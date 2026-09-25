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В Москве ограничили движение поездов на участке от Марьиной рощи до Рижской
В Москве ограничили движение поездов на участке от Марьиной рощи до Рижской - 25.09.2026, ПРАЙМ
В Москве ограничили движение поездов на участке от Марьиной рощи до Рижской
Движение поездов ограничено на участке от Марьиной рощи до Рижской на МЦД-2 и от Площади трех вокзалов до Рижской на МЦД-4 в Москве, сообщили в Московской... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T07:08+0300
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Движение поездов ограничено на участке от Марьиной рощи до Рижской на МЦД-2 и от Площади трех вокзалов до Рижской на МЦД-4 в Москве, сообщили в Московской железной дороге (МЖД).
"В настоящее время временно ограничено движение поездов на участке от Марьиной рощи до Рижской для поездов МЦД-2 и от Площади трех вокзалов до Рижской МЦД-4", - говорится в сообщении в канале перевозчика на платформе "Макс".
Уточняется, что в связи с тем, что подрядной организации потребовалось дополнительное время на выполнение работ, поезда МЦД-2 курсируют по укороченным маршрутам - до станций Марьина роща, Красный Балтиец, Рижская, Курский вокзал. Кроме того, поезда МЦД-4 идут до Белорусского и Курского вокзалов, Площади трех вокзалов (включительно).
"Принимаются все необходимые меры для возобновления движения на участке. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", - добавили в МЖД.
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бизнес, россия, москва
В Москве ограничили движение поездов на участке от Марьиной рощи до Рижской
МЖД: движение поездов ограничено на участке от Марьиной рощи до Рижской на МЦД-2
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Движение поездов ограничено на участке от Марьиной рощи до Рижской на МЦД-2 и от Площади трех вокзалов до Рижской на МЦД-4 в Москве, сообщили в Московской железной дороге (МЖД).
"В настоящее время временно ограничено движение поездов на участке от Марьиной рощи до Рижской для поездов МЦД-2 и от Площади трех вокзалов до Рижской МЦД-4", - говорится в сообщении в канале перевозчика на платформе "Макс".
Уточняется, что в связи с тем, что подрядной организации потребовалось дополнительное время на выполнение работ, поезда МЦД-2 курсируют по укороченным маршрутам - до станций Марьина роща, Красный Балтиец, Рижская, Курский вокзал. Кроме того, поезда МЦД-4 идут до Белорусского и Курского вокзалов, Площади трех вокзалов (включительно).
"Принимаются все необходимые меры для возобновления движения на участке. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", - добавили в МЖД.