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Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы снижается - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы снижается
Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы снижается - 25.09.2026, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы снижается
Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы демонстрирует продолжающееся снижение, следует из данных Московской биржи. | 25.09.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы демонстрирует продолжающееся снижение, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.52 мск снижается на 5 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,55 рубля. При этом на открытии торгов это было символическое снижение на 1 копейку. Рубль утром ведет себя вяло, комментирует Наталья Мильчакова из Freedom Global. Сегодня доллар будет колебаться в коридоре 85-86 рублей, юань – в интервале 12,4-12,7 рубля, прогнозирует она. Аналитики компании "Цифра брокер", в свою очередь, ожидают, что в ближайшие дни курс российской валюты стабилизируется в диапазоне 84–86 рублей за доллар.
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рынок, торги
Рынок, Торги
12:09 25.09.2026
 
Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы снижается

Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы продолжает снижаться

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы демонстрирует продолжающееся снижение, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.52 мск снижается на 5 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,55 рубля. При этом на открытии торгов это было символическое снижение на 1 копейку.
Рубль утром ведет себя вяло, комментирует Наталья Мильчакова из Freedom Global.
Сегодня доллар будет колебаться в коридоре 85-86 рублей, юань – в интервале 12,4-12,7 рубля, прогнозирует она.
Аналитики компании "Цифра брокер", в свою очередь, ожидают, что в ближайшие дни курс российской валюты стабилизируется в диапазоне 84–86 рублей за доллар.
 
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