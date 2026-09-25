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Более половины россиян используют ИИ при составлении резюме, показал опрос - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Более половины россиян используют ИИ при составлении резюме, показал опрос
Более половины россиян используют ИИ при составлении резюме, показал опрос - 25.09.2026, ПРАЙМ
Более половины россиян используют ИИ при составлении резюме, показал опрос
Более половины россиян используют искусственный интеллект при составлении резюме и поиске работы, показали результаты исследования МТС Adtech (входит в группу... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T10:12+0300
2026-09-25T10:12+0300
технологии
россия
общество
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Более половины россиян используют искусственный интеллект при составлении резюме и поиске работы, показали результаты исследования МТС Adtech (входит в группу МТС), которое есть у РИА Новости. "Более половины россиян используют искусственный интеллект при составлении резюме и поиске работы. При этом только 16% опрошенных считают, что ИИ не способен превзойти их профессиональные навыки, а еще 10% отвечают, что использование технологии невозможно в их профессии", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 2,5 тысячи россиян. Отмечается, что 54% опрошенных считают, что искусственный интеллект уже способен выполнять некоторые рутинные рабочие задачи лучше человека. Еще 20% полагают, что ИИ пока не превосходит их в работе, но сможет делать это в течение ближайших двух-трех лет. Кроме того, полностью готовы доверить технологии управления личными финансами 13% опрошенных. Еще 39% готовы использовать ИИ частично - например, для анализа расходов или ситуации на рынке. При этом 42% считают, что непосредственно управлять деньгами должен человек. Согласно исследованию, творческая сфера также оказалась вовлечена в практику применения искусственного интеллекта. Так, каждый пятый респондент заимствует идеи у нейросетей, но воплощает их собственными силами, а еще 16% все чаще поручают ИИ доработку или реализацию собственных творческих замыслов. "При этом значительная часть опрошенных сохраняет традиционный подход: 27% продолжают творить без привлечения нейросетей, а 22% убеждены, что подлинное творчество и хобби - исключительно человеческая прерогатива", - заключили в компании.
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192
40
192
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5
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40
192
40
технологии, россия, общество
Технологии, РОССИЯ, Общество
10:12 25.09.2026
 
Более половины россиян используют ИИ при составлении резюме, показал опрос

МТС Adtech: более половины россиян используют ИИ при составлении резюме и поиске работы

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Более половины россиян используют искусственный интеллект при составлении резюме и поиске работы, показали результаты исследования МТС Adtech (входит в группу МТС), которое есть у РИА Новости.
"Более половины россиян используют искусственный интеллект при составлении резюме и поиске работы. При этом только 16% опрошенных считают, что ИИ не способен превзойти их профессиональные навыки, а еще 10% отвечают, что использование технологии невозможно в их профессии", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 2,5 тысячи россиян.
Отмечается, что 54% опрошенных считают, что искусственный интеллект уже способен выполнять некоторые рутинные рабочие задачи лучше человека. Еще 20% полагают, что ИИ пока не превосходит их в работе, но сможет делать это в течение ближайших двух-трех лет.
Кроме того, полностью готовы доверить технологии управления личными финансами 13% опрошенных. Еще 39% готовы использовать ИИ частично - например, для анализа расходов или ситуации на рынке. При этом 42% считают, что непосредственно управлять деньгами должен человек.
Согласно исследованию, творческая сфера также оказалась вовлечена в практику применения искусственного интеллекта. Так, каждый пятый респондент заимствует идеи у нейросетей, но воплощает их собственными силами, а еще 16% все чаще поручают ИИ доработку или реализацию собственных творческих замыслов.
"При этом значительная часть опрошенных сохраняет традиционный подход: 27% продолжают творить без привлечения нейросетей, а 22% убеждены, что подлинное творчество и хобби - исключительно человеческая прерогатива", - заключили в компании.
 
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