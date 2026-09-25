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ФБР подозревает российскую компанию в обмане госструктур США - 25.09.2026, ПРАЙМ
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ФБР подозревает российскую компанию в обмане госструктур США
ФБР подозревает российскую компанию в обмане госструктур США - 25.09.2026, ПРАЙМ
ФБР подозревает российскую компанию в обмане госструктур США
Министерство юстиции США обвинило двух руководителей компании Oxygen Forensics, занимающейся цифровой криминалистикой, в мошенничестве. По версии ведомства, они | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T18:51+0300
2026-09-25T18:51+0300
технологии
мировая экономика
сша
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Министерство юстиции США обвинило двух руководителей компании Oxygen Forensics, занимающейся цифровой криминалистикой, в мошенничестве. По версии ведомства, они якобы скрывали российское происхождение бизнеса и его продуктов, чтобы получить контракты от американских госструктур. Об этом пишет The New York Times.Согласно заявлению федеральных прокуроров, Министерство обороны, Секретная служба и Министерство внутренней безопасности США якобы приобрели программное обеспечение на сумму около 2 миллионов долларов у российского разработчика, который, как утверждается, также заключал контракты с российскими спецслужбами. Руководителей обвиняют в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств и сокрытии истинного происхождения компании. При этом в жалобе не утверждается, что проданное ПО содержало вредоносный код или использовалось для несанкционированного доступа к госсистемам.55-летний Ли Рейбер, генеральный директор Oxygen Forensics в США, и 52-летний Олег Давыдов, российский соучредитель связанной фирмы, якобы были арестованы на этой неделе. Рейбер задержан в Айдахо и во вторник предстал перед федеральным судом, где был освобожден под залог. Давыдова, по данным Минюста, задержали в Лондоне при попытке вылететь в Турцию; США намерены добиваться его экстрадиции. Ни с одним из мужчин связаться не удалось, неизвестно, наняли ли они адвокатов.Следствие утверждает, что с 2022 года руководители и несколько неназванных российских акционеров якобы сговаривались получать федеральные контракты через американский филиал, скрывая, что команда разработчиков находится в России. После санкций, введенных в ответ на события на Украине, имя Давыдова, как утверждается, было удалено из корпоративных документов, а российская компания сменила название с Oxygen Software на MKO-Systems. Рейбер якобы был назначен гендиректором, а устав изменен, чтобы, по словам одного из акционеров, "судьбоносные решения" принимались в России, не теряя при этом бизнес-возможностей в США.По версии агента, Минобороны, Секретная служба и МВБ приобретали ПО на основании заявлений Рейбера о том, что оно принадлежит и разрабатывается американцами. Однако, как утверждается, американский филиал контролировался российскими акционерами через кипрскую подставную компанию, а разработчики работали в России. Клиентами российской фирмы якобы были российские спецслужбы и министерства.Прокуроры сообщили, что изъяли корпоративные банковские счета, десятки доменов и цифровую инфраструктуру, связанную с предполагаемым заговором. Вредоносного кода в ПО, как отмечается, не обнаружено, но дело поднимает вопрос о прозрачности владения частными компаниями в США. Эксперты указывают, что непрозрачность позволяет санкционированным группам, включая преступные картели и финансистов терроризма, использовать подставные фирмы, создавая угрозы национальной безопасности. Ситуация обострилась на фоне решения Минфина США навсегда приостановить сбор данных о собственности частных компаний — шаг, который, по словам министра Скотта Бессента, снижает бюрократию, но вызывает критику.
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технологии, мировая экономика, сша, лондон, турция, скотт бессент
Технологии, Мировая экономика, США, ЛОНДОН, ТУРЦИЯ, Скотт Бессент
18:51 25.09.2026
 
ФБР подозревает российскую компанию в обмане госструктур США

NYT: Минюст обвиняет топ-менеджеров Oxygen Forensics в сокрытии российского ПО

© Фото : Federal Bureau of InvestigationЖетон и табельный пистолет сотрудника ФБР
Жетон и табельный пистолет сотрудника ФБР - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2026
© Фото : Federal Bureau of Investigation
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Министерство юстиции США обвинило двух руководителей компании Oxygen Forensics, занимающейся цифровой криминалистикой, в мошенничестве. По версии ведомства, они якобы скрывали российское происхождение бизнеса и его продуктов, чтобы получить контракты от американских госструктур. Об этом пишет The New York Times.
Согласно заявлению федеральных прокуроров, Министерство обороны, Секретная служба и Министерство внутренней безопасности США якобы приобрели программное обеспечение на сумму около 2 миллионов долларов у российского разработчика, который, как утверждается, также заключал контракты с российскими спецслужбами. Руководителей обвиняют в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств и сокрытии истинного происхождения компании. При этом в жалобе не утверждается, что проданное ПО содержало вредоносный код или использовалось для несанкционированного доступа к госсистемам.
55-летний Ли Рейбер, генеральный директор Oxygen Forensics в США, и 52-летний Олег Давыдов, российский соучредитель связанной фирмы, якобы были арестованы на этой неделе. Рейбер задержан в Айдахо и во вторник предстал перед федеральным судом, где был освобожден под залог. Давыдова, по данным Минюста, задержали в Лондоне при попытке вылететь в Турцию; США намерены добиваться его экстрадиции. Ни с одним из мужчин связаться не удалось, неизвестно, наняли ли они адвокатов.
Следствие утверждает, что с 2022 года руководители и несколько неназванных российских акционеров якобы сговаривались получать федеральные контракты через американский филиал, скрывая, что команда разработчиков находится в России. После санкций, введенных в ответ на события на Украине, имя Давыдова, как утверждается, было удалено из корпоративных документов, а российская компания сменила название с Oxygen Software на MKO-Systems. Рейбер якобы был назначен гендиректором, а устав изменен, чтобы, по словам одного из акционеров, "судьбоносные решения" принимались в России, не теряя при этом бизнес-возможностей в США.
По версии агента, Минобороны, Секретная служба и МВБ приобретали ПО на основании заявлений Рейбера о том, что оно принадлежит и разрабатывается американцами. Однако, как утверждается, американский филиал контролировался российскими акционерами через кипрскую подставную компанию, а разработчики работали в России. Клиентами российской фирмы якобы были российские спецслужбы и министерства.
Прокуроры сообщили, что изъяли корпоративные банковские счета, десятки доменов и цифровую инфраструктуру, связанную с предполагаемым заговором. Вредоносного кода в ПО, как отмечается, не обнаружено, но дело поднимает вопрос о прозрачности владения частными компаниями в США. Эксперты указывают, что непрозрачность позволяет санкционированным группам, включая преступные картели и финансистов терроризма, использовать подставные фирмы, создавая угрозы национальной безопасности. Ситуация обострилась на фоне решения Минфина США навсегда приостановить сбор данных о собственности частных компаний — шаг, который, по словам министра Скотта Бессента, снижает бюрократию, но вызывает критику.
 
ТехнологииМировая экономикаСШАЛОНДОНТУРЦИЯСкотт Бессент
 
 
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