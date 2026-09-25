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Никарагуа хочет расширить экономическое сотрудничество с Россией - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Никарагуа хочет расширить экономическое сотрудничество с Россией
Никарагуа хочет расширить экономическое сотрудничество с Россией - 25.09.2026, ПРАЙМ
Никарагуа хочет расширить экономическое сотрудничество с Россией
Никарагуа рассчитывает расширить экономическое сотрудничество с Россией в технологической и медицинской сферах, а также увеличить поставки на российский рынок... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T21:30+0300
2026-09-25T21:30+0300
бизнес
россия
никарагуа
мид
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ООН, 25 сен - ПРАЙМ. Никарагуа рассчитывает расширить экономическое сотрудничество с Россией в технологической и медицинской сферах, а также увеличить поставки на российский рынок продовольствия, кофе и мяса, заявил РИА Новости сопредседатель МИД Никарагуа Вальдрак Джентске. "У Российской Федерации есть много технологий, много достижений в медицине, если хотите выделить некоторые из них. А с нашей стороны мы являемся нетто-производителями продовольствия, кофе, мяса. Туризм. Я думаю, что это должно находиться в центре укрепления нашего экономического партнерства", - сказал Джентске. По его словам, возможности для расширения экономического взаимодействия определяются политической волей руководства двух стран и их отношениями как стратегических союзников. "Если есть политическая воля, мы можем осуществлять все те хорошие дела, которые мы делаем с Российской Федерацией в плане сотрудничества, а также в плане нашего участия в определенной степени в евразийском секторе. Это дает нам очень важную основу для экспорта, для торговли", - добавил дипломат. Джентске отдельно выделил туристическое направление. По его словам, Манагуа рассчитывает укреплять политику в сфере туризма и одновременно искать возможности для увеличения экспорта Никарагуа в Россию. В рамках расширения экономических связей Никарагуа также рассчитывает на развитие прямого авиасообщения с РФ. Джентске рассказал агентству, что Манагуа надеется в ближайшее время запустить хотя бы чартерные рейсы для увеличения потока российских туристов.
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192
40
192
40
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бизнес, россия, никарагуа, мид
Бизнес, РОССИЯ, Никарагуа, МИД
21:30 25.09.2026
 
Никарагуа хочет расширить экономическое сотрудничество с Россией

Сопредседатель МИД Джентске: Никарагуа рассчитывает на расширение сотрудничества с Россией

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ООН, 25 сен - ПРАЙМ. Никарагуа рассчитывает расширить экономическое сотрудничество с Россией в технологической и медицинской сферах, а также увеличить поставки на российский рынок продовольствия, кофе и мяса, заявил РИА Новости сопредседатель МИД Никарагуа Вальдрак Джентске.
"У Российской Федерации есть много технологий, много достижений в медицине, если хотите выделить некоторые из них. А с нашей стороны мы являемся нетто-производителями продовольствия, кофе, мяса. Туризм. Я думаю, что это должно находиться в центре укрепления нашего экономического партнерства", - сказал Джентске.
По его словам, возможности для расширения экономического взаимодействия определяются политической волей руководства двух стран и их отношениями как стратегических союзников.
"Если есть политическая воля, мы можем осуществлять все те хорошие дела, которые мы делаем с Российской Федерацией в плане сотрудничества, а также в плане нашего участия в определенной степени в евразийском секторе. Это дает нам очень важную основу для экспорта, для торговли", - добавил дипломат.
Джентске отдельно выделил туристическое направление. По его словам, Манагуа рассчитывает укреплять политику в сфере туризма и одновременно искать возможности для увеличения экспорта Никарагуа в Россию.
В рамках расширения экономических связей Никарагуа также рассчитывает на развитие прямого авиасообщения с РФ. Джентске рассказал агентству, что Манагуа надеется в ближайшее время запустить хотя бы чартерные рейсы для увеличения потока российских туристов.
 
БизнесРОССИЯНикарагуаМИД
 
 
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