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Никарагуа рассчитывает в кратчайшие сроки запустить авиасообщение с Россией
Никарагуа рассчитывает в кратчайшие сроки запустить авиасообщение с Россией - 25.09.2026, ПРАЙМ
Никарагуа рассчитывает в кратчайшие сроки запустить авиасообщение с Россией
Правительство Никарагуа рассчитывает в максимально короткие сроки запустить авиасообщение с Россией для увеличения потока российских туристов, заявил РИА... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T20:39+0300
2026-09-25T20:39+0300
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туризм
бизнес
россия
никарагуа
карибское море
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ООН, 25 сен - ПРАЙМ. Правительство Никарагуа рассчитывает в максимально короткие сроки запустить авиасообщение с Россией для увеличения потока российских туристов, заявил РИА Новости министр иностранных дел Никарагуа Вальдрак Джентске. "В настоящее время у нас нет прямых рейсов. Поэтому мы надеемся, что это произойдет в максимально короткие сроки, чтобы мы могли начать хотя бы с чартерных рейсов для увеличения туристического потока из Российской Федерации", - сказал Джентске. Дипломат отметил туристический потенциал Никарагуа: живописные леса, горы, озера и пляжи на побережьях Карибского моря и Тихого океана. По его словам, в развитие туристической отрасли были сделаны значительные инвестиции при участии частного сектора. "Поэтому, я думаю, что в скором времени должна появиться возможность для авиаперевозчиков объединить усилия, и об этом также идут переговоры", - заявил он.
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туризм, бизнес, россия, никарагуа, карибское море
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Никарагуа, Карибское море
Никарагуа рассчитывает в кратчайшие сроки запустить авиасообщение с Россией
Джентске: Никарагуа рассчитывает в кратчайшие сроки запустить авиасообщение с Россией
ООН, 25 сен - ПРАЙМ. Правительство Никарагуа рассчитывает в максимально короткие сроки запустить авиасообщение с Россией для увеличения потока российских туристов, заявил РИА Новости министр иностранных дел Никарагуа Вальдрак Джентске.
"В настоящее время у нас нет прямых рейсов. Поэтому мы надеемся, что это произойдет в максимально короткие сроки, чтобы мы могли начать хотя бы с чартерных рейсов для увеличения туристического потока из Российской Федерации", - сказал Джентске.
Дипломат отметил туристический потенциал Никарагуа
: живописные леса, горы, озера и пляжи на побережьях Карибского моря
и Тихого океана. По его словам, в развитие туристической отрасли были сделаны значительные инвестиции при участии частного сектора.
"Поэтому, я думаю, что в скором времени должна появиться возможность для авиаперевозчиков объединить усилия, и об этом также идут переговоры", - заявил он.