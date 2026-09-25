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МВД предложило прекратить преференции для водителей из СНГ и Грузии

МВД предложило прекратить преференции для водителей из СНГ и Грузии - 25.09.2026, ПРАЙМ

МВД предложило прекратить преференции для водителей из СНГ и Грузии

Министерство внутренних дел России предложило прекратить преференции по увеличенному до 180 дней сроку временного пребывания в РФ для профессиональных водителей | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T21:50+0300

2026-09-25T21:50+0300

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Министерство внутренних дел России предложило прекратить преференции по увеличенному до 180 дней сроку временного пребывания в РФ для профессиональных водителей из СНГ и Грузии, если страны примут решение вступить в Евросоюз, соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В апреле этого года премьер-министр России Михаил Мишустин увеличил срок временного пребывания граждан из СНГ и Грузии, являющихся профессиональными водителями, осуществляющими международные автомобильные перевозки, которые прибыли в Россию в порядке, не требующем получения визы, с 90 дней до 180 дней. "В случае принятия в установленном порядке государствами-участниками Содружества Независимых Государств, а также Грузией решений о вступлении в Европейский союз проектом постановления предлагается прекратить в отношении граждан обозначенных государств действие положений пункта 1 постановления правительства Российской Федерации от 27 апреля 2026 года № 467 "О увеличении срока временного пребывания на территории Российской Федерации отдельной категории иностранных граждан", - говорится в пояснительной записке к проекту. Если проект постановления будет принят, то дальнобойщики из указанных стран смогут пребывать в России по старым правилам - 90 суток в год. Как следует из пояснительной записки, предложение МВД РФ подготовлено в целях защиты интересов и безопасности России, так как обращение стран СНГ и Грузии с заявкой о членстве в Евросоюзе не отвечает целям Экономического союза и Евразийского экономического союза, а также создает угрозу национальной безопасности РФ. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Грузия также получила статус-кандидата в члены ЕС в декабре 2023 года, но в 2024 году премьер страны Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров до 2028 года. Россия и Грузия разорвали дипотношения в августе 2008 года после признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Парламент Армении в марте 2025 года принял закон о начале процесса вступления страны в Евросоюз, его утвердил президент республики Ваагн Хачатурян. Российская сторона отмечала, что нахождение в таможенном союзе и с ЕС, и с ЕАЭС невозможно.

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