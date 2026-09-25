https://1prime.ru/20260925/opros-873672525.html

Более половины россиян используют ИИ при составлении резюме, показал опрос

Более половины россиян используют ИИ при составлении резюме, показал опрос - 25.09.2026, ПРАЙМ

Более половины россиян используют ИИ при составлении резюме, показал опрос

Более половины россиян используют искусственный интеллект при составлении резюме и поиске работы, показали результаты исследования МТС Adtech (входит в группу... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T10:12+0300

2026-09-25T10:12+0300

2026-09-25T10:12+0300

технологии

россия

общество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873672525.jpg?1790320336

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Более половины россиян используют искусственный интеллект при составлении резюме и поиске работы, показали результаты исследования МТС Adtech (входит в группу МТС), которое есть у РИА Новости. "Более половины россиян используют искусственный интеллект при составлении резюме и поиске работы. При этом только 16% опрошенных считают, что ИИ не способен превзойти их профессиональные навыки, а еще 10% отвечают, что использование технологии невозможно в их профессии", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 2,5 тысячи россиян. Отмечается, что 54% опрошенных считают, что искусственный интеллект уже способен выполнять некоторые рутинные рабочие задачи лучше человека. Еще 20% полагают, что ИИ пока не превосходит их в работе, но сможет делать это в течение ближайших двух-трех лет. Кроме того, полностью готовы доверить технологии управления личными финансами 13% опрошенных. Еще 39% готовы использовать ИИ частично - например, для анализа расходов или ситуации на рынке. При этом 42% считают, что непосредственно управлять деньгами должен человек. Согласно исследованию, творческая сфера также оказалась вовлечена в практику применения искусственного интеллекта. Так, каждый пятый респондент заимствует идеи у нейросетей, но воплощает их собственными силами, а еще 16% все чаще поручают ИИ доработку или реализацию собственных творческих замыслов. "При этом значительная часть опрошенных сохраняет традиционный подход: 27% продолжают творить без привлечения нейросетей, а 22% убеждены, что подлинное творчество и хобби - исключительно человеческая прерогатива", - заключили в компании.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, общество