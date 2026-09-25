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Никарагуа рассчитывает в кратчайшие сроки запустить авиасообщение с Россией

Никарагуа рассчитывает в кратчайшие сроки запустить авиасообщение с Россией - 25.09.2026, ПРАЙМ

Никарагуа рассчитывает в кратчайшие сроки запустить авиасообщение с Россией

Правительство Никарагуа рассчитывает в максимально короткие сроки запустить авиасообщение с Россией для увеличения потока российских туристов, заявил РИА... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T20:39+0300

2026-09-25T20:39+0300

2026-09-25T20:39+0300

туризм

бизнес

россия

никарагуа

карибское море

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ООН, 25 сен - ПРАЙМ. Правительство Никарагуа рассчитывает в максимально короткие сроки запустить авиасообщение с Россией для увеличения потока российских туристов, заявил РИА Новости министр иностранных дел Никарагуа Вальдрак Джентске. "В настоящее время у нас нет прямых рейсов. Поэтому мы надеемся, что это произойдет в максимально короткие сроки, чтобы мы могли начать хотя бы с чартерных рейсов для увеличения туристического потока из Российской Федерации", - сказал Джентске. Дипломат отметил туристический потенциал Никарагуа: живописные леса, горы, озера и пляжи на побережьях Карибского моря и Тихого океана. По его словам, в развитие туристической отрасли были сделаны значительные инвестиции при участии частного сектора. "Поэтому, я думаю, что в скором времени должна появиться возможность для авиаперевозчиков объединить усилия, и об этом также идут переговоры", - заявил он.

никарагуа

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туризм, бизнес, россия, никарагуа, карибское море