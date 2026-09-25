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На Ленинградском проспекте в Москве ограничили движение транспорта

На Ленинградском проспекте в Москве ограничили движение транспорта - 25.09.2026, ПРАЙМ

На Ленинградском проспекте в Москве ограничили движение транспорта

Движение транспорта ограничено до одного ряда в сторону центра и до двух рядов в сторону области на одном из участков Ленинградского проспекта в Москве из-за... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T21:19+0300

2026-09-25T21:19+0300

2026-09-25T21:19+0300

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Движение транспорта ограничено до одного ряда в сторону центра и до двух рядов в сторону области на одном из участков Ленинградского проспекта в Москве из-за аварии с несколькими автомобилями, сообщили в столичном департаменте транспорта. "На Ленинградском проспекте (в районе улицы Правды) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей... Движение затруднено на 1,5 километра в оба направления. Движение в сторону центра ограничено до одного ряда и в сторону области до двух рядов", - говорится в Telegram-канале ведомства. В дептрансе отметили, что на месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Водителей призвали выбирать пути объезда.

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бизнес, россия, общество , москва