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Netflix планирует инвестировать в Турцию более 200 миллионов долларов
Netflix планирует инвестировать в Турцию более 200 миллионов долларов - 25.09.2026, ПРАЙМ
Netflix планирует инвестировать в Турцию более 200 миллионов долларов
Американская стриминговая компания Netflix планирует инвестировать в Турции более 200 миллионов долларов, пишет газета Ekonomim. | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T09:53+0300
2026-09-25T09:53+0300
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АНКАРА, 25 сен - ПРАЙМ. Американская стриминговая компания Netflix планирует инвестировать в Турции более 200 миллионов долларов, пишет газета Ekonomim.
Заявление прозвучало в рамках 19-й Турецко-американской инвестиционной конференции в Нью-Йорке, организованной Советом по внешнеэкономическим связям Турции (DEİK) и Турецко-американским деловым советом.
"Мы определили наш инвестиционный план в Турции на 10 миллиардов лир (более 200 миллионов долларов - ред.)", - приводит издание слова руководителя Netflix по глобальным вопросам Клета Уильямса на конференции в Нью-Йорке.
Netflix уже инвестирует в производство сериалов и фильмов в Турции. При этом источник издания из деловых кругов предположил, что новая инвестиция может быть направлена на создание киностудии.
"По оценке источника, Netflix может рассматривать существующие съемочные площадки в Стамбуле и его окрестностях", - говорится в материале.
Ранее на конференции министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек представил американским инвесторам экономическую программу страны и заявил о возможностях для инвестиций в оборонную промышленность, туризм, медицинский туризм, телевизионные сериалы и экспорт цифровых услуг.
В ходе мероприятия также обсуждались перспективы американских инвестиций в Турцию, включая проекты в энергетике, промышленности и высоких технологиях.
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бизнес, мировая экономика, турция, нью-йорк, стамбул, мехмет шимшек, netflix
Бизнес, Мировая экономика, ТУРЦИЯ, Нью-Йорк, Стамбул, Мехмет Шимшек, Netflix
Netflix планирует инвестировать в Турцию более 200 миллионов долларов
Ekonomim: Netflix планирует инвестировать в Турцию более 200 миллионов долларов
АНКАРА, 25 сен - ПРАЙМ. Американская стриминговая компания Netflix планирует инвестировать в Турции более 200 миллионов долларов, пишет газета Ekonomim.
Заявление прозвучало в рамках 19-й Турецко-американской инвестиционной конференции в Нью-Йорке, организованной Советом по внешнеэкономическим связям Турции (DEİK) и Турецко-американским деловым советом.
"Мы определили наш инвестиционный план в Турции на 10 миллиардов лир (более 200 миллионов долларов - ред.)", - приводит издание слова руководителя Netflix по глобальным вопросам Клета Уильямса на конференции в Нью-Йорке.
Netflix уже инвестирует в производство сериалов и фильмов в Турции. При этом источник издания из деловых кругов предположил, что новая инвестиция может быть направлена на создание киностудии.
"По оценке источника, Netflix может рассматривать существующие съемочные площадки в Стамбуле и его окрестностях", - говорится в материале.
Ранее на конференции министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек представил американским инвесторам экономическую программу страны и заявил о возможностях для инвестиций в оборонную промышленность, туризм, медицинский туризм, телевизионные сериалы и экспорт цифровых услуг.
В ходе мероприятия также обсуждались перспективы американских инвестиций в Турцию, включая проекты в энергетике, промышленности и высоких технологиях.