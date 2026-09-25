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На центральном участке D2 и D4 возобновили сквозное движение - 25.09.2026, ПРАЙМ
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На центральном участке D2 и D4 возобновили сквозное движение
На центральном участке D2 и D4 возобновили сквозное движение - 25.09.2026, ПРАЙМ
На центральном участке D2 и D4 возобновили сквозное движение
Железнодорожники возобновили сквозное движение на центральном участке МЦД-2 (D2) и МЦД-4 (D4), поезда ходят с увеличенными интервалами, сообщила Московская... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T09:17+0300
2026-09-25T09:31+0300
бизнес
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Железнодорожники возобновили сквозное движение на центральном участке МЦД-2 (D2) и МЦД-4 (D4), поезда ходят с увеличенными интервалами, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). "В 8.06 железнодорожники возобновили сквозное движение на центральном участке МЦД-2, 8.11 — на МЦД-4. В настоящее время поезда на диаметрах курсируют с увеличенными интервалами. Принимаются все необходимые меры для стабилизации графика", - говорится в сообщении. В пятницу ночью на участке Марьина роща — Рижская во время демонтажа неиспользуемой металлической конструкции, которая проходит над путями МЦД-2 и МЦД-4, произошло ее провисание с последующим нарушением габарита контактной сети. В связи с этим временно ограничена подача электроэнергии, движение поездов на МЦД-2 и МЦД-4 осуществлялось по укороченным маршрутам: на МЦД-4 до Белорусского и Курского вокзалов и Площади трех вокзалов включительно, на МЦД-2 до станций Красный балтиец, Рижская, Курский вокзал. "Информация о падении балки на пути и частичном обрушении инженерных сооружений не соответствует действительности", - отмечает МЖД. Компания приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.
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бизнес, ржд
Бизнес, РЖД
09:17 25.09.2026 (обновлено: 09:31 25.09.2026)
 
На центральном участке D2 и D4 возобновили сквозное движение

Железнодорожники возобновили сквозное движение на центральном участке МЦД-2 и МЦД-4

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Железнодорожники возобновили сквозное движение на центральном участке МЦД-2 (D2) и МЦД-4 (D4), поезда ходят с увеличенными интервалами, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
"В 8.06 железнодорожники возобновили сквозное движение на центральном участке МЦД-2, 8.11 — на МЦД-4. В настоящее время поезда на диаметрах курсируют с увеличенными интервалами. Принимаются все необходимые меры для стабилизации графика", - говорится в сообщении.
В пятницу ночью на участке Марьина роща — Рижская во время демонтажа неиспользуемой металлической конструкции, которая проходит над путями МЦД-2 и МЦД-4, произошло ее провисание с последующим нарушением габарита контактной сети.
В связи с этим временно ограничена подача электроэнергии, движение поездов на МЦД-2 и МЦД-4 осуществлялось по укороченным маршрутам: на МЦД-4 до Белорусского и Курского вокзалов и Площади трех вокзалов включительно, на МЦД-2 до станций Красный балтиец, Рижская, Курский вокзал.
"Информация о падении балки на пути и частичном обрушении инженерных сооружений не соответствует действительности", - отмечает МЖД.
Компания приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.
 
БизнесРЖД
 
 
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