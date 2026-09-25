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Названы самые бюджетные направления для командировок по России

Названы самые бюджетные направления для командировок по России - 25.09.2026, ПРАЙМ

Названы самые бюджетные направления для командировок по России

Самыми бюджетными направлениями среди забронированных "день в день" командировок по России стали Нижний Новгород, Набережные Челны и Волгоград, рассказали РИА... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T09:17+0300

2026-09-25T09:17+0300

2026-09-25T09:17+0300

бизнес

россия

нижний новгород

набережные челны

волгоград

onetwotrip

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Самыми бюджетными направлениями среди забронированных "день в день" командировок по России стали Нижний Новгород, Набережные Челны и Волгоград, рассказали РИА Новости в сервисе для организации командировок "OneTwoTrip для бизнеса". "Большинство деловых поездок оформляется практически в последний момент… Если необходимость командировки по России возникла "день в день", дешевле всего выйдут билеты в Нижний Новгород, Набережные Челны и Волгоград", - выяснили в сервисе. Так, стоимость суток проживания в Нижнем Новгороде составляет в среднем 8,8 тысячи рублей, в Набережных Челнах - 10,9 тысячи, а в Волгограде - 11,3 тысячи рублей. Помимо этого, в список бюджетных направлений для срочного вылета попали Киров, Салехард, Санкт-Петербург, Ульяновск, Москва, Архангельск, Саратов и Астрахань. Здесь стоимость ночи варьируется от 11,5 до 13,6 тысячи рублей. При этом среди зарубежных направлений аналитики выделили Белоруссию, где средняя стоимость ночи составляет 12,6 тысячи рублей, Армению - 22,9 тысячи и Грузию - 23,3 тысячи. "В десятку доступных также вошли Таджикистан, Казахстан, Абхазия, Узбекистан, Киргизия, Турция и Венгрия", - добавили в сервисе. Аналитики выяснили, что большинство деловых поездок оформляется практически в последний момент. Так, на авиаперелеты за 1–3 дня до вылета приходится наибольшая доля бронирований - 36,9%.

нижний новгород

набережные челны

волгоград

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, нижний новгород, набережные челны, волгоград, onetwotrip