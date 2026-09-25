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В "МТС банке" рассказали, как оспорить мошенническую операцию через банк

В "МТС банке" рассказали, как оспорить мошенническую операцию через банк - 25.09.2026, ПРАЙМ

В "МТС банке" рассказали, как оспорить мошенническую операцию через банк

Россияне могут оспорить мошенническую операцию через банк, но одного словесного описания ситуации недостаточно — важно приложить скриншоты, подтверждающие... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T04:16+0300

2026-09-25T04:16+0300

2026-09-25T04:16+0300

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мтс

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россияне могут оспорить мошенническую операцию через банк, но одного словесного описания ситуации недостаточно — важно приложить скриншоты, подтверждающие обстоятельства перевода, рассказал РИА Новости руководитель центра "МТС банка" по противодействию компьютерным атакам Иван Советкин. "Если после ввода данных карты пришло осознание, что вы стали жертвой мошенников, первым делом необходимо заблокировать карту - это критически важный шаг. А чтобы оспорить ситуацию, нужно не ограничиваться словесным описанием мошеннических действий с вашим счетом", - сказал он. "Подробно опишите, что произошло и приложите подтверждения: скриншоты уведомлений о списании, переписку с "продавцом", подтверждение совершения "покупки". После подачи обращения не забудьте получить его номер", - добавил он. По словам Советкина, чем быстрее клиент совершит такую последовательность действий, тем выше вероятность, что злоумышленники не успеют воспользоваться данными и списать деньги. Далее, отметил он, важно проверить историю операций по счету. При обнаружении списаний, которые были совершены мошенниками, важно незамедлительно обратиться в банк и детально описать ситуацию.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, россия, мтс