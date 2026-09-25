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Авиаперевозки между Россией и Вьетнамом в 2026 году обновят рекорд

Авиаперевозки между Россией и Вьетнамом в 2026 году обновят рекорд - 25.09.2026, ПРАЙМ

Авиаперевозки между Россией и Вьетнамом в 2026 году обновят рекорд

Авиаперевозки между Россией и Вьетнамом в 2026 году, как ожидается, достигнут абсолютного рекорда и составят 2 миллиона пассажиров, сообщил Минтранс РФ. | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T12:23+0300

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Авиаперевозки между Россией и Вьетнамом в 2026 году, как ожидается, достигнут абсолютного рекорда и составят 2 миллиона пассажиров, сообщил Минтранс РФ. "По данным вьетнамской стороны, за 7 месяцев 2026 года авиакомпании двух стран уже перевезли более 1 млн человек, а к концу году ожидается свыше 2 млн пассажиров. Это абсолютный рекорд в истории авиаперевозок между Россией и Вьетнамом", - говорится в сообщении Минтранса России. Там указано, что в 2025 году между странами только российскими авиакомпаниями перевезено более 664 тысячи пассажиров. Ранее в пятницу Минтранс сообщил, что авиавласти России и Вьетнама подписали меморандум о расширении авиасообщения между странами. Согласно документу, количество рейсов, которые могут выполнять назначенные авиаперевозчики двух стран, увеличилось до 105 еженедельно для каждой из сторон. В настоящее время четыре российские авиакомпании выполняют полеты во Вьетнам по 11 маршрутам с частотой 39 рейсов в неделю. С вьетнамской стороны летают две авиакомпании по 13 маршрутам с частотой 31 рейс в неделю.

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