьетнам, в том числе из Казани, Барнаула, Новокузнецка и Благовещенска", - заключили в ведомстве.
Путин и То Лам 9 сентября провели переговоры в Кремле, и, по словам президента Вьетнама, государство планирует увеличить количество частных и чартерных рейсов в Россию. Как отмечал министр транспорта РФ Андрей Никитин, стороны хотят и дальше наращивать авиасообщение, а также расширять сотрудничество.
 
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