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Нечаев: тема теракта на "Северных потоках" вытесняется из внимания в ФРГ

Нечаев: тема теракта на "Северных потоках" вытесняется из внимания в ФРГ - 25.09.2026, ПРАЙМ

Нечаев: тема теракта на "Северных потоках" вытесняется из внимания в ФРГ

Тема теракта на газопроводах "Северный поток" вытесняется из фокуса общественного внимания в Германии, продолжается неспешная разработка "стрелочников", заявил... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T12:58+0300

2026-09-25T12:58+0300

2026-09-25T13:22+0300

газ

германия

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БЕРЛИН, 25 сен - ПРАЙМ. Тема теракта на газопроводах "Северный поток" вытесняется из фокуса общественного внимания в Германии, продолжается неспешная разработка "стрелочников", заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. Посол отметил, что спустя 4 года после теракта на крупнейшем объекте европейской газовой инфраструктуры ключевые вопросы об исполнителях, заказчиках и бенефициарах остаются без ответа. "Продолжается неспешная разработка "стрелочников". Тема вытесняется (в ФРГ - ред.) из фокуса общественного внимания", - говорится в комментарии Нечаева в Telegram-канале посольства к четвертой годовщине терактов на "Северных потоках".По его словам, предложения использовать уцелевшую нитку "Северного потока — 2" для возобновления поставок газа из России приравнивают в Германии чуть ли не к госизмене."По прошествии четырех лет после беспрецедентного террористического акта на крупнейшем объекте европейской газовой инфраструктуры ключевые вопросы об исполнителях, заказчиках и бенефициарах диверсии по-прежнему остаются без ответа", - сказал Нечаев.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

германия

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газ, германия