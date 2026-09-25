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Аналитик рекомендует учитывать доходность и риски при выборе ВДО - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Аналитик рекомендует учитывать доходность и риски при выборе ВДО
Аналитик рекомендует учитывать доходность и риски при выборе ВДО - 25.09.2026, ПРАЙМ
Аналитик рекомендует учитывать доходность и риски при выборе ВДО
График 1. Доходность индекса RGBI и индекса корп. облигаций IFX | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T14:59+0300
2026-09-25T14:59+0300
мнения аналитиков
финансы
росстат
центральные банки
"солид инвестиции"
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Макроэкономический контекстРублевые облигацииГрафик 1. Доходность индекса RGBI и индекса корп. облигаций IFXГрафик 2. Спреды корпоративных облигаций* (G-спред) — разница между доходностью корпоративной облигации и государственной (ОФЗ) с таким же сроком до погашения. Отображает премию за кредитный рискВалютные облигацииГрафик 3. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигацийАвтор: Максим Плешков, главный аналитик по облигациям "Солид Инвестиции"
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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40
2026
Максим Плешков
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Максим Плешков
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/06/16/870980801_0:0:640:640_100x100_80_0_0_c992d4588396875157c59cd383337042.jpg
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, финансы, росстат, центральные банки, "солид инвестиции"
Мнения аналитиков, Финансы, Росстат, центральные банки, "Солид Инвестиции"
14:59 25.09.2026
 
Аналитик рекомендует учитывать доходность и риски при выборе ВДО

Аналитики "Солид Инвестиции" представили еженедельный обзор рынка облигаций.

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Максим Плешков, главный аналитик по облигациям Солид Инвестиции
Максим Плешков
Главный аналитик по облигациям "Солид Инвестиции"
Все материалы

Макроэкономический контекст

  1. 1.
    На неделе Банк России опубликовал резюме сентябрьского заседания. Оно подтвердило, что решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% было принято при широком консенсусе: участники почти не спорили ни об уровне ставки, ни о формулировке сигнала. Основной причиной паузы стало существенное усиление ценового давления в июне–июле. По оценке Банка России, устойчивый рост цен увеличился с 4–5 до 5–6% в пересчёте на год
  2. 2.
    Следующее опорное заседание назначено на 23 октября. На нём Банк России опубликует обновлённый среднесрочный прогноз. К этому времени регулятор получит данные о сентябрьской инфляции, октябрьской индексации тарифов, параметрах бюджета и развитии ситуации с топливом
  3. 3.
    Главной макроэкономической публикацией недели стали данные о промышленном производстве. В августе промышленный выпуск снизился на 0,6% год к году после роста на 0,4% в июле, тогда как рыночный консенсус предполагал рост примерно на 0,4–0,5%. С исключением сезонного и календарного факторов промышленное производство сократилось на 0,3% месяц к месяцу после роста на 0,1% в июле.
  4. 4.
    С 15 по 21 сентября индекс потребительских цен вырос на 0,06%, тогда как с 8 по 14 сентября рост составил 0,02%, а с 1 по 7 сентября — 0,05%. Накопленный рост цен с начала сентября достиг 0,13%, а с начала года — 4,81%. Формально годовая инфляция продолжила медленно снижаться: по методике, близкой к расчётам Банка России, она уменьшилась с 6,27 до 6,26%; оценка Минэкономразвития снизилась с 6,24 до 6,22%

Рублевые облигации

  1. 1.
    Разница между доходностями облигаций качественных корпоративных эмитентов и ОФЗ остаётся сравнительно небольшой, тогда как бумаги рейтинговых категорий B–BBB предлагают двузначные кредитные спреды. Однако высокая номинальная доходность ВДО вынуждена компенсировать не только накопившиеся кредитные риски, но и низкую ликвидность, риск рефинансирования и возможное дополнительное ухудшение финансового положения эмитента
  2. 2.
    Индекс RGBI незначительно снизился за прошедшую неделю, подбираясь к отметке 112 п.п. Доходность индекса корпоративных облигаций сегмента AA по-прежнему практически равна доходности индекса RGBI
  3. 3.
    Спреды значительно изменились именно в сегменте облигаций с рейтингом A, тогда как в остальных рейтинговых категориях существенных изменений не наблюдалось

Индекс

Текущее значение, %

Неделю назад, %

Месяц назад, %

Год назад, %

Индекс гос. Облигаций (YTM)

15,85

15,79

15,6

14,5

Корпоративные облигации (YTM)

15,66

15,42

15,6

16,7

График 1. Доходность индекса RGBI и индекса корп. облигаций IFX
© Фото : ИФК "Солид"График 1. Доходность индекса RGBI и индекса корп. облигаций IFX
График 1. Доходность индекса RGBI и индекса корп. облигаций IFX - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2026
График 1. Доходность индекса RGBI и индекса корп. облигаций IFX
© Фото : ИФК "Солид"
График 2. Спреды корпоративных облигаций
© Фото : ИФК "Солид"График 2. Спреды корпоративных облигаций
График 2. Спреды корпоративных облигаций - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2026
График 2. Спреды корпоративных облигаций
© Фото : ИФК "Солид"
* (G-спред) — разница между доходностью корпоративной облигации и государственной (ОФЗ) с таким же сроком до погашения. Отображает премию за кредитный риск

Валютные облигации

  1. 1.
    С 3 по 10 сентября официальный курс доллара снизился с 86,9963 до 85,4594 руб., евро — со 100,8287 до 99,2525 руб., юаня — с 12,9217 до 12,7373 руб. Это соответствует укреплению рубля примерно на 1,77% к доллару, на 1,56% к евро и на 1,43% к юаню
  2. 2.
    Укрепление рубля за прошедшую неделю не отменяет среднесрочного тренда на ослабление. Накопленный бюджетный дефицит, восстановление импортного спроса (в том числе на топливо) и возможное дальнейшее снижение ключевой ставки могут вновь оказать давление на рубль. В то же время высокие цены на нефть и более жёсткая, чем ожидает рынок, риторика Банка России способны удерживать USD/RUB вблизи текущих уровней
  3. 3.
    Спред доходностей между замещающими и юаневыми облигациями заметно расширился. Доходность замещающих облигаций превысила 11%

Валютная пара

Консенсус прогноз*на конец 4 кв. 2026

USD/RUB

85,1 (ранее 85,11)

EUR/RUB

99 (ранее 99)

CNY/RUB

12,73 (ранее 12,75)

Индекс

Текущее значение, %

Неделю назад, %

Месяц назад, %

Год назад, %

Замещающие облигации (YTM)

9,7

10,2

9,6

7,7

Юаневые облигации (YTM)

8,6

8,8

8,3

6,3

График 3. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигаций
© Фото : ИФК "Солид"График 3. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигаций
График 3. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигаций - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2026
График 3. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигаций
© Фото : ИФК "Солид"
Автор: Максим Плешков, главный аналитик по облигациям "Солид Инвестиции"

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