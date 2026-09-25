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Российский рынок акций в начале утренней сессии снижается на 0,11%
Российский рынок акций в начале утренней сессии снижается на 0,11% - 25.09.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций в начале утренней сессии снижается на 0,11%
Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии пятницы понижается на 0,11%, следует из данных Московской биржи. | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T08:53+0300
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии пятницы понижается на 0,11%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.01 мск снижается на 0,11% относительно предыдущего закрытия, до 2 309,88 пункта. Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.00 мск. Основная сессия проходит с 9.00 до 19.00 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
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рынок, акции, торги, мосбиржа
Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа
Российский рынок акций в начале утренней сессии снижается на 0,11%
Индекс Мосбиржи снизился на 0,11% в начале утренней торговой сессии пятницы
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии пятницы понижается на 0,11%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи
с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.01 мск снижается на 0,11% относительно предыдущего закрытия, до 2 309,88 пункта.
Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.00 мск. Основная сессия проходит с 9.00 до 19.00 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).
В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.