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На Ленинградском проспекте в Москве ограничили движение транспорта - 25.09.2026, ПРАЙМ
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На Ленинградском проспекте в Москве ограничили движение транспорта
На Ленинградском проспекте в Москве ограничили движение транспорта - 25.09.2026, ПРАЙМ
На Ленинградском проспекте в Москве ограничили движение транспорта
Движение транспорта ограничено до одного ряда в сторону центра и до двух рядов в сторону области на одном из участков Ленинградского проспекта в Москве из-за... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T21:19+0300
2026-09-25T21:19+0300
бизнес
россия
общество
москва
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Движение транспорта ограничено до одного ряда в сторону центра и до двух рядов в сторону области на одном из участков Ленинградского проспекта в Москве из-за аварии с несколькими автомобилями, сообщили в столичном департаменте транспорта. "На Ленинградском проспекте (в районе улицы Правды) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей... Движение затруднено на 1,5 километра в оба направления. Движение в сторону центра ограничено до одного ряда и в сторону области до двух рядов", - говорится в Telegram-канале ведомства. В дептрансе отметили, что на месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Водителей призвали выбирать пути объезда.
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бизнес, россия, общество , москва
Бизнес, РОССИЯ, Общество , МОСКВА
21:19 25.09.2026
 
На Ленинградском проспекте в Москве ограничили движение транспорта

На Ленинградском проспекте в Москве ограничили движение до одного ряда в сторону центра

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Движение транспорта ограничено до одного ряда в сторону центра и до двух рядов в сторону области на одном из участков Ленинградского проспекта в Москве из-за аварии с несколькими автомобилями, сообщили в столичном департаменте транспорта.
"На Ленинградском проспекте (в районе улицы Правды) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей... Движение затруднено на 1,5 километра в оба направления. Движение в сторону центра ограничено до одного ряда и в сторону области до двух рядов", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В дептрансе отметили, что на месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Водителей призвали выбирать пути объезда.
 
БизнесРОССИЯОбществоМОСКВА
 
 
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