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Авиаперевозки между Россией и Вьетнамом в 2026 году обновят рекорд - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Авиаперевозки между Россией и Вьетнамом в 2026 году обновят рекорд
Авиаперевозки между Россией и Вьетнамом в 2026 году обновят рекорд - 25.09.2026, ПРАЙМ
Авиаперевозки между Россией и Вьетнамом в 2026 году обновят рекорд
Авиаперевозки между Россией и Вьетнамом в 2026 году, как ожидается, достигнут абсолютного рекорда и составят 2 миллиона пассажиров, сообщил Минтранс РФ. | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T12:23+0300
2026-09-25T12:23+0300
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россия
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Авиаперевозки между Россией и Вьетнамом в 2026 году, как ожидается, достигнут абсолютного рекорда и составят 2 миллиона пассажиров, сообщил Минтранс РФ. "По данным вьетнамской стороны, за 7 месяцев 2026 года авиакомпании двух стран уже перевезли более 1 млн человек, а к концу году ожидается свыше 2 млн пассажиров. Это абсолютный рекорд в истории авиаперевозок между Россией и Вьетнамом", - говорится в сообщении Минтранса России. Там указано, что в 2025 году между странами только российскими авиакомпаниями перевезено более 664 тысячи пассажиров. Ранее в пятницу Минтранс сообщил, что авиавласти России и Вьетнама подписали меморандум о расширении авиасообщения между странами. Согласно документу, количество рейсов, которые могут выполнять назначенные авиаперевозчики двух стран, увеличилось до 105 еженедельно для каждой из сторон. В настоящее время четыре российские авиакомпании выполняют полеты во Вьетнам по 11 маршрутам с частотой 39 рейсов в неделю. С вьетнамской стороны летают две авиакомпании по 13 маршрутам с частотой 31 рейс в неделю.
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бизнес, россия, вьетнам
Бизнес, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ
12:23 25.09.2026
 
Авиаперевозки между Россией и Вьетнамом в 2026 году обновят рекорд

Минтранс: авиаперевозки между Россией и Вьетнамом в 2026 году составят 2 млн пассажиров

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства транспорта РФ
Здание министерства транспорта РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Авиаперевозки между Россией и Вьетнамом в 2026 году, как ожидается, достигнут абсолютного рекорда и составят 2 миллиона пассажиров, сообщил Минтранс РФ.
"По данным вьетнамской стороны, за 7 месяцев 2026 года авиакомпании двух стран уже перевезли более 1 млн человек, а к концу году ожидается свыше 2 млн пассажиров. Это абсолютный рекорд в истории авиаперевозок между Россией и Вьетнамом", - говорится в сообщении Минтранса России.
Там указано, что в 2025 году между странами только российскими авиакомпаниями перевезено более 664 тысячи пассажиров.
Ранее в пятницу Минтранс сообщил, что авиавласти России и Вьетнама подписали меморандум о расширении авиасообщения между странами. Согласно документу, количество рейсов, которые могут выполнять назначенные авиаперевозчики двух стран, увеличилось до 105 еженедельно для каждой из сторон.
В настоящее время четыре российские авиакомпании выполняют полеты во Вьетнам по 11 маршрутам с частотой 39 рейсов в неделю. С вьетнамской стороны летают две авиакомпании по 13 маршрутам с частотой 31 рейс в неделю.
Флаги России и Вьетнама - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2026
Россия и Вьетнам подписали меморандум о расширении авиаперевозок
11:56
 
БизнесРОССИЯВЬЕТНАМ
 
 
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