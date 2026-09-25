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Обвал биржи выявил слабые места фондового рынка Турции, заявил аналитик

Обвал биржи выявил слабые места фондового рынка Турции, заявил аналитик - 25.09.2026, ПРАЙМ

Обвал биржи выявил слабые места фондового рынка Турции, заявил аналитик

Обвал турецкой фондовой биржи выявил серьезные проблемы в отдельных сегментах рынка - прежде всего нехватку ликвидности и высокую концентрацию активов некоторых | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T17:00+0300

2026-09-25T17:00+0300

2026-09-25T17:00+0300

мировая экономика

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АНКАРА, 25 сен - ПРАЙМ. Обвал турецкой фондовой биржи выявил серьезные проблемы в отдельных сегментах рынка - прежде всего нехватку ликвидности и высокую концентрацию активов некоторых инвестиционных фондов, заявила РИА Новости турецкий экономический обозреватель Озлем Текиндор. "Главное, что показал нынешний обвал, - на рынке есть бумаги, которые выглядят устойчивыми до тех пор, пока их не приходится массово продавать. Как только инвесторам понадобилось быстро вернуть свои деньги, выяснилось, что продать большие объемы таких акций без сильного снижения цены практически невозможно", - сказала Текиндор. По ее словам, именно это стало отправной точкой нынешнего кризиса. "Получилась цепная реакция: инвесторы хотели выйти из фондов, фонды начали продавать акции, цены стали снижаться, а падение стоимости активов усилило беспокойство инвесторов. В результате давление распространилось уже за пределы отдельных фондов", - объяснила эксперт. При этом, подчеркнула Текиндор, важно не смешивать проблемы отдельных инвестиционных фондов с состоянием всей финансовой системы. "Мы говорим о серьезной проблеме в определенной части фондового рынка, но это еще не означает системного кризиса турецкой финансовой системы. Сейчас ключевой вопрос - насколько быстро и прозрачно будут урегулированы проблемы этих фондов", - отметила она. Эксперт считает, что нынешний кризис показал слабое место турецкого рынка: крупные объемы средств могут быть сосредоточены в относительно небольшом количестве акций, которые при обычных условиях торгуются нормально, но не выдерживают одновременного выхода большого числа инвесторов. "Для рынка это очень важный урок. Ликвидность должна оцениваться не только по тому, сколько акций торгуется в обычный день. Нужно понимать, сможет ли рынок принять крупный объем продаж в стрессовой ситуации", - сказала собеседница агентства. По ее словам, в ближайшее время рынок может оставаться волатильным, поскольку процесс ликвидации фондов и продажи их активов еще продолжается. При этом власти уже приняли ряд мер для снижения давления на рынок, включая дополнительные шаги по обеспечению ликвидности и смягчение некоторых требований к маржинальным операциям. "Сейчас важно не только остановить падение котировок, но и восстановить доверие инвесторов. Люди должны понимать, что они смогут получить свои деньги, а стоимость активов будет формироваться прозрачно", - подчеркнула обозреватель. Турецкий регулятор фондового рынка, Совет по рынкам капитала Турции (SPK), 17 сентября принял решение о ликвидации 131 инвестиционного фонда семи управляющих компаний. Регулятор вмешался после того, как ряд фондов столкнулся с проблемами при выполнении заявок клиентов на вывод средств. В этих фондах были вложения 455 758 уникальных инвесторов, а общий объем активов оценивался примерно в 18 миллиардов долларов. Проблема возникла из-за того, что фонды держали значительные объемы акций, которые трудно быстро продать. Когда инвесторы одновременно стали забирать деньги, управляющим пришлось продавать бумаги, что спровоцировало резкое падение их стоимости и усилило давление на всю биржу. В результате за неделю индекс Стамбульской биржи BIST-100 потерял более 8%, а турецкий рынок акций в целом потерял десятки миллиардов долларов капитализации. Параллельно с падением рынка началось уголовное расследование. В рамках дела изучаются финансовые операции руководителей и связанных с ними структур, в том числе переводы денег и криптоактивов за рубеж с 2024 года. Были задержаны ряд инвесторов - крупных участников рынка: председатель Pusula Holding Сердар Турхан, председатель Tera Yatırım Holding Эмре Тезмен, а также крупные инвесторы Эмре Алкин, Керем Алкин и генеральный директор Tera Portföy Алпер Озтюрк. 23 сентября суд постановил заключить всех пятерых под стражу.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика