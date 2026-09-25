Аналитик рекомендует учитывать доходность и риски при выборе ВДО

Аналитики "Солид Инвестиции" представили еженедельный обзор рынка облигаций.
Макроэкономический контекст
- 1.На неделе Банк России опубликовал резюме сентябрьского заседания. Оно подтвердило, что решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% было принято при широком консенсусе: участники почти не спорили ни об уровне ставки, ни о формулировке сигнала. Основной причиной паузы стало существенное усиление ценового давления в июне–июле. По оценке Банка России, устойчивый рост цен увеличился с 4–5 до 5–6% в пересчёте на год
- 2.Следующее опорное заседание назначено на 23 октября. На нём Банк России опубликует обновлённый среднесрочный прогноз. К этому времени регулятор получит данные о сентябрьской инфляции, октябрьской индексации тарифов, параметрах бюджета и развитии ситуации с топливом
- 3.Главной макроэкономической публикацией недели стали данные о промышленном производстве. В августе промышленный выпуск снизился на 0,6% год к году после роста на 0,4% в июле, тогда как рыночный консенсус предполагал рост примерно на 0,4–0,5%. С исключением сезонного и календарного факторов промышленное производство сократилось на 0,3% месяц к месяцу после роста на 0,1% в июле.
- 4.С 15 по 21 сентября индекс потребительских цен вырос на 0,06%, тогда как с 8 по 14 сентября рост составил 0,02%, а с 1 по 7 сентября — 0,05%. Накопленный рост цен с начала сентября достиг 0,13%, а с начала года — 4,81%. Формально годовая инфляция продолжила медленно снижаться: по методике, близкой к расчётам Банка России, она уменьшилась с 6,27 до 6,26%; оценка Минэкономразвития снизилась с 6,24 до 6,22%
Рублевые облигации
- 1.Разница между доходностями облигаций качественных корпоративных эмитентов и ОФЗ остаётся сравнительно небольшой, тогда как бумаги рейтинговых категорий B–BBB предлагают двузначные кредитные спреды. Однако высокая номинальная доходность ВДО вынуждена компенсировать не только накопившиеся кредитные риски, но и низкую ликвидность, риск рефинансирования и возможное дополнительное ухудшение финансового положения эмитента
- 2.Индекс RGBI незначительно снизился за прошедшую неделю, подбираясь к отметке 112 п.п. Доходность индекса корпоративных облигаций сегмента AA по-прежнему практически равна доходности индекса RGBI
- 3.Спреды значительно изменились именно в сегменте облигаций с рейтингом A, тогда как в остальных рейтинговых категориях существенных изменений не наблюдалось
Индекс
Текущее значение, %
Неделю назад, %
Месяц назад, %
Год назад, %
Индекс гос. Облигаций (YTM)
15,85
15,79
15,6
14,5
Корпоративные облигации (YTM)
15,66
15,42
15,6
16,7
Валютные облигации
- 1.С 3 по 10 сентября официальный курс доллара снизился с 86,9963 до 85,4594 руб., евро — со 100,8287 до 99,2525 руб., юаня — с 12,9217 до 12,7373 руб. Это соответствует укреплению рубля примерно на 1,77% к доллару, на 1,56% к евро и на 1,43% к юаню
- 2.Укрепление рубля за прошедшую неделю не отменяет среднесрочного тренда на ослабление. Накопленный бюджетный дефицит, восстановление импортного спроса (в том числе на топливо) и возможное дальнейшее снижение ключевой ставки могут вновь оказать давление на рубль. В то же время высокие цены на нефть и более жёсткая, чем ожидает рынок, риторика Банка России способны удерживать USD/RUB вблизи текущих уровней
- 3.Спред доходностей между замещающими и юаневыми облигациями заметно расширился. Доходность замещающих облигаций превысила 11%
Валютная пара
Консенсус прогноз*на конец 4 кв. 2026
USD/RUB
85,1 (ранее 85,11)
EUR/RUB
99 (ранее 99)
CNY/RUB
12,73 (ранее 12,75)
Индекс
Текущее значение, %
Неделю назад, %
Месяц назад, %
Год назад, %
Замещающие облигации (YTM)
9,7
10,2
9,6
7,7
Юаневые облигации (YTM)
8,6
8,8
8,3
6,3
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