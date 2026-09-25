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Netflix планирует инвестировать в Турцию более 200 миллионов долларов

Netflix планирует инвестировать в Турцию более 200 миллионов долларов - 25.09.2026, ПРАЙМ

Netflix планирует инвестировать в Турцию более 200 миллионов долларов

Американская стриминговая компания Netflix планирует инвестировать в Турции более 200 миллионов долларов, пишет газета Ekonomim. | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T09:53+0300

2026-09-25T09:53+0300

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бизнес

мировая экономика

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нью-йорк

стамбул

мехмет шимшек

netflix

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АНКАРА, 25 сен - ПРАЙМ. Американская стриминговая компания Netflix планирует инвестировать в Турции более 200 миллионов долларов, пишет газета Ekonomim. Заявление прозвучало в рамках 19-й Турецко-американской инвестиционной конференции в Нью-Йорке, организованной Советом по внешнеэкономическим связям Турции (DEİK) и Турецко-американским деловым советом. "Мы определили наш инвестиционный план в Турции на 10 миллиардов лир (более 200 миллионов долларов - ред.)", - приводит издание слова руководителя Netflix по глобальным вопросам Клета Уильямса на конференции в Нью-Йорке. Netflix уже инвестирует в производство сериалов и фильмов в Турции. При этом источник издания из деловых кругов предположил, что новая инвестиция может быть направлена на создание киностудии. "По оценке источника, Netflix может рассматривать существующие съемочные площадки в Стамбуле и его окрестностях", - говорится в материале. Ранее на конференции министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек представил американским инвесторам экономическую программу страны и заявил о возможностях для инвестиций в оборонную промышленность, туризм, медицинский туризм, телевизионные сериалы и экспорт цифровых услуг. В ходе мероприятия также обсуждались перспективы американских инвестиций в Турцию, включая проекты в энергетике, промышленности и высоких технологиях.

турция

нью-йорк

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бизнес, мировая экономика, турция, нью-йорк, стамбул, мехмет шимшек, netflix