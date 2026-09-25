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В "МТС банке" рассказали, как оспорить мошенническую операцию через банк - 25.09.2026, ПРАЙМ
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В "МТС банке" рассказали, как оспорить мошенническую операцию через банк
В "МТС банке" рассказали, как оспорить мошенническую операцию через банк - 25.09.2026, ПРАЙМ
В "МТС банке" рассказали, как оспорить мошенническую операцию через банк
Россияне могут оспорить мошенническую операцию через банк, но одного словесного описания ситуации недостаточно — важно приложить скриншоты, подтверждающие... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T04:16+0300
2026-09-25T04:16+0300
финансы
банки
россия
мтс
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россияне могут оспорить мошенническую операцию через банк, но одного словесного описания ситуации недостаточно — важно приложить скриншоты, подтверждающие обстоятельства перевода, рассказал РИА Новости руководитель центра "МТС банка" по противодействию компьютерным атакам Иван Советкин. "Если после ввода данных карты пришло осознание, что вы стали жертвой мошенников, первым делом необходимо заблокировать карту - это критически важный шаг. А чтобы оспорить ситуацию, нужно не ограничиваться словесным описанием мошеннических действий с вашим счетом", - сказал он. "Подробно опишите, что произошло и приложите подтверждения: скриншоты уведомлений о списании, переписку с "продавцом", подтверждение совершения "покупки". После подачи обращения не забудьте получить его номер", - добавил он. По словам Советкина, чем быстрее клиент совершит такую последовательность действий, тем выше вероятность, что злоумышленники не успеют воспользоваться данными и списать деньги. Далее, отметил он, важно проверить историю операций по счету. При обнаружении списаний, которые были совершены мошенниками, важно незамедлительно обратиться в банк и детально описать ситуацию.
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192
40
192
40
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5
4.7
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финансы, банки, россия, мтс
Финансы, Банки, РОССИЯ, МТС
04:16 25.09.2026
 
В "МТС банке" рассказали, как оспорить мошенническую операцию через банк

Эксперт Советкин: оспорить мошенническую операцию через банк нужно с помощью скриншотов

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россияне могут оспорить мошенническую операцию через банк, но одного словесного описания ситуации недостаточно — важно приложить скриншоты, подтверждающие обстоятельства перевода, рассказал РИА Новости руководитель центра "МТС банка" по противодействию компьютерным атакам Иван Советкин.
"Если после ввода данных карты пришло осознание, что вы стали жертвой мошенников, первым делом необходимо заблокировать карту - это критически важный шаг. А чтобы оспорить ситуацию, нужно не ограничиваться словесным описанием мошеннических действий с вашим счетом", - сказал он.
"Подробно опишите, что произошло и приложите подтверждения: скриншоты уведомлений о списании, переписку с "продавцом", подтверждение совершения "покупки". После подачи обращения не забудьте получить его номер", - добавил он.
По словам Советкина, чем быстрее клиент совершит такую последовательность действий, тем выше вероятность, что злоумышленники не успеют воспользоваться данными и списать деньги.
Далее, отметил он, важно проверить историю операций по счету. При обнаружении списаний, которые были совершены мошенниками, важно незамедлительно обратиться в банк и детально описать ситуацию.
 
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