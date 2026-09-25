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Опрос показал, сколько россиян рассчитывают на рост доходов в конце года

Опрос показал, сколько россиян рассчитывают на рост доходов в конце года - 25.09.2026, ПРАЙМ

Опрос показал, сколько россиян рассчитывают на рост доходов в конце года

Почти четверть (21%) россиян рассчитывают на увеличение доходов в конце года, а около половины опрошенных (51%) не ждут никаких изменений, следует из... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T08:17+0300

2026-09-25T08:17+0300

2026-09-25T08:17+0300

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Почти четверть (21%) россиян рассчитывают на увеличение доходов в конце года, а около половины опрошенных (51%) не ждут никаких изменений, следует из результатов исследования сервисов "Работа.ру" и "Подработка", которые есть в распоряжении РИА Новости. "В четвертом квартале 2026 года роста доходов ожидают 22% респондентов, тогда как 51% не рассчитывают на такие изменения, а еще 27% пока не определились", - говорится в сообщении. Уточняется, что среди тех, кто надеется на прибавку, треть участников (33%) рассчитывают на крупный рост доходов - более чем на 30%. Еще около трети опрошенных (30%) ждут скромного повышения на 5%, а каждый пятый (21%) ожидает прибавки в пределах 11–20%. Меньше всего респондентов прогнозируют рост на 6-10% или 21-30%. Главным источником финансовых изменений для граждан останется основная работа. Почти половина опрошенных (46%) рассчитывает на повышение оклада на текущем месте, и примерно столько же (43%) планируют заработать больше за счет смены работодателя. Другим популярным способом укрепить бюджет стала подработка, ее выбрала треть респондентов (37%). Пассивный доход от инвестиций, вкладов, хобби или сдачи жилья в аренду указали менее 10% участников исследования. Сервисы провели исследование по всем регионам России среди более 3,2 тысячи россиян в сентябре 2026 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40