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На центральном участке D2 и D4 возобновили сквозное движение

На центральном участке D2 и D4 возобновили сквозное движение - 25.09.2026, ПРАЙМ

На центральном участке D2 и D4 возобновили сквозное движение

Железнодорожники возобновили сквозное движение на центральном участке МЦД-2 (D2) и МЦД-4 (D4), поезда ходят с увеличенными интервалами, сообщила Московская... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T09:17+0300

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Железнодорожники возобновили сквозное движение на центральном участке МЦД-2 (D2) и МЦД-4 (D4), поезда ходят с увеличенными интервалами, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). "В 8.06 железнодорожники возобновили сквозное движение на центральном участке МЦД-2, 8.11 — на МЦД-4. В настоящее время поезда на диаметрах курсируют с увеличенными интервалами. Принимаются все необходимые меры для стабилизации графика", - говорится в сообщении. В пятницу ночью на участке Марьина роща — Рижская во время демонтажа неиспользуемой металлической конструкции, которая проходит над путями МЦД-2 и МЦД-4, произошло ее провисание с последующим нарушением габарита контактной сети. В связи с этим временно ограничена подача электроэнергии, движение поездов на МЦД-2 и МЦД-4 осуществлялось по укороченным маршрутам: на МЦД-4 до Белорусского и Курского вокзалов и Площади трех вокзалов включительно, на МЦД-2 до станций Красный балтиец, Рижская, Курский вокзал. "Информация о падении балки на пути и частичном обрушении инженерных сооружений не соответствует действительности", - отмечает МЖД. Компания приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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